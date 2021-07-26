Заболотный затащил победу для ЦСКА. Спустя 12 лет после первого попадания в заявку клуба

Гол новичка Заболотного с подачи продлившего контракт Дзагоева — реальность нового ЦСКА и главный сюжет первого официального матча тренера Алексея Березуцкого.

Раскладывать обновившихся армейцев и искать в них что-то системное ещё рано. Обыграли 1:0 едва спасшуюся в прошлом сезоне «Уфу» после гола со стандарта. Вроде как учатся жить без Влашича. А переходящая из синего в красный форма намекает, будто играет не российский клуб, а кто-то из французской Лиги 1.



Итак, герой Заболотный!

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига» и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте РПЛ.

1. Оцените уникальность гола. Впервые в армейскую заявку Антон попал в ноябре 2009 года (на матч с «Рубином»), но впервые сыграл официальный матч только сейчас, 12 лет спустя. По факту — забил в дебютной игре.



2. Забил с углового. По словам Березуцкого, так проявляется работа Григория Бабаяна, который вошёл в тренерский штаб летом и вместе с аналитиками занимается в ЦСКА стандартами. «Мы явно стали выше [в стандартах] по сравнению с прошлым сезоном», — сказал Березуцкий.

3. Этот гол «предсказал» Акинфеев. Когда перед сезоном попросили назвать идеального игрока ЦСКА, Игорь выделил видение поля Дзагоева (как раз понадобилось при подаче углового) и игру головой Заболотного.



4. При этом, играя в молодёжной команде ЦСКА, Заболотный выделял для себя форварда, который чаще забивал ногами, Вагнера: «Он классный».



5. В дальнейшем наконечником атаки ЦСКА, скорее всего, будет Заболотный, а Чалов продолжит помогать ему с правого фланга.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, Гинер заявил, что составом он доволен и трансферов в атаку не планируется. Во-вторых, Чалов сказал, что они с Антоном понемногу сыгрываются и много разговаривают, плюс сам Фёдор начинает понимать, как открывается и куда сбрасывает мяч Заболотный.



Удивил Чалов в роли правого нападающего? Березуцкий после матча признался, что доволен: играл справа все сборы, и сейчас там его «основная позиция», к тому же «любой игрок может выходить почти на любой позиции».



6. По ходу игры Заболотный подходил к Березуцкому — слушал его указания. Подсказывал партнёрам — куда пасовать. А после матча поучаствовал в перекличке с фанатами: «Мы — ЦСКА, мы — победим».



7. Мотивация и нацеленность Заболотного на гол не удивили Березуцкого. «Он всегда был таким в любой команде. Всегда нравились его игра и стиль», — сказал Алексей.

P. S. История про нового Заболотного и его тщательную подготовку к играм на контрасте с Заболотным из 2009-го.



«Когда-то в столовке ЦСКА я закидывал в себя всё. Молодой же, переваривалось моментально, — рассказывал Антон в интервью Григорию Телингатеру. — Помню, Игнашевич и Вася Березуцкий зашли и положили себе салатик, огурчик, помидорчик. Подумал: «Возьмите мясца, макарон, соусом залейте». Я только потом понял поговорку «ты — это то, что ты ешь». Очень важна вода. Я сейчас в день употребляю четыре литра, чтобы улучшить метаболизм».