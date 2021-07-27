Игроки сборной России – на распродаже. Кажется, «Локомотив» ждут большие потрясения

Наша любимая РПЛ вернулась и сразу напомнила о том, почему мы её так любим. Футбол в этой истории явно не на первом месте. Любим мы её за дичь, которая здесь происходит. Сначала ЦСКА всех удивил своими кадровыми решениями, а теперь что-то очень странное и подозрительное происходит в другом московском клубе – «Локомотиве».

Цорн пытается устроить распродажу игроков

В «Локо» новый менеджмент – решения по спортивной составляющей возложены на известного немца Ральфа Рангника и его команду. Одним из её членов является Томас Цорн – бывший гендиректор «Спартака». В «Локомотиве» он занял должность технического директора. По нашей информации, новая команда достаточно дорого обходится клубу: зарплата Рангника – 4,5 млн евро в год, а на всех его помощников суммарно уходит еще 1 млн евро в год.

Новая команда уже начала делать первые шаги. Во вторник вечером журналист Нобель Арустамян громыхнул новостью о том, что Цорн звонил в несколько клубов РПЛ и предлагал им приобрести группу футболистов «Локо». Назывались следующие фамилии: Баринов, Смолов, Миранчук, Крыховяк, Пабло, Живоглядов. На распродажу выставлены даже игроки сборной России!

По нашей информации, всё это соответствует действительности. Нам известно, что в конце прошлой недели Томас звонил гендиректору «Краснодара» Владимиру Хашигу и предложил краснодарскому клубу купить Смолова, Баринова, Миранчука и Мурило. Кстати, подобным образом Цорн действовал, когда пришёл в «Спартак». Тогда Томас тоже начал с массовой распродажи: ушли Адриано, Зе Луиш, Фернандо.

Наши источники сообщают, что данные действия связаны с тем, что в «Локо» закончились времена, когда клуб мог абсолютно спокойно себя чувствовать с финансовой точки зрения. Теперь красно-зелёные считают деньги. Перед новым менеджментом стоит задача зарабатывать. Одним из основных способов является продажа игроков. Другой вопрос, как такие задачи и методы коррелируются с планами выиграть еврокубок в течение ближайших пяти лет и затратами в 5,5 млн евро в год на менеджмент. Но это уже вопросы к председателю совета директором клуба Владимиру Плутнику и гендиректору Владимиру Леонченко.

Пока непонятно, к чему приведут попытки Цорна продать некоторых основных игроков, но движение идёт. Наши источники не исключают, что кто-то из футболистов покинет клуб до конца трансферного окна. Но на этом странности в «Локомотиве» не заканчиваются.

Рангник и Цорн не верят в Николича. У нового руководства свои планы на тренера

Будущее в «Локо» под угрозой не только у некоторых игроков основного состава, но и у главного тренера. По нашей информации, новое руководство не рассматривает Марко Николича, как тренера команды в долгосрочной перспективе. У Рангника и Цорна есть большое желание поставить «своего» тренера. По словам наших источников, пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос о его отставке поднять будет сложно. Но как только у Николича начнутся первые трудности в нынешнем сезоне, кресло под ним очень серьёзно зашатается.

Эта ситуация тоже кажется максимально непонятной. Николич в свой первый сезон доказал, что он качественный тренер и способен выжимать хороший результат даже из ограниченного набора футболистов. Но пока руководство его не особо поддержало после довольно успешного прошлого сезона. Из трансферов совершены только переходы крайних защитников: Ненахова и Едвая. При этом, по нашей информации, хорват не входил в список приоритетов главного тренера «Локо», а в шорт-листе руководства Едвай шёл под третьим номером. Сейчас Марко просит руководство купить центрального защитника, но пока переговоры идут тяжело. В общем, сербскому тренеру в этом сезоне придётся нелегко.

Подводя итог: новый менеджмент начал свою деятельность в клубе с шагов, которые уже вызывают вопросы у многих фанатов. Самый главный из них – стоит ли всё это 5,5 млн евро в год? Кажется, ответ на поверхности. «Локомотив» ждут большие потрясения.