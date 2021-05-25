10 молодых футболистов, которые могут громко заявить о себе в следующем сезоне РПЛ

Кого-то вы уже знаете, а некоторые могут появиться «из ниоткуда» и моментально покорить РПЛ, как тот же Мухин.

Минувший сезон РПЛ подарил нам сразу несколько молодых игроков-открытий: яркую атакующую пару из «Динамо» Тюкавина и Захаряна, цепкого правого защитника из «Химок» Боженова, невероятного по оборонительному объёму опорника Мухина из «Локомотива», универсального флангового игрока Хлусевича из «Арсенала», умного центрального защитника Прохина из «Зенита», который достойно отыграл концовку сезона в «Сочи».



Рассказываем про тех, кто запросто может выстрелить на уровне РПЛ в следующем сезоне. В списке есть как относительно известные футболисты (но ещё толком не поигравшие на элитном уровне), так и те, про которых широкая публика почти ничего не знает.

Михаил Игнатов, атакующий полузащитник

Дата рождения: 04.05.2000

Клуб: «Спартак»

Один из самых статусных игроков в данном списке – заявил о себе ещё в 2018-м, но после яркой вспышки надолго ушёл в тень. Полтора сезона блёкло выглядел даже на фоне ФНЛ, зато в последние полгода наконец-то наметился прогресс. В весенней части сезона Михаил был самым крутым футболистом «Спартака-2» — классно справлялся с ролью «ложной девятки», давал объём борьбы, таскал мяч, много забивал, а мог ещё и много ассистировать, если бы партнёры превращали его передачи в голы.

Полагаю, летние сборы Игнатов пройдёт в главном «Спартаке» — и в следующем сезоне при новом тренере Руй Витории, который, как считается, умеет раскрывать достойных молодых футболистов, у него определённо появятся шансы. Вопрос в том, как Михаил ими воспользуется.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, атакующий полузащитник и фланговый нападающий

Дата рождения: 02.11.2004

Клуб: «Чертаново»

Вряд ли бы Пиняев дебютировал в профессиональном футболе так рано, если бы не случилась аномальная ситуация в клубе: перед стартом сезона «Чертаново» распродал всех лидеров, произошло резкое омоложение. Сергея подводили плавно, сначала доверяли ему выходы на замену, далее выпускали в основе, но меняли после игрового часа, а после экватора сезона 16-летний футболист стал выдерживать и полные матчи.

Для дебютного отрезка в ФНЛ в своём юном возрасте и с учётом откровенно слабой по меркам лиги команды он выглядел прилично. И цифры тоже адекватные: 0,14 ожидаемых гола xG + 0,20 ожидаемых передачи xA за 90 минут; 1,66 передачи под удар; 9,85 обводок (49,5%) + 4,78 рывков с мячом (супер!). По ключевым передачам Wyscout ставит Пиняева на третье место, по глубоким передачам он 18-й, по обводкам — четвертый, по продвижению мяча на рывках — первый. В самостоятельном продвижении мяча Пиняев как раз и выделяется. Со своими цифрами он был бы в десятке и в РПЛ, занял бы 8-е место после Малкома, Кабелла, Хвичи, Мирзова, Эджуке, Лесового и Влашича. У него отличное первое касание, стартовая скорость тоже на уровне, и есть все основания полагать, что в будущем цифры даже в более статусном чемпионате будут расти.

Понятно, что Пиняев ещё относительно нестабилен с мячом и брака от него идёт достаточно (потери в дриблинге, в передачах в развитие — их в среднем многовато), но и качественных эпизодов хватает. В матчах, на которые я попадал, он всегда несколько раз за тайм взрывал атаку индивидуальными действиями. В следующем сезоне это вполне себе перспективный вариант для интересного играющего клуба РПЛ. С удовольствием посмотрел бы на него в том же «Рубине», если уйдёт кто-то из сегодняшних дриблеров.

Фото: instagram.com/spinyaev09

Никита Иосифов, фланговый нападающий

Дата рождения: 11.04.2001

Клуб: «Локомотив» (свободный агент с лета 2021 года)

Иосифов наверняка заиграл бы в РПЛ уже весной – на зимних сборах он наигрывался максимально близко к стартовому составу «Локомотива», Николич пробовал его на позициях «десятки» и форварда в «ромбе». Многое получалось, Никита классно нырял за спины, обеспечивал много открываний. Главный тренер относился к молодому парню с доверием и теплотой. Потом возобновился сезон, состоялся матч на Кубок России с «Тамбовом» — и после него нападающий исчез из состава, перестал попадать в заявку как «Локомотива», так и «Казанки». Да и тренироваться его уже не пускали. Причины – контрактные разногласия.

СМИ сватали игрока в «Вильярреал» (и интерес точно был), но пока трансфер так и не состоялся. И не факт, что состоится – на игрока есть спрос внутри РПЛ. Не исключаю, что в итоге Никита останется в России. У него есть все шансы полноценно раскрыться уже в следующем сезоне. Он быстрый, очень легкий и стремительно набирающий скорость, умеющий сохранить темп движения и объём спринтов вплоть до 90-й минуты. Обыгрывает в обе стороны — и поэтому непредсказуемый. Номинально рабочая нога правая, но, выходя на левом фланге, с удовольствием уходит при дриблинге под левую — и выполняет от лицевой чёткие навесы в нужные точки. А его ложные замахи при дриблинге — это вообще нечто. Вроде бы знаешь о них, но продолжаешь реагировать и позволяешь себя обманывать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кирилл Кравцов, центральный полузащитник

Дата рождения: 14.06.2002

Клуб: «Зенит»

В «Зените-2» сейчас не настолько много ярких индивидуальностей, как во времена, когда в команде играли Леон Мусаев, Илья Воробьев, Кирилл Капленко и Данила Прохин. Но Кирилл Кравцов – один из тех, кто выделяется и уже сегодня выглядит игроком, близким к РПЛ.

Кравцов отличается антропометрией и мощью (187 см), которые помогают ему в силовой борьбе; общим объёмом (31 единоборство за 90 минут с хорошим показателем успешности в 55%, а в обороне – 64%); хорошим балансом между обороной и атакой. То есть Кирилл может как отбирать, так и поддерживать атаки в финальной трети. Он умеренно таскает мяч (3,56 обводки + 1,97 рывка за 90 минут), выполняет более 2 передач в штрафную и 1,16 передачи под удар.

В главном «Зените» полузащитник пока использовался очень дозированно: привлекался к зимним сборам, выходил в матчах с «Уфой» и «Тамбовом» в конце сезона, когда уже было обеспечено чемпионство. Понятно, что попадание в основу «Зенита» — слишком сложная история. Но в следующем сезоне Кравцова можно аккуратно внедрить в дружественный клуб попроще. Например, в тот же «Нижний Новгород».

Фото: fc-zenit.ru

Данила Хотулёв, центральный защитник

Дата рождения: 01.10.2002

Клуб: «Зенит»

Центральный защитник Прохин уже заиграл в РПЛ. Хотулёв пока менее готовый, но типаж для РПЛ такой же красивый. И даже более редкий, ведь он – левша. В РПЛ футболист засветился в матче с «Тамбовом», где из-под него забили гол после навеса. Зато на уровне ПФЛ Хотулёв выглядит очень солидно, за последнее время он сильно прогрессировал и превратился в лидера «Зенита-2» (хотя начинал чемпионат в молодёжном первенстве).

Данилу выделяет его начало атаки с левой ноги и работа с мячом. Он умеет улучшать позицию, просматривает как диагональные варианты, так и продольные, спокойно вкладывает в ногу партнёру на любое расстояние. Количество смелых длинных передач растёт. За последние три матча с «Казанкой», владимирским «Торпедо» и «Родиной» Хотулёв суммарно выполнил 36 длинных передач (24 точных) и почти 48 в финальную треть.

С точки зрения доставки мяча вперед Хотулёв пока, само собой, не Ракицкий (под давлением он действует значительно хуже), но для «Зенита-2», который при атаках сажает соперников глубоко и часто использует обоих фланговых защитников одновременно в широких позициях, оружие мощное и эффективное. В следующем сезоне от него можно ждать дальнейшего прогресса.

Фото: fc-zenit.ru

Никита Кривцов, центральный полузащитник

Дата рождения: 18.08.2002

Клуб: «Торпедо» Владимир (весной играл в аренде в «Томи»)

Игрок, который проделал стремительный путь наверх в прошедшем сезоне – и сейчас им интересуется большинство клубов РПЛ.

Кривцов начинал чемпионат во владимирском «Торпедо» в ПФЛ, очень достойно проявил себя – и зимой переехал на повышение в «Томь», куда его позвал помощник Александра Кержакова Владимир Казаков (собственно, и являющийся теневым представителем футболиста). В ФНЛ Кривцов также выдал сочный футбол, не просто превратился в игрока основы, но и совершил много ключевых и результативных действий. Всего за весну он набрал «4+4» по системе «гол+пас».

Футболист здорово развит как физически (рост – 186, в теле есть мощь и координация), так и технически. Играет как на позиции «под нападающим», так и «бокс-ту-бокс». Он выполняет много обводок (6,15 за 90 минут), обладает поставленным ударом, предпринимает много рывков в штрафную и уверенно ведёт борьбу. Учитывая, как безболезненно Кривцову дался переход из ПФЛ в ФНЛ, можно осторожно прогнозировать светлое скорое будущее и в РПЛ. Умение переносить свои качества на более высокий уровень – важный нюанс для скаутов.

Фото: fc-tv.ru

Артур Галоян, атакующий полузащитник

Дата рождения: 25.06.1999

Клуб: «Велес»

Некоторое время назад российские СМИ писали про интерес ЦСКА к молодому полузащитнику «Велеса». В футбольном окружении мне рассказали, что интерес действительно устойчивый — и речь даже может идти сразу о подписании контракта без вызова на просмотр, поскольку вмешались предложения от других клубов РПЛ (ниже статусом), действовать надо чуть быстрее.

Игрок, безусловно, очень любопытный. Слежу за ним ещё со времен «Торпедо», где он при Игнашевиче показывал приличный футбол, но потом его не смогли продлить. За минувший сезон в «Велесе» Галоян прибавил, провёл 39 игр из 42, из которых 34 — в стартовом составе. Набил не выдающиеся, но приличные 0,40 xG + xA/90 (0,22 + 0,18).

По типажу — умный полузащитник с симпатичным созидательным профилем, с опцией игры как в оттяжке в зоне под нападающими, так и в глубине. А иногда используется и вингером со смещениями. Хорошие качества на мяче: инициативность, поиск зон для приёма мяча между линиями, продвигающие передачи, развороты диагоналями. Здорово располагает корпус при приёме мяча в центре, за счёт этого быстро находит последующие варианты развития атаки. Уверенно рассовывает мячи по флангам. Комбинационный склад, может отыгрываться с минимальным количеством касаний, после собственных передач обеспечивает вбегания под ответный пас — поэтому в финальной трети поля тоже смотрится органично. Обостряющие передачи может

выполнять из различных зон — из глубины, из зоны под штрафной, с флангов. Есть опция исполнения стандартов — подачи, достойный удар со штрафных.

Техника приличная, количество обводок и рывков хорошее (7,27 + 2,26 за 90 минут). Иногда вылезает даже из очень сложных ситуаций, обыгрывая одной прокидкой сразу нескольких соперников. Но не всегда хватает резкости в работе корпусом и стартовой скорости, когда принимает мяч в условиях агрессивной опеки, в сжатых пространствах, когда ему не дают разворачиваться и сразу же втыкаются. Поэтому в динамичных ситуациях эффективность снижается. По сравнению с тем же Влашичем, который вроде бы может уйти из ЦСКА, даёт меньшую динамику движения и агрессию, зато более разнообразен в действиях с мячом.

В целом это не игрок типажа «дайте мне мяч — я сам всё сделаю», а интересный винтик для позиционной структуры, который улучшит продвижение мяча за счёт передач, сможет атаковать как из глубины, так и в финальной трети. Насчёт соответствия топ-клубу прямо сегодня уверенности нет, а вот в команде из середины или второй половины таблицы РПЛ не затерялся бы.

Фото: fc-veles.ru

Данила Сухомлинов, атакующий полузащитник

Дата рождения: 31.08.2002

Клуб: «Ростов»



Валерий Карпин ещё в минувшем сезоне попробовал Сухомлинова в основном составе «Ростова» — и, например, Данила здорово провёл декабрьский матч с ЦСКА, в котором юному футболисту пришлось выйти на замену в самом начале. Потом полузащитник съездил на зимние сборы, наигрывался во время них в основе, но далее Карпин перевёл его набираться опыта в молодёжный состав. Видимо, решил, что пока парень до РПЛ не созрел.

Уверен, что при правильном развитии Сухомлинова может ждать большое будущее – у него неординарный стиль игры, он выполняет много индивидуальных действий (в молодёжном первенстве – по 6 обводок за игру с высоким процентом успешности), не боится брать на себя инициативу, умеет как завершать, так и обострять атаки передачами. Вопрос лишь в том, сможет ли все эти качества Данила вытащить на уровень РПЛ. Следующий сезон – отличная возможность.

Фото: fc-rostov.ru

Егор Голенков, центральный нападающий

Дата рождения: 07.07.1999

Клуб: «Крылья Советов» (с лета 2021 – контракт с «Ростовом»)

Зимой Голенков подписал контракт с «Ростовом», но в руководстве «Крыльев» верят, что им всё-таки каким-то образом удастся сохранить футболиста. В любом случае форвард будет играть в РПЛ.

В прошедшем сезоне ФНЛ Голенков находился в тени Сергеева, хотя и сам набрал сумасшедшие 0,78 + 0,19 xG + xA, то есть в среднем выполнял 0,97 ожидаемых результативных действия каждые 90 минут. Отчасти сказался «эффект запасного», поэтому цифры могут быть завышены, но всё же 1750 минут – солидная дистанция, о случайности говорить нельзя.

Голенков – габаритный форвард, который просто круто проявляет себя в борьбе и органично впишется в вертикальный или фланговый футбол. Половину из своих голов в ФНЛ он забил головой (7 из 14), а всего у него 32 удара головой в сезоне из суммарных 60. Егор проводит в среднем 11,62 единоборства вверху и выигрывает 49,7% из них – это отлично для игрока группы атаки.

Фото: kc-camapa.ru

Ярослав Гладышев, нападающий

Дата рождения: 05.05.2003

Клуб: «Динамо»

Талантливые игроки в «Динамо», кажется, не закончатся никогда. Только-только клуб поднял наверх из второй команды Тюкавина и Захаряна, как им моментально нашлась замена. Нападающий Ярослав Гладышев – открытие весенней части ПФЛ, в апреле он был признан лучшим молодым игроком турнира и лучшим игроком вообще во второй группе (бывшая зона «Запад»).

Просто факт: за весь сезон во всех турнирах у Гладышева «27+8» по системе «гол+пас». В среднем он забивает 0,93 гола за игру, наносит 3,84 удара, набивает 0,76 xG, отдаёт 1,27 передачи под удар и 6,31 раз касается мяча в штрафной. По типажу Ярослав – подвижный нападающий, который здорово открывается, обладает неплохой скоростью и умеет улучшать позицию дриблингом.

Возможно, Шварц уже в следующем сезоне даст Гладышеву какое-то игровое время. Слишком уж ярко футболист проявил себя на уровнях молодёжного первенства и ПФЛ.

Кто ещё? На самом деле в ФНЛ и ПФЛ немало футболистов с очень интересным профилем, на которых было бы интересно посмотреть в РПЛ – опорник Фищенко из «Велеса» с огромным оборонительным объёмом, крайний нападающий Оганесян из «Спартака-2», переросший уровень «Казанки» полузащитник Титков, качественный опорник с продвижением мяча Миронов из «Оренбурга» и многие-многие другие.

Фото: fcdynamo.ru

Использованы данные Wyscout.