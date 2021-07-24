Карпин нужен сборной России. И вот почему

Карпин стал единственным тренером европейской сборной, кто будет совмещать. И это не хорошо, не плохо, потому что влияние одной работы на другую установить невозможно. Если Слуцкого в сборной, по словам Василия Березуцкого, накрыла моральная и психологическая усталость, то Карпина новый вызов может только зарядить.

Поэтому союз Карпина и сборной России мне нравится — пусть и на полгода, пусть и вынужденно.

Фото: РИА Новости

1. Много лет назад Карпин в блиц-раунде от Юрия Дудя сказал, что выбрал бы не вечную жизнь, а вечную славу. Карпин в сборной России — как раз про другой уровень внимания, ответственности и славы. Карпина станет больше, у него появится новый вызов.



Потолок с «Ростовом», который теряет по 17 футболистов за трансферное окно, — еврокубки. Карпин там почти побывал. А вот потолка со сборной не существует, потому что задачи постоянно меняются — сначала выход на чемпионат мира, потом из группы, потом во всякие исторические стадии.

2. Важно переключаться. И не только тренерам, а всем. Менять работу и место жизни, переставлять в комнате мебель, при этом не продавая квартиру. Заход Карпина в сборную без потери «Ростова» — пример не радикальных, но ободряющих перемен.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я снова вспоминаю Карпина времён серебра с московским «Спартаком» и ЛЧ в «Лужниках». Тогда карпинская команда периодами страдала в чемпионате, тренер ершисто отвечал на вопросы после поражений, но, как только наступала Лига чемпионов, Карпин включал улыбку, по-другому смотрел в камеру и по-другому смотрелся на фоне тёмных лигочемпионских декораций.



Форма сборной, орёл вместо клубной эмблемы, Новогорск, другие самолёты и общение с другими людьми — новые впечатления для тренера Карпина. Которые он сможет использовать в качестве вдохновения в клубе и сборной. Будет получаться в одном месте — подстегнёт и в другом.

Правда, может сработать и в обратную сторону.

3. Зеркало в виде комментариев на «Чемпионате» показало, что народ выбор в пользу Карпина одобрил. Особенно после закрытого периода Черчесова, когда сборная из-за слов и интонаций главного тренера вызывала в людях агрессию.



При Карпине безразличие и гнев болельщиков превратятся в «Валера, верим», а образ вожака сборной изменится — им будет многими любимый футболист, харизматичный тренер-мужик с человеческим портретом: курит с 19 лет, матерится, использует фирменное «ёпт», нравится игрокам за открытость, юмор и нужные слова в нужный момент. Откройте интервью любого игрока «Ростова» — и увидите все эти составляющие.

Так сборная обрастёт народной поддержкой, хотя бы минимальной. Возможно, без домохозяек, но с теми, кто уважает футбол и отвернулся от сборной из-за Черчесова. Так и играть, и работать, и жить станет легче и веселее.



4. Сборная потеряла мощный тренерский штаб: Черчесов + Ромащенко + Паников + Стауче + Гранеро. Сравнить с ним испанский штаб Карпина + Писарев + Кафанов + испаноязычный Онопко пока невозможно, так что тактически и по-футбольному карпинский штаб пока не побеждает.

Фото: РИА Новости

Но прямо сейчас есть ощущение, что мотивация и вызванная тренером футбольная злость могут выйти на первый план, — в этом и есть сила тренера Карпина, с которым никогда не работали многие игроки сборной, но наверняка этого желали. Только от ростовчан вроде Мамаева, Глебова, Пояркова и многих других доносилось, что они выбрали не «Ростов», а «Ростов» Карпина.



Желание работать с тренером и получать от него нужную поддержку — тут Карпин подходит.



5. Аргументом в пользу Карпина не считаю, но вдруг вам от этого станет легче. Валерий будет получать меньше Черчесова, для РФС это относительно дешёвый вариант: контракт на полгода, а значит, неустойки и контракта в сейфе не случится.

6. И наконец кто, если не он? Знаю, что в нашей стране так популярно оправдывать разного рода назначения. Но футбол Бердыева в сборной видеть не хочется, допускать до команды неизвестного народу тренера Кунца — перебор, авантюра и «дома не поймут». Карпин — самый адекватный вариант из тренерского списка РФС.



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И от себя. Рад, что тренером сборной будет Валерий Карпин. Мне нравятся его ирония и снобизм. Мне нравится, как играет его «Ростов» — не результатом, а скоростью и отдачей на поле. Нравятся фраза «Валера, верим», испанская речь Карпина и то, как он выглядит в 52 года.



Так что удачи!