Сборной России ни в коем случае нельзя назначать Бердыева. Это просто ужасная идея

Курбан Бердыев может возглавить сборную России. В ночь с пятницы на субботу тренер прилетел в Москву. По словам источников, Курбан Бекиевич прибыл в столицу для того, чтобы провести переговоры с РФС по поводу возможного назначения в национальную команду. Хотя сам Бердыев в аэропорту сказал корреспондентам «Чемпионата», что прилетел по личным делам.

По нашей информации, вариант с назначением Бердыева действительно существует. При этом основным выбором для Александра Дюкова и РФС всё ещё является иностранный специалист. Но не исключена вероятность, при которой все зарубежные кандидаты откажутся от работы со сборной, и тогда Бердыев действительно возглавит национальную команду. Это ужасная идея.

Давайте вспомним, за что в последнее время критиковали Станислава Черчесова: неяркая игра, неумение общаться с журналистами, не всегда понятные вызовы игроков в национальную сборную.

А теперь представим, что команду возглавил Бердыев. Что-то изменится? Нет.

Если вам не нравилась игра при Черчесове и вы думали, что он ставит автобус, то при назначении Бердыева вам захочется, чтобы Станислав Саламович поскорее вернулся в команду. Да, у Бердыева был классный «Рубин», крутой «Ростов», но вспомните его последний заход в Казань. Люди просто перестали ходить на стадион. Одной из главных причин была та неяркая и автобусная игра, которую ставил команде Курбан Бекиевич. На такое банально не хочется смотреть.

Черчесов не умел общаться с журналистами? Да, но он хотя бы с ними общался. Если в сборную придёт Бердыев, то это будет ровно ноль подробных интервью, а пресс-конференции будут ограничиваться словами: «Готовимся к следующему матчу». Такой «открытости» вы хотите от тренера национальной команды? Сборная при Бердыеве превратится в максимально закрытую субстанцию, к которой уже через несколько матчей потеряет интерес абсолютное большинство.

Если Бердыев придёт в сборную, то надо быть готовым к тому, что у многих сразу могут возникнуть вопросы по некоторым вызовам. Можно ожидать возвращения в сборную того же Дмитрия Полоза, возможно, даже Ивана Новосельцева и других игроков, с которыми хорошо знаком Бердыев.

К тому же есть ещё ряд факторов, которые говорят о том, что Курбан Бекиевич плохой вариант для национальной команды.

Не стоит забывать, что тренер не занимался профессиональной деятельностью два года. К тому же вся специфика его работы — на каждодневном контакте с игроками. В лучшие годы Бердыев славился тем, что буквально водил за ручку каждого футболиста. В сборной у него не будет времени для этого.

Но куда важнее тот фактор, что за прошедшие пару лет специалист растерял весь свой сильный штаб, в который входил Кафанов и остальные крутые специалисты. Некоторые источники говорят, что Бердыев потерял и отношения с этими людьми. Поэтому с каким тренерским штабом тренер придёт в сборную — загадка.

У Александра Дюкова и РФС есть уникальный шанс: запустить цикл сборной России заново. Для этого ему надо всего лишь нанять толкового иностранного специалиста и просто дать ему время. Есть тренер молодёжки Германии Штефан Кунц, который является одним из кандидатов, есть ещё несколько классных и прогрессивных вариантов. Осталось только договориться. Назначение Бердыева не только не будет прорывом по сравнению с Черчесовым. Это будет откат назад. Мы распишемся в своей архаичности и неумении принимать правильные решения. Бердыев не нужен сборной России. Это будет провал.