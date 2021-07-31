В «Локомотиве» началась распродажа. «Зенит» и ЦСКА прицениваются

Несколько дней назад мы писали о том, что в «Локомотиве» готовятся к распродаже. Но никто не предполагал стремительного развития событий. А ведь распродажа уже началась.

Крыховяк покидает «Локо». Он переходит «Краснодар»

Первым игроком на выход стал Гжегож Крыховяк. По нашей информации, полузащитник уже попрощался с партнёрами по команде. Поляк не сыграет в субботнем дерби с ЦСКА по причине готовящегося трансфера. Он переходит в «Краснодар». Именно с этим клубом Гжегож вёл переговоры всё последнее время. Туда он и отправится, чтобы стать тем самым усилением в центр поля, которое так требовал от руководства краснодарского клуба Виктор Гончаренко.

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Антоном Миранчуком интересуется «Зенит». В гонку может вступить и ЦСКА

С большой долей вероятности покинет «Локо» и Антон Миранчук. По его уходу ещё нет стопроцентного решения, но это весьма вероятно. По словам наших источников, Миранчуком активно интересуется «Зенит». Антон очень нравится руководству клуба и лично Сергею Семаку. Полузащитник давно находится в списке интересов питерцев. Поэтому в «Зените» очень серьёзно раздумывают над трансфером уже в это окно. Отпугнуть питерский клуб может только потенциально высокая цена перехода.



Коллеги из Евроставки и «Спорт-Экспресса» также сообщали, что Миранчуком активно интересуется ЦСКА. Но, по нашей информации, до этого пока очень далеко. Красно-синие будут думать над трансферами на вход только после продаж. А по ним до сих пор нет никакой ясности – в первую очередь по трансферу Влашича. Хотя Цорн действительно звонил в ЦСКА и предлагал клубу несколько игроков «Локомотива». Сейчас «Зенит» для Миранчука наиболее вероятный вариант.

Кто ещё может уйти из «Локо»

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо Миранчука и Крыховяка клуб может покинуть Дмитрий Баринов. Он тоже есть в списке футболистов, которых Цорн предлагал клубам РПЛ. По информации коллег из «РБ», главный интерес в России к Баринову исходит тоже от «Зенита», но приоритет игрока — Европа. Наши источники эту информацию подтверждают. Можно ждать продажи и других игроков.



Так или иначе, в «Локо» происходит тотальная чистка. К чему она приведёт, пока сказать сложно, хотя уже понятно, что от этого всего, мягко говоря, не в восторге Марко Николич. Данные продажи с ним не согласовываются. Если Марко в ближайшее время тоже покинет клуб, этому никто не удивится.