Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — «Уфа» — 1:0, РПЛ, гол Заболотного, как забивает команда Алексея Березуцкого

Заболотный затащил победу для ЦСКА. Спустя 12 лет после первого попадания в заявку клуба
Евгений Марков
Заболотный – герой первого матча тренера Березуцко
Аудио-версия:
Комментарии
Герой дебютного матча тренера Березуцкого.

Гол новичка Заболотного с подачи продлившего контракт Дзагоева — реальность нового ЦСКА и главный сюжет первого официального матча тренера Алексея Березуцкого.

Красивое возвращение Заболотного! Форвард сборной России забил классный победный гол Красивое возвращение Заболотного! Форвард сборной России забил классный победный гол

Раскладывать обновившихся армейцев и искать в них что-то системное ещё рано. Обыграли 1:0 едва спасшуюся в прошлом сезоне «Уфу» после гола со стандарта. Вроде как учатся жить без Влашича. А переходящая из синего в красный форма намекает, будто играет не российский клуб, а кто-то из французской Лиги 1.

Итак, герой Заболотный!

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига» и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте РПЛ.

1. Оцените уникальность гола. Впервые в армейскую заявку Антон попал в ноябре 2009 года (на матч с «Рубином»), но впервые сыграл официальный матч только сейчас, 12 лет спустя. По факту — забил в дебютной игре.

2. Забил с углового. По словам Березуцкого, так проявляется работа Григория Бабаяна, который вошёл в тренерский штаб летом и вместе с аналитиками занимается в ЦСКА стандартами. «Мы явно стали выше [в стандартах] по сравнению с прошлым сезоном», — сказал Березуцкий.

3. Этот гол «предсказал» Акинфеев. Когда перед сезоном попросили назвать идеального игрока ЦСКА, Игорь выделил видение поля Дзагоева (как раз понадобилось при подаче углового) и игру головой Заболотного.

4. При этом, играя в молодёжной команде ЦСКА, Заболотный выделял для себя форварда, который чаще забивал ногами, Вагнера: «Он классный».

5. В дальнейшем наконечником атаки ЦСКА, скорее всего, будет Заболотный, а Чалов продолжит помогать ему с правого фланга.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-первых, Гинер заявил, что составом он доволен и трансферов в атаку не планируется. Во-вторых, Чалов сказал, что они с Антоном понемногу сыгрываются и много разговаривают, плюс сам Фёдор начинает понимать, как открывается и куда сбрасывает мяч Заболотный.

Удивил Чалов в роли правого нападающего? Березуцкий после матча признался, что доволен: играл справа все сборы, и сейчас там его «основная позиция», к тому же «любой игрок может выходить почти на любой позиции».

6. По ходу игры Заболотный подходил к Березуцкому — слушал его указания. Подсказывал партнёрам — куда пасовать. А после матча поучаствовал в перекличке с фанатами: «Мы — ЦСКА, мы — победим».

7. Мотивация и нацеленность Заболотного на гол не удивили Березуцкого. «Он всегда был таким в любой команде. Всегда нравились его игра и стиль», — сказал Алексей.

Алексей Березуцкий – главный тренер ЦСКА. Пытаемся понять логику клуба Алексей Березуцкий – главный тренер ЦСКА. Пытаемся понять логику клуба

P. S. История про нового Заболотного и его тщательную подготовку к играм на контрасте с Заболотным из 2009-го.

«Когда-то в столовке ЦСКА я закидывал в себя всё. Молодой же, переваривалось моментально, — рассказывал Антон в интервью Григорию Телингатеру. — Помню, Игнашевич и Вася Березуцкий зашли и положили себе салатик, огурчик, помидорчик. Подумал: «Возьмите мясца, макарон, соусом залейте». Я только потом понял поговорку «ты — это то, что ты ешь». Очень важна вода. Я сейчас в день употребляю четыре литра, чтобы улучшить метаболизм».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021