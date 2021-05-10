«Зачем ты уничтожил нашу лигу?». Монолог Корниленко об идеальном завершении карьеры

На 83-й минуте матча ФНЛ между «Крыльями» и «Краснодаром-2» фанаты развернули баннер в стиле «Игры Престолов» со словами «Король Поволжья», а на поле появился спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

«Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить», – таким завершивший карьеру в 2019 году Корниленко видел прощание с живым футболом, которое пошло настолько не по плану, что Сергей не смог сформулировать эмоции иначе, как «космос».

Фото: kc-camapa.ru

А космос – это когда твой сын вводит мяч в последнем официальном матче. Космос – сыграть в «золотом матче» («Крылья» досрочно вышли в РПЛ с первого места), забить вторым касанием, стать лучшим бомбардиром в истории клуба (у Каряки – 56, у Корниленко – 57) и разгромить соперника со счетом 6:0.

Что такое космос – подробнее в монологе Сергея Корниленко.

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Проводить мой прощальный матч мы в «Крыльях» решили во время зимних сборов. Ребята из медиа-службы предложили – и все поддержали. Даже юристы сказали, что спокойно меня заявят и оформят контракт. «Прекращайте, – отвечал им я. – Два года ничего не делал». Точнее просто форму поддерживал, бегал, занимался в тренажёрном зале. Но за два дня до закрытия заявки на вторую половину сезона созрел – шанса отказаться у меня нет. Все были за!

«Проставился в бане под «Жигулёвское», раки и корюшку». Корниленко тащит «Крылья» в РПЛ Рассказал, как в Англии о нём заботилась 80-летняя соседка.

Так я начал тренироваться по два-три раза в неделю и незаметно в таком графике подошёл к матчу под руководством Игоря Витальевича [Осинькина] – он планово меня подводил, выбирал дни, когда я мог заниматься, а когда лучше было дать паузу. Нагружали меня дозировано, всё же за два года без футбола прилипло пять лишних килограмчиков. Так что на тренировках я чаще играл нейтрального игрока, затыкал дырочки на двухсторонках и бегал кроссы.



И прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал. А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить».

Фото: РИА Новости

Всё же два года не участвовал в играх и уж тем более не представлял, что активно поучаствую в игре. Вот заработают пенальти или штрафной – может, и пробью по воротам.



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Во время подготовки понял, как сильно соскучился по ощущению наступающего матча. Перед игрой наконец испытал приятное волнение и впервые за долгое время долго не мог уснуть. Заезда на базу, как у других игроков, у меня не было – приехал к ним утром. В автобусе до стадиона включил наушники и смотрел в окошко, прокручивал в голове какие-то моменты. Слушал все подряд, какие-то песни Цоя, и видел, как машины выезжают из города. Ничего необычного.

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На стадионе, где уже два года не висела моя форма, мне выделили место в раздевалке. Дальше: установка, разминка, общение с тренером, скамейка запасных.



Увидел огромный баннер, который сделали фанаты. Король Поволжья… Нереально круто! На глазах – слёзы. Это огромная ответственность – раз люди настолько доверяют мне. Ребят, я вам очень благодарен!

Фото: kc-camapa.ru

Сидя на скамейке, ни к чему не готовился, и думал о команде, а не о себе: чтобы результат обеспечили в первом тайме и смогли отдохнуть; впереди же финал Кубка России. В перерыве отрабатывал с ребятами передачи, перед выходом на замену 10 минут подвигался, поприветствовал стадион и – в бой.

Когда увидел, что Володя Полуяхтов хочет отдать мне капитанскую повязку, подумал: «Какой же у нас крутой коллектив, ребята доверяют мне до сих пор».



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Вышел на поле, занял привычную позицию, почти сразу неудачно пробил, но заново открылся и заорал Егору Голенкову, который получил мяч: «Покати под мою левую».



Он и покатил. Что было дальше? Я увидел мяч в сетке и как всегда побежал к болельщикам. В такие моменты никто ничего не говорит – все кричат вместе с фанатами и командой.

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Эмоции. Сравнить не с чем! Играем дома, нас награждают за победу в ФНЛ, золотые футболки готовы, у тебя последний в карьере матч, есть восемь минут, и ты за них успеваешь забить. И не куда-то, а в ворота, за которыми сидят фанаты. И в итоге улетаешь в космос. Так что эмоции – космос!



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«Может, рано закончил и ещё подвигаешься?», – самый популярный вопрос после матча.



А лучше всех сказал Серёга Самодин: «Зачем ты уничтожил нашу лигу? Показал, что два года можно ничего не делать и забить».

Фото: kc-camapa.ru

Все говорили, что лучшее завершение карьеры не придумаешь. Я видел, как этот гол приветствовал стадион, и чувствовал, что у нас в Самаре собрался лучший коллектив в моей карьере. Да, я спортивный директор, но тренировался с этими парнями и провёл матч.



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После игры принял душ, с женой и ребёнком поехали домой. Хотел поблагодарить всех причастных к медалям ребят и коллег, и долго не отпускал телефон. Наверное, пару часов. Позвонил агентам и представителям наших игроков – поблагодарить, что мы собрали такую команду, что зимой от нас никто не ушел, хотя на многих ребят был спрос.

Фото: kc-camapa.ru

Когда наконец отложил телефон, провели спокойный семейный вечер: ужин, игры с ребёнком, отход ко сну.

***



Следующий день был 9 мая – для меня самый важный праздник в году. Важный, но грустный. Победа досталась нам слишком большой ценой. Моя бабушка была узницей, так что этот день имеет отношение и к моей семье – как и к семьям всех нас.



Очень благодарен ветеранам и всем-всем, кто жили, росли и переживали это время.



Просто спасибо!