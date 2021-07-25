Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Почему капитан «Спартака» Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт с клубом — подробности

«Спартак» рискует потерять капитана. Почему Джикия до сих пор не продлил контракт с клубом
Дмитрий Росип
Почему Джикия не продлил контракт со «Спартаком»
Комментарии
В планах спортивного директора клуба места капитану не было?

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт, истекающий летом следующего года. Руководство клуба затянуло с переговорами и теперь рискует потерять футболиста бесплатно.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что в трансферном плане спортивного директора Дмитрия Попова Джикия стоял на выход. Именно поэтому ей якобы и пришлось громко уйти из совета директоров клуба. Выяснили, на каком этапе переговорного процесса сейчас находятся капитан и руководство «Спартака».

«Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ «Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ

Что говорили Попов и Мележиков?

В марте «Чемпионат» поинтересовался у управляющего директора клуба Евгения Мележикова и спортивного директора Дмитрия Попова о продлении контракта с Джикией. Вот что тогда ответили боссы «Спартака»:

– У Джикии тоже контракт до лета 2022 года. Тут всё-таки капитан, сборная, дефицитная позиция, левша...
Мележиков: Вы думаете, у нас за этим не следит селекционная служба?

– Наверняка следит. Вопрос в том, на каком этапе переговоры по продлению. Успокоите фанатов «Спартака»?
Попов: Всё нормально, всё под контролем.
Мележиков: Год контракта останется летом. Сейчас – больше. А как вы думаете, к летнему трансферному окну мы должны готовиться летом или весной?

– Контракт с действующим футболистом можно продлить и весной.
Мележиков: Мы весной готовимся к тому, чтобы предпринимать действия летом. Хотя над продлением контракта работа ведётся уже сейчас.
Попов: Трансферный план на лето уже обсуждался и был принят. Все спорные вопросы (у Жиго тоже год контракта, например) мы понимаем. Решения приняты. Дальше мы будем действовать в своём ключе, а вы следите за новостями – всё будет нормально.

– А у вас переживаний по поводу продления Джикии нет?
Попов: Конечно, есть. Всё проговорено именно с руководством, но ещё не с игроком. Понятно, что мы хотим подешевле, а он подороже – это естественно.
Мележиков: Летом должен быть результат, а решения и движения – до этого.

«Нам позарез нужно чемпионство на 100-летие клуба!» Интервью с боссами «Спартака» «Нам позарез нужно чемпионство на 100-летие клуба!» Интервью с боссами «Спартака»

Почему «Спартак» дотянул до лета?

Соглашение с Джикией можно было продлить весной, но руководство клуба решило дотянуть до лета. Из слов Заремы Салиховой следует, что «Спартак» намеренно затягивает процесс продления контракта. Предположим, что Попов и Мележиков не хотят оставлять в клубе футболиста с большой заработной платой, как, например, у Зобнина. Согласно слитым документам «Спартака», часть которых клуб признал подлинными, Зобнин зарабатывает порядка 3,5 млн евро в год, Джикия – чуть больше 2 млн.

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы

Логично предположить, что капитан «Спартака» запросит повышения заработной платы и клубу придётся удовлетворить его запросы. Директор по развитию и коммуникациям клуба Антон Фетисов отметил, что подписание нового контракта может случиться в любой день. Он заверил, что этот вопрос в числе приоритетных, а стороны находятся в контакте. Сам Джикия чуть больше недели назад успокоил фанатов «Спартака», отметив, что всё идёт хорошо.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021