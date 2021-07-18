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История необычного судьи из Бразилии: Клесиу Морейра целовал игроков и танцевал на поле — видео

Пожалуй, самый оригинальный судья в мире. Морейра целовал игроков и танцевал на поле
Алёна Голева
История необычного судьи из Бразилии
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Его подозревали в нетрадиционной ориентации, унижали и отстраняли от судейства, но он остался верен себе.

Говорят, хороший судья — незаметный судья. Но Клесиу Морейра дос Сантоса не заметить на поле невозможно. Его жесты, мимика, движения больше подходят для театрального представления, но нет, он — бразильский рефери. Клесиу покорил публику нестандартным поведением и южной харизмой. Рассказываем о самом, пожалуй, оригинальном судье мирового футбола.

«Цветок футбола»

Маленький курортный городок Пальоса вырастил не одно поколение фанатов уличного футбола. Правда, большинство из них так и остались любителями. Морейра дос Сантос пошёл дальше и решил стать арбитром.

Окончив элитную школу «Сёстры Марии Терезы» и поработав в местной новостной газете Jornal Palhocense, молодой Морейра понял — пора реализовывать мечты. В 30 лет он прошёл специальные курсы в родном городе и начал практику. Сначала Морейре доверяли судейство пляжных игр, небольших молодёжных турниров. К неопытному рефери приглядывались. Четыре года понадобилось ему, чтобы утвердиться на новой стезе и придумать свой собственный имидж. Морейра назвал себя «цветком футбола».

«В 1992 году я судил профессиональный футбол в Санта-Катарине в молодёжных категориях. Однажды у меня случился «щелчок», и мне в голову пришла идея создать нетипичного персонажа. Я исследовал Армандо Маркеса, Роберто Нунеса Моргадо и Хорхе Эмилиано, бывшего Маргариту, который основал мой стиль в 1994 году. Так всё началось, и сегодня меня знают в Бразилии и за рубежом», — рассказывает Морейра.

Популярность к Клесиу пришла в середине 1990-х — начале 2000-х годов, когда в интернете появилось видео танцующего рефери.

Клесиу брал пример с арбитра Хорхе Эмилиано, который не боялся чьего-либо мнения и открыто заявил о своей нестандартной ориентации. Он взял псевдоним Margarida (с английского «ромашка» или «маргаритка»). В то же время на поле Эмилиано отличали серьёзность и строгость. Своим консервативным поведением он будто бы демонстрировал желание бороться за свои права, в которых его постоянно ущемляли.

Молва о нетрадиционной ориентации в конце концов вынудила Хорхе закончить карьеру рефери и отказаться от публичной жизни. Но Клесиу продолжил судить и не снял чёрной формы.

Морейре история «нетипичного» арбитра оказалась близка по духу. Клесиу создал свою манеру поведения на поле, так похожую и одновременно не похожую на стиль Эмилиано.

«Поскольку Маргарида [Хорхе Эмилиано] всегда носил чёрную форму, я, чтобы создать что-то новое, ввёл новшество в международном судействе и надел розовую одежду. И это сработало, потому что федерация Паулисты уже опробовала на тот момент этот цвет в качестве официальной формы арбитров. Я считаю себя предшественником розового цвета в судействе и в повседневной жизни мужчин», — говорит Морейра.

В Пальосе появился арбитр в кислотно-розовой форме, который после каждого нарушения не бежит, а танцует в сторону игроков. Такая манера совершенно не похожа на методы работы Эмилиано, да и ориентация у Морейры традиционная — женился в 25 лет, воспитал двух сыновей и дочку.

Зачем нужны танцы и розовый цвет

Морейра надел розовую форму и начал танцевать на поле не потому, что хотел рассказать о своей любви к мужчинам. Он примерный семьянин, любящий муж и отец, на его странице до сих пор сохранилась запись: «Женат, очень удачно женат на Марлусси, самой красивой женщине на планете Земля».

Его цель — гуманизировать отношение к спорту (а точнее — к футболу) и к людям в принципе. Близкие говорят о нём: если провести хотя бы две минуты с Морейрой, станет понятно — он не умеет злиться и критиковать. Он идёт по жизни с улыбкой и стремится сделать спорт добрее.

«Мои танцы — способ разрушить стереотип о том, что футбол излишне агрессивный спорт», — говорит Морейра дос Сантос.

Пожалуй, самый необычный арбитр быстро стал частью бразильского футбола. С 1994 года, когда Морейра впервые надел розовую униформу и начал раздавать карточки, пританцовывая, у арбитра появились свои фанаты. Они приходили на матчи, чтобы посмотреть, как Морейра удивит на этот раз.

«О, я помню, когда впервые увидела Морейру дос Сантоса. Это был конец 90-х. Я сначала подумала, что он пришёл разогревать публику перед матчем, и поэтому не восприняла его всерьез. Но потом началась игра, и он вышел на поле. Судить! Вы бы его видели, скачет, целует и обнимает своих помощников и игроков. И никто слова против ему не говорит. С тех пор я полюбила бразильский футбол и приезжала почти на все матчи с участием господина Морейры. Он актёр и профессионал», — написала фанатка Клесиу.

Но «перевоплощение» из типичного бразильского судьи в необычного не прошло для него бесследно. Поведение и внешний вид Морейры вызвал много вопросов у руководства и гомофобных болельщиков.

Унижения и отстранение

«Прежде всего я весёлый человек, но все смотрят на меня как на гомосексуалиста. На самом деле я не гей и не имею ничего против тех, кто им является. Я просто представляю народного героя», — говорит он.

Фото: facebook.com/clesio.moreiradossantos

После резкой смены имиджа в середине 90-х на Морейру обрушился шквал критики. Розовый цвет формы, по мнению болельщиков, говорил о его женственных наклонностях. Так, после первого выхода «в свет» Морейру на некоторое время отстранили от судейства. Директор БКФ (Бразильская конфедерация футбола) поставил перед арбитром выбор: либо снимаешь форму и ведёшь себя как все, либо тебе не место на поле.

«Я пострадал от рук Армандо Маркеса, главы судейского департамента, — вспоминает Морейра. — Несмотря на то что он был гомосексуалистом, он был очень предвзят. Я очень страдал от его решения. Он сказал мне остановиться, но я сделал свой выбор и не отказался от формы».

Болельщики тоже не щадили чудака-арбитра. Его призывали «подумать над своим поведением». Рефери пришлось пережить нешуточный буллинг, прежде чем с его образом свыклись окружающие.

А вот игроки на удивление быстро привыкли к необычному судье. «Футболисты его любили. Как ни посмотришь — стоит, улыбается, хотя Морейра уже прыгает с жёлтой карточкой к нему. По-моему, никто даже не сомневался в том, что этот судья будет честным и непредвзятым. Он любил игру», — пишет футбольный болельщик.

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Чем Маргаритка занимается сегодня

Морейра проработал судьёй 16 лет и в 2004 году закончил профессиональную карьеру. С тех пор его приглашают на благотворительные юношеские матчи, чтобы привлечь больше публики к мероприятию.

Фото: facebook.com/clesio.moreiradossantos

«Когда я выхожу на футбольное поле или спортивную площадку, мне нравится делиться своей радостью. Если я смотрю на трибуны и вижу, что люди счастливы и смеются от моей радости, значит, моя работа сделана хорошо», — пишет Морейра на странице в «Фейсбуке».

Неудивительно, что со столь нетипичным рефери случались и казусы. Об одном рассказал сам Морейра: «В 2003 году я судил матч между «Бенфикой» из Лиссабона и немецкой командой. Португальский игрок попросил меня сделать четыре фотографии с ним во время матча. В раздевалке менеджер сказал, что этот игрок хочет, чтобы я с ним встречался. Я, конечно, не согласился».

Сегодня Маргаритке 63 года, он работает в мэрии Пальосы, но иногда выходит на поле. Розовая футболка, шорты, лиловое компрессионное бельё — он всё ещё в своём репертуаре. С кем больше всего хотят сфотографироваться болельщики? Разумеется, с харизматичным и вечно улыбающимся арбитром.

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