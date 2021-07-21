Черчесов без работы, но не без дохода. Вместе с агентом они разводят рыбу

Станислав Черчесов остался без работы, но не без дохода: в Северной Осетии у него уже несколько лет развивается и процветает рыбный бизнес. Возможно, мы бы не узнали об этом, если бы в апреле не стало известно о судебном процессе, участником которого стала компания бывшего главного тренера сборной России. ООО «Арлан Фиш» подала иск к Министерству государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания о признании незаконным отказа согласовать продажу земельного участка площадью 60 тыс. квадратных метров. Суд компания Черчесова проиграла, но интерес к этой истории меньше не стал — «Чемпионат» изучил бизнес тренера.

Компания существует с 2017-го. Черчесов стал учредителем в январе этого года — сейчас у него самая большая доля в бизнесе

При учреждении «Арлан Фиш» доли были распределены между двумя людьми — негласным агентом Черчесова Аланом Агузаровым и Артёмом Качаряном, больше известным как певец Артём Качер. Основной деятельностью компании является аквакультура или же разведение рыбы ценных пород — форели и осетров.

С тех пор состав учредителей не раз менялся: так, спустя год после создания «Арлан Фиш» артист вышел из бизнеса, а доля Агузарова стала самой большой (к октябрю 2019-го выросла вообще до 74,14%). В январе 2021 года в состав учредителей вошёл Черчесов — и сразу получил 51,3% доли компании.

Предприятие быстро разрасталось — в первый год существования объём выращенной рыбы достиг 60 тонн, а за прошлый год составил уже 550 тонн: количество бассейнов для разведения с первоначальных 17 выросли до 85. Икринки доставляются самолётами из Франции, корм закупается высококачественный (раньше тоже брали за рубежом, сейчас — в Санкт-Петербурге), бассейны своевременно чистятся, а на территории есть даже своя лаборатория.

Со сбытом проблем не было и нет: рыбой обеспечивают не только Республику, но и регионы Северного Кавказа, Москву, Санкт-Петербург и ряды регионов России. По словам владельцев рыбохозяйства в 2019 году, первоначальные инвестиции в компанию составили 80 миллионов рублей, а рентабельность сохраняется на уровне 20%. Но по данным минсельхоза республики, цифры немного другие: в Северной Осетии рентабельность подобного бизнеса стабильно держится на уровне 200-300%, потому что себестоимость выращенной форели примерно в 3-4 раза ниже, чем розничные цены на этот вид рыбы.

За 2020 год выручка «Арлан Фиш» составила 121 миллион рублей, а вот прибыль — менее 3 миллионов, что на 24 млн меньше, чем в 2019-м.

Площадь производства «Арлан Фиш» увеличивали несколько раз — помогал лично руководитель республики

В 2018 году Вячеслав Битаров посетил производство и пообещал поддержать компанию и помочь с расширением: «Необходимое количество земли рядом имеется, отдадим эту землю. Также мы поговорили с руководством рыболовного хозяйства о финансовой поддержке, которое необходимо для развития предприятия». Спустя год площадь действительно увеличили: «Арлан Фиш» дали в аренду на три года землю площадью 262 642 кв. метра.

Рядом есть ещё один участок площадью в 60 тысяч кв. метров, рядом с рекой Курентидон — его тоже несколько раз арендовали, но в прошлом году решили — пора оформлять в собственность. Сперва «Арлан Фиш» хотела приобрести его по кадастровой стоимости в 90 тысяч рублей, но получила отказ. Тогда компания предложила 284 700 рублей — и снова безуспешно: Министерство государственного имущества и земельных отношений сослалось на нецелесообразность, также указав на «несоразмерность площади участка и площади объектов капитального строительства, расположенных на нём». Тогда «Арлан Фиш» пошла судиться с Северной Осетией — в иске было указано, что министерством незаконно отказано в покупке спорного земельного участка, потому что «он используется под рыбоводческое хозяйство и имеется разрешение на строительство бассейна для выращивания рыбы, инкубаторной и мальковой».

Оба раза в иске было отказано, поэтому компания Черчесова продолжит арендовать участок.

А ещё предприятию грозит штраф. Межрегиональное управление Россельхознадзора выявило существенные нарушения

В конце мая Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора подготовило мотивированное заключение по итогам осмотра участка предприятия и установило, что почвам был нанесён ущерб, общая сумма которого превышает 42 млн рублей. Специалисты выявили, что плодородные слои почвы были перекрыты, сняты и перемещены на площади порядка 38,1 тыс. кв. метров — и всё это в ходе строительства водного объекта, на которое даже не было соответствующих документов.

Административная ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьёй 8.6 КоАП РФ (порча земель):

Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы –влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления — влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Звучит так себе, но «Арлан Фиш» наверняка справится: прямо сейчас в Осетии это один из (если не самый) прибыльных бизнесов. Рыбное производство в Республике сейчас на подъёме, а компания Черчесова — крупнейшая в этой отрасли.