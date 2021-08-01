Главные трансферы последних недель в Европе. «МЮ» потратил больше € 130 млн за 4 дня!

Старт нового сезона в Европе приближается, и летнее трансферное окно набирает обороты. Клубы в спешке тратят большие суммы, рассчитывая на быструю адаптацию новичков. Ниже — главные сделки из топ-чемпионатов за последние две недели.

Джейдон Санчо, из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн

Фото: manutd.com

Один из самых долгожданных трансферов АПЛ. «Юнайтед» давно хотел заполучить Санчо, предлагал за него большие деньги, но «Боруссия» требовала больше. Сам англичанин надеялся вернуться на родину и в итоге добился своего. € 85 млн — меньше, чем сумма, которую дортмундцы просили год назад. Но пока это всё равно самый крупный трансфер лета.



В том, что Санчо усилит «Манчестер Юнайтед», сомнений нет. Если вингер не будет отвлекаться от работы, клуб получит топ-футболиста на ближайшие 10 лет. Сейчас Джейдону всего 21 год.

Рафаэль Варан, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» почти за € 50 млн

Варан отдал «Реалу» 10 лет, был неотъемлемой частью главных успехов команды (в том числе трёх подряд побед в Лиге чемпионов), а теперь с чистой совестью отправляется за новыми приключениями. «Манчестер Юнайтед» давно хотел француза и дождался подходящего момента. У Рафаэля оставался год по контракту, продлевать его он не собирался, так что «Реалу» пришлось продать игрока.

Варан ещё не подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», но клубы уже объявили о трансфере. По информации СМИ, «красные дьяволы» заплатят за защитника примерно € 48 млн — щедрая компенсация за футболиста с истекающим соглашением. Хотя Варан этих денег точно стоит.

Оливье Жиру, из «Челси» в «Милан» за символическую сумму

В это сложно поверить, но Жиру всё-таки покинул Англию. Девять лет, куча красивых голов, игра за «Арсенал» и «Челси» — Оливье стал легендой АПЛ. Несмотря на периодические вопросы к результативности, французский нападающий оставался стабильным, классным игроком и иногда становился для своих команд палочкой-выручалочкой. «Челси» отпустил Жиру в «Милан» за символическую сумму — € 1 млн.



Теперь Жиру будет выступать в Италии. Это идеальное место для возрастных игроков (Оливье осенью исполнится 35). Наверняка форвард ещё пошумит, тем более в «Милане» он будет рядом с другим ветераном — Златаном Ибрагимовичем. Харизма так и прёт.

Бен Уайт, из «Брайтона» в «Арсенал» за € 58 млн

«Арсенал» продолжает безуспешно искать рецепт счастья и успеха. Видимо, сейчас в клубе поняли, что без обороны о Лиге чемпионов можно и не мечтать, поэтому купили Бена Уайта у «Брайтона». 23-летним защитником интересовались практически все топ-клубы АПЛ, но из-за английского паспорта у него был завышен ценник. «Арсенал» этот нюанс не смутил — «канониры» выложили аж € 58 млн.



Возможно, на сумму трансфера повлиял тот факт, что Уайт совсем недавно стал серебряным призёром Евро-2020. Правда, на поле он так и не вышел, но статус футболиста сборной — это серьёзно.

Тоби Алдервейрелд, из «Тоттенхэма» в катарский клуб за € 15 млн

Сборная Бельгии — удивительная команда. На Евро-2020 у одного из главных фаворитов двое из трёх защитников выступали не в топ-чемпионатах (Вертонген — в Португалии, Вермален — в Японии). Алдервейрелд, которому в марте исполнилось 32, решил, что тоже наигрался, и уехал из АПЛ в катарский «Аль-Духайль».



За Тоби «Тоттенхэм» получил € 15 млн. Бельгиец надолго запомнится болельщикам. Совсем недавно вместе с Вертонгеном они составляли чуть ли не лучшую пару защитников в Англии. Жаль, что так ничего и не выиграли — но это «Тоттенхэм».

Пьерлуиджи Голлини, из «Аталанты» в «Тоттенхэм» на правах аренды с правом выкупа

Один из самых неожиданных переходов. У Голлини прекрасно складывались дела в «Аталанте», он много играл, но пришёл «Тоттенхэм» и забрал вратаря себе. Сложно объяснить решение сменить место в основном составе и Лигу чемпионов на скамейку запасных и Лигу конференций. Неужели Пьерлуиджи готов выиграть конкуренцию у Уго Льориса?



Особенно любопытно сделка смотрится с учётом условий. «Тоттенхэм» взял 26-летнего итальянца в аренду с правом выкупа за € 15 млн. Осталось понять, когда голкиперу можно будет доказать свою необходимость новому клубу.

Дониэлл Мален, из ПСВ в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн

Фото: bvb.de

Очередной пример прекрасной работы «Боруссии». Ушёл Санчо? Не беда, ведь можно заменить его форвардом сборной Нидерландов и остаться в плюсе на € 55 млн. Мален давно был на виду у топ-клубов, зажигал на родине (30 голов за два сезона) и наконец дождался повышения.



Сложно представить, что может помешать Малену заиграть в «Боруссии». Команда с быстрыми вертикальными атаками, рядом Холанд — что ещё нужно молодому форварду? Да и € 30 млн не та сумма, которая будет давить на голландца.

Альфонс Ареола, из «ПСЖ» в «Вест Хэм» на правах аренды с правом выкупа

Всего три года назад Ареола был основным вратарём «ПСЖ», а сейчас стал путешественником по арендам. Сначала был «Реал», где француз сидел под Куртуа, потом «Фулхэм», а теперь «Вест Хэм». В Лондоне Альфонс тоже вряд ли будет основным — хоть Лукашу Фабианьски уже 36 лет, его место в составе не подвергается сомнению.



Если у Ареола ещё остались амбиции, то в «ПСЖ» он не вернётся. Там сейчас сразу два топ-голкипера — Кейлор Навас и Джанлуиджи Доннарумма. Париж тоже наверняка мечтает продать своего воспитанника, но пока удаётся только отправлять его по арендам. Ареола всего 28 лет, для вратаря это вообще не возраст. Перезапустит карьеру?

Кто не попал в этот список

За последние две недели было ещё несколько трансферов, достойных внимания. Коротко рассказываем о них.



«Тоттенхэм» и «Севилья» провернули любопытный обмен. В Испанию отправился Эрик Ламела, а в Англию — 20-летний полузащитник Брайан Хиль. В плюсе остались андалусийцы, «шпорам» пришлось доплатить за испанского таланта € 25 млн.

Карьера Джастина Клюйверта пока складывается странно. Сын легендарного нападающего здорово начал в «Аяксе», закономерно перешёл в «Рому», там играл уже не так ярко и отправился в аренду в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб выкупать вингера не стал, и теперь тот отправился в «Ниццу» — снова в аренду. В контракте есть опция выкупа. Посмотрим, что покажет Джастин во Франции.

Вы удивитесь, но Стевану Йоветичу всего 31 год. Он уже давно выступает в Европе, а последние несколько лет провёл в «Монако». Этим летом у черногорца истёк контракт, и он отправился покорять новую страну — Германию. Контракт с «Гертой» рассчитан на два сезона. Кстати, Йоветич уже успел забить два мяча «Ливерпулю» в товарищеском матче. Начало хорошее.



Кевин Гамейро за последние 10 лет попробовал свои силы в нескольких европейских клубах — «ПСЖ», «Севилье», «Атлетико» и «Валенсии». Этим летом 34-летний нападающий остался без команды и решил, что пора вернуться к истокам. Теперь бывший игрок сборной Франции будет выступать за «Страсбург», в котором начинал карьеру 16 лет назад.