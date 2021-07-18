Давно «Спартак» не играл так здорово! Кажется, только он готов отнять золото у «Зенита»

«Спартак» – главный герой этого межсезонья РПЛ – завершил подготовку к новому сезону под руководством Руя Витории спаррингом с «Химками». Теперь, через шесть дней португальский тренер дебютирует в официальном матче чемпионата России – с «Рубином» в Казани. Рассказываем, какой получилась сегодняшняя игра красно-белых с крепкой командой Игоря Черевченко.

Вполне возможно, что Витория выставил на матч с «Химками» состав, который сыграет с первых минут в первом туре РПЛ. В нём оказались почти все участники чемпионата Европы – Джикия, Зобнин, Соболев, Промес и Ларссон. Разве что Крал, задержавшийся на Евро-2020 до четвертьфинала, пока, видимо, не в оптимальном физическом состоянии.

Главный вывод по первому тайму: давно «Спартак» не играл так здорово. Красно-белые очень впечатлили, даже сильнее, чем в предыдущих матчах предсезонного турнира с «Сочи» (4:0) и «Рубином» (4:0). Правда, нужно сделать сноску на кадровые проблемы у соперника: Черевченко потерял нескольких игроков из-за травм и утомлённости.

Оборону «Химок», активно перекрывавших центр (их схема напоминала что-то вроде 5-3-1-1), спартаковцы успешно вскрывали за счёт взаимодействий фланговых игроков в свободных зонах. Вдобавок команда Витории выигрывала почти все стандарты, которые зарабатывала в большом количестве. И уже на 10-й минуте забила после подачи Промеса с углового: сработала идея с врыванием Жиго на ближнюю штангу – француза упустил Камышев.

Хватало у «Спартака» и тонких розыгрышей мяча. В этих эпизодах едва ли не самым нестандартным игроком был Соболев. Центрфорвард то пяткой сыграет, то хитро пропустит мяч на третьего. И если в дебюте игры его пятка испортила момент (не получился ни удар, ни пас на пустые ворота), то на 21-й минуте Соболев забил ей. Ассистировал Александру… Денис Глушаков, который в лучшие годы отдал много голевых передач на этом стадионе. Мяч удачно для Соболева отскочил от экс-спартаковца после отличного прохода, увенчанного ложным финтом, в исполнении Рассказова.

«Химки» почти не отвечали контратаками. Им явно недоставало Мирзова и Глушенкова: первый сидел на скамейке «Спартака», а второй вообще отсутствовал в заявке и ждёт, чем решится вопрос с его возвращением в команду Черевченко. Себай постоянно залезал в офсайд – высокая линия защиты «Спартака» действовала слаженно. А вот у защитников «Химок» глаза были по пять копеек, когда спартаковцы в очередной раз придумывали какую-то комбинацию. Как, например, на исходе получаса матча, когда Ларссон убежал от Данилкина и забил, придумав чудесную подсечку мяча.

После перерыва «Химки», стремясь избежать разгрома и создавать хоть какую-то угрозу воротам «Спартака», перешли на четыре защитника, добавили дополнительного игрока в группу атаки. Но по большому счёту игра не поменялась. Даже тот эпизод, когда команда Черевченко могла заработать пенальти и забить после ошибки Максименко на выходе, завершился в результате опаснейшим контрвыпадом красно-белых – Промес пробил в штангу.

Во втором тайме левый фланг обороны «Спартака» закрывал штатный хавбек Ломовицкий, а на последние полчаса на поле вышел Крал. Чех поучаствовал в пятой голевой атаке. Но до этого, на 66-й минуте гол спартаковцам принёс ещё один наигранный стандарт: подача углового, скидка от Мелкадзе в район вратарской и точный удар головой Кутепова, за которым не успел Глушаков. Потом Мирзов потерзал оборону своей бывшей команды, и мяч транзитом через Крала попал к автору пятого гола Мелкадзе.

«Спартак» забил пять, а если бы у красно-белых была идеальная реализация созданных моментов, то в воротах Лантратова побывало бы больше мячей. Кажется, на сегодняшний день только команда Витории готова включиться в борьбу за титул с «Зенитом» и отнять золото у Санкт-Петербурга. «Локомотив» разочаровал в Суперкубке, молодому и яркому «Динамо» ещё нужно созреть для чемпионства, а у ЦСКА и «Краснодара» перезагрузка после неудачных сезонов. Тем более в первые 10 туров у спартаковцев календарь лучше, чем у «Зенита».

Единственная неприятность для «Спартака» – пропущенный гол в концовке. Красно-белые настолько расслабились, владея преимуществом, что проиграли «Химкам» даже стандарт. Зато у Витории будет хоть какой-то повод покритиковать футболистов за игру.