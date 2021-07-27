Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, что происходит в «Локомотиве» – распродажа игроков, уход Николича

Игроки сборной России – на распродаже. Кажется, «Локомотив» ждут большие потрясения
Андрей Панков
Томас Цорн
Аудио-версия:
Комментарии
Цорн с Рангником решили убрать из команды звёзд и тренера? Похожая история уже была в «Спартаке».

Наша любимая РПЛ вернулась и сразу напомнила о том, почему мы её так любим. Футбол в этой истории явно не на первом месте. Любим мы её за дичь, которая здесь происходит. Сначала ЦСКА всех удивил своими кадровыми решениями, а теперь что-то очень странное и подозрительное происходит в другом московском клубе – «Локомотиве».

Что творилось с клубами РПЛ в межсезонье. Очень коротко Что творилось с клубами РПЛ в межсезонье. Очень коротко

Цорн пытается устроить распродажу игроков

В «Локо» новый менеджмент – решения по спортивной составляющей возложены на известного немца Ральфа Рангника и его команду. Одним из её членов является Томас Цорн – бывший гендиректор «Спартака». В «Локомотиве» он занял должность технического директора. По нашей информации, новая команда достаточно дорого обходится клубу: зарплата Рангника – 4,5 млн евро в год, а на всех его помощников суммарно уходит еще 1 млн евро в год.

Новая команда уже начала делать первые шаги. Во вторник вечером журналист Нобель Арустамян громыхнул новостью о том, что Цорн звонил в несколько клубов РПЛ и предлагал им приобрести группу футболистов «Локо». Назывались следующие фамилии: Баринов, Смолов, Миранчук, Крыховяк, Пабло, Живоглядов. На распродажу выставлены даже игроки сборной России!

По нашей информации, всё это соответствует действительности. Нам известно, что в конце прошлой недели Томас звонил гендиректору «Краснодара» Владимиру Хашигу и предложил краснодарскому клубу купить Смолова, Баринова, Миранчука и Мурило. Кстати, подобным образом Цорн действовал, когда пришёл в «Спартак». Тогда Томас тоже начал с массовой распродажи: ушли Адриано, Зе Луиш, Фернандо.

Наши источники сообщают, что данные действия связаны с тем, что в «Локо» закончились времена, когда клуб мог абсолютно спокойно себя чувствовать с финансовой точки зрения. Теперь красно-зелёные считают деньги. Перед новым менеджментом стоит задача зарабатывать. Одним из основных способов является продажа игроков. Другой вопрос, как такие задачи и методы коррелируются с планами выиграть еврокубок в течение ближайших пяти лет и затратами в 5,5 млн евро в год на менеджмент. Но это уже вопросы к председателю совета директором клуба Владимиру Плутнику и гендиректору Владимиру Леонченко.

«Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ «Спартак» за три года больше всех потратил на агентов. Изучаем финансы клубов РПЛ

Пока непонятно, к чему приведут попытки Цорна продать некоторых основных игроков, но движение идёт. Наши источники не исключают, что кто-то из футболистов покинет клуб до конца трансферного окна. Но на этом странности в «Локомотиве» не заканчиваются.

Рангник и Цорн не верят в Николича. У нового руководства свои планы на тренера

Будущее в «Локо» под угрозой не только у некоторых игроков основного состава, но и у главного тренера. По нашей информации, новое руководство не рассматривает Марко Николича, как тренера команды в долгосрочной перспективе. У Рангника и Цорна есть большое желание поставить «своего» тренера. По словам наших источников, пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос о его отставке поднять будет сложно. Но как только у Николича начнутся первые трудности в нынешнем сезоне, кресло под ним очень серьёзно зашатается.

Эта ситуация тоже кажется максимально непонятной. Николич в свой первый сезон доказал, что он качественный тренер и способен выжимать хороший результат даже из ограниченного набора футболистов. Но пока руководство его не особо поддержало после довольно успешного прошлого сезона. Из трансферов совершены только переходы крайних защитников: Ненахова и Едвая. При этом, по нашей информации, хорват не входил в список приоритетов главного тренера «Локо», а в шорт-листе руководства Едвай шёл под третьим номером. Сейчас Марко просит руководство купить центрального защитника, но пока переговоры идут тяжело. В общем, сербскому тренеру в этом сезоне придётся нелегко.

Подводя итог: новый менеджмент начал свою деятельность в клубе с шагов, которые уже вызывают вопросы у многих фанатов. Самый главный из них – стоит ли всё это 5,5 млн евро в год? Кажется, ответ на поверхности. «Локомотив» ждут большие потрясения.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021