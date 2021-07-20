«Спартак» — команда Путина?» Что говорят в Португалии о вице-чемпионе России

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая определила в соперники «Спартаку» португальскую «Бенфику». Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф ЛЧ, а проигравшая сторона — в групповой этап Лиги Европы. Что в Португалии знают/думают о «Спартаке»? Изучили СМИ и соцсети.

Сегодня португальское издание A Bola разместило на первой полосе двух тренеров – Руя Виторию и Жорже Жезуша в знак их давнего противостояния. Надпись между ними переводится как «Посмотрим, что будет».

«Новая встреча «орлов» с тренером, который привёл клуб к завоеванию национальных чемпионских титулов в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 и был уволен в январе 2019 года», — пишет A Bola.

Издание O Jogo опубликовало материал под названием «Внимание, Витория: «Спартак», соперник по Лиге чемпионов, двигается в хорошем ритме».

«Российская команда провела хорошую предсезонную подготовку, о чём свидетельствуют недавние результаты», — констатирует журналист.

В комментариях под материалом развернулся спор, является ли «Спартак любимой командой российского лидера. «Это команда Путина!», — пишет пользователь John Momoa. «Команда Путина – «Зенит». Ведь он родился в Санкт-Петербурге», — возражает José Cardoso Faria.

Под материалом издания Record пользователь SLBJ пишет:

«Эти две игры будут очень сложными. <…> Русские круто идут, и они вполне могут выиграть обе игры и отправить «Бенфику» в Лигу Европы. Эта команда – не команда чемпионов. Даже если «Бенфика» сейчас пройдёт, что будет дальше? Всё страшнее и страшнее».

На других португальских ресурсах комментарии не менее пессимистичны (для «Бенфики»).

JFB1904: «Боимся ли мы «Спартака»? Мы боимся любого. Потому что очень слабые».

MaFd_R@_SLB: «Скорее, «Бенфика» пройдёт «Баварию», чем Жезуш — Руя Виторию».

Любопытны отклики португальцев на заметку издания A Bola о Руе Витории и его «вечном сопернике» Жезуше.

Salsa_Latina: «После того как в прошлом году команду выбил бывший игрок, получить бывшего тренера — плохой знак...»

Affonsopereirraa: «Жорже Жезуш против Руя Витории – война титанов».

Simon_saint_1980: «Теперь посмотрим, был ли прав Витория, когда сказал, что нам будет его не хватать».

BERDOADAS: «Проклятия Гуттмана было недостаточно, теперь у нас будет проклятие бывших. В прошлом году бывший игрок Живкович, в этом — бывший тренер Руй Витория».

Напомним, до сих пор «Бенфика» и «Спартак» встречались только раз — на групповом этапе ЛЧ-2012/2013. В Москве «Спартак» выиграл 2:1, а в Лиссабоне проиграл — 0:2. «Бенфика» в итоге дошла до финала Лиги Европы и уступила «Челси», тогда как «Спартак» занял последнее место в группе.