Если бы Карпин собирал сборную после первого тура РПЛ — кого взял бы? Дзюбу — вряд ли

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции показал себя большим дипломатом. И не закрыл дорогу в сборную даже для Артёма Дзюбы, с которым у него исторически непростые отношения. Карпин сообщил, что вызов получат те, кто заслужит это игрой. И ещё подойдут под командный стиль.

Эти слова он произнёс после первого тура в РПЛ. Давайте на секунду представим, что игра отборочного раунда с Хорватией — уже через неделю. Кто готов к сборной прямо сейчас?

По вратарской линии меньше всего вопросов. Вряд ли Матвей Сафонов в ближайшее время поплывёт. Вратарь «Краснодара» уверенно отстоял в игре с «Уралом», сейчас он главный претендент на место первого номера. Впечатлил и Юрий Дюпин в матче со «Спартаком». Красно-белые много времени провели в атаке, и вратарь «Рубина» несколько раз сыграл очень надёжно. Ещё можно выделить Михаил Кержакова. Если он в итоге станет стабильным первым номером «Зенита», наверняка привлечёт внимание Карпина.

Главный защитник первого тура — Игорь Самошников. Игрок «Рубина» здорово действовал на фланге и забил красивый гол после прохода с центра поля. Очевидно, что в новом цикле его рассмотрят как одного из главных кандидатов на место в старте сборной. Здорово отыграл и Николай Рассказов. Он справился с главной задачей: практически убрал с поля Хвичу. Из центральных защитников можно отметить Игоря Дивеева: армейцы сыграли на 0, а он был одним из лучших на поле — 11 выносов мяча, 2 заблокированных удара и 75% выигранных единоборств — очень неплохая статистика.

Главная звезда среди полузащитников в первом туре — Алан Дзагоев. Именно с его подачи Заболотный забил единственный гол «Уфе». И в целом Алан провёл второй тайм бодро. Если получится избежать травм и прибавить в физике, сможет претендовать на возвращение в сборную. Рифат Жемалетдинов вырвал для «Локо» победу с «Арсеналом», хотя по ходу матча смотрелся не так интересно. Но здорово, что Рифат превратился из созидателя в игрока, способного забивать. Возможно, это пригодится сборной.

Куда более неожиданный кандидат — Владислав Карапузов. Воспитанник «Локомотива», выступающий за «Ахмат», был признан лучшим игроком матча с «Крыльями Советов». Полузащитник запомнился активными действиями на фланге, а также голевым пасом на Конате. Понятно, что до стабильно высокого уровня пока далеко, но первый шаг точно сделан. Ещё один интересный игрок — 21-летний полузащитник «Краснодара» Александр Черников. Он неплохо взаимодействовал в опорной зоне с Газинским, разрушая атаки «Урала». Но дальнейшее количество игрового времени будет зависеть только от него.

А теперь к самому интересному — линии нападения. Полное ощущение, что Артём Дзюба не попал бы в состав, если бы команду собирали после первого тура. Против «Химок» он сыграл невзрачно, а лидерские качества проявляли одноклубники. Нападающие других команд сыграли интереснее. Например, тот же Заболотный отметился голом, как и Фёдор Смолов. В игре за «Динамо» интересно выглядел Константин Тюкавин, забивший второй гол. Парень продолжает прогрессировать и рано или поздно наверняка окажется в сборной.