«Спартак» рискует потерять капитана. Почему Джикия до сих пор не продлил контракт с клубом

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт, истекающий летом следующего года. Руководство клуба затянуло с переговорами и теперь рискует потерять футболиста бесплатно.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что в трансферном плане спортивного директора Дмитрия Попова Джикия стоял на выход. Именно поэтому ей якобы и пришлось громко уйти из совета директоров клуба. Выяснили, на каком этапе переговорного процесса сейчас находятся капитан и руководство «Спартака».

Что говорили Попов и Мележиков?

В марте «Чемпионат» поинтересовался у управляющего директора клуба Евгения Мележикова и спортивного директора Дмитрия Попова о продлении контракта с Джикией. Вот что тогда ответили боссы «Спартака»:

– У Джикии тоже контракт до лета 2022 года. Тут всё-таки капитан, сборная, дефицитная позиция, левша...

Мележиков: Вы думаете, у нас за этим не следит селекционная служба?

– Наверняка следит. Вопрос в том, на каком этапе переговоры по продлению. Успокоите фанатов «Спартака»?

Попов: Всё нормально, всё под контролем.

Мележиков: Год контракта останется летом. Сейчас – больше. А как вы думаете, к летнему трансферному окну мы должны готовиться летом или весной?

– Контракт с действующим футболистом можно продлить и весной.

Мележиков: Мы весной готовимся к тому, чтобы предпринимать действия летом. Хотя над продлением контракта работа ведётся уже сейчас.

Попов: Трансферный план на лето уже обсуждался и был принят. Все спорные вопросы (у Жиго тоже год контракта, например) мы понимаем. Решения приняты. Дальше мы будем действовать в своём ключе, а вы следите за новостями – всё будет нормально.

– А у вас переживаний по поводу продления Джикии нет?

Попов: Конечно, есть. Всё проговорено именно с руководством, но ещё не с игроком. Понятно, что мы хотим подешевле, а он подороже – это естественно.

Мележиков: Летом должен быть результат, а решения и движения – до этого.

Почему «Спартак» дотянул до лета?

Соглашение с Джикией можно было продлить весной, но руководство клуба решило дотянуть до лета. Из слов Заремы Салиховой следует, что «Спартак» намеренно затягивает процесс продления контракта. Предположим, что Попов и Мележиков не хотят оставлять в клубе футболиста с большой заработной платой, как, например, у Зобнина. Согласно слитым документам «Спартака», часть которых клуб признал подлинными, Зобнин зарабатывает порядка 3,5 млн евро в год, Джикия – чуть больше 2 млн.

Логично предположить, что капитан «Спартака» запросит повышения заработной платы и клубу придётся удовлетворить его запросы. Директор по развитию и коммуникациям клуба Антон Фетисов отметил, что подписание нового контракта может случиться в любой день. Он заверил, что этот вопрос в числе приоритетных, а стороны находятся в контакте. Сам Джикия чуть больше недели назад успокоил фанатов «Спартака», отметив, что всё идёт хорошо.