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Как жена Леонида Федуна наращивает влияние в российском футболе – телеграм-канал Заремы Салиховой

Когда уже Зарема возглавит «Спартак»? Сейчас именно она олицетворяет клуб
Дмитрий Зимин
Жена Леонида Федуна наращивает влияние
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Жена Леонида Федуна уже стала одной из самых медийных персон в российском футболе, но ей, кажется, этого мало.

Полагаю, у Заремы Салиховой есть план. И он глобальный. В будущем жена Леонида Федуна наверняка планирует стать президентом или хотя бы гендиректором «Спартака». И рулить клубом не через телеграм-канал, а по-взрослому. В начале июня она ворвалась в медиа со смелым и абсолютно конкретным взглядом на любой актуальный вопрос. Она не юлит, не пытается кому-то понравиться и пишет всё, что думает – о Газизове, Тедеско, Попове, команде и всём остальном.

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Её телеграм-канал – явление для российского футбола. Девушка, максимально погружëнная во внутриклубные дела, рассказывает о них не в вылизанных интервью, а так, как есть на самом деле. Не стесняется в оценках, не боится задеть чью-то репутацию и пишет без особых мыслей об этике. Очевидно, что в представлении Заремы большой клуб должен быть максимально открыт. И болельщики – первые, кто заслуживает знать всю правду.

Возможно, в какие-то моменты Зарема перегибает. Например, когда выставляет скриншоты личных переписок. Но не думаю, что она делает это с целью кого-то задеть. В моём понимании, для неё это всего лишь доказательство правоты. С подтверждением любое заявление кажется весомее.

За два месяца её телеграм-канал набрал почти 40 тысяч подписчиков. А за день её посты читают около 480 тысяч раз. В какой-то момент она захотела всё бросить, но не получилось. «Телеграм» опустел на несколько часов, потом Царица вернулась. Такие охваты делают из Заремы главную медийную персону российского футбола. Соперничать с ней может разве что Василий Уткин. Но мнение Заремы многими так или иначе будет ассоциироваться если не с позицией клуба, то уж точно с взглядами владельца. От этого никуда не деться, и это придаёт этому кейсу дополнительную важность.

Вообще волевых женщин в российском футболе не было со времён Ольги Смородской. К той можно относиться по-разному, а болельщики «Локо» в большинстве своём относились негативно, но в одном ей нельзя отказать: она также была максимально прямолинейна. Не боялась тяжёлых решений, редко шла на компромиссы и до последнего оставалась самой собой.

Возможно, таких людей и не хватает российскому футболу. Тех, кто будет максимально честно вести дела и не бояться критики. Кто будет рассказывать обо всём как есть и, возможно, признавать свои ошибки. А ещё держать мужчин в отрасли в тонусе, не давая расслабиться.

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Конкретно в этот период времени именно Зарема олицетворяет «Спартак», хотя клуб старается от неё максимально дистанцироваться. Может быть, зря?

Вместе они сделали бы куда больше.

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