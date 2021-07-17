«ПСЖ» бесплатно собирает звёзд. Главные трансферы первой половины лета в Европе

Летнее межсезонье выходит на финишную прямую. Уже через месяц стартуют европейские топ-чемпионаты. Клубы активно усиливаются, чтобы новички успели пройти предсезонку и влиться в коллективы. Рассказываем о главных сделках последних недель, которые могли пройти мимо вас из-за чемпионата Европы.

Серхио Рамос (из «Реала» в «ПСЖ» свободным агентом)

Никогда такого не было, и вот опять — «Реал» очень странно расстался со своей легендой. Рамос добросовестно пахал на благо Мадрида 16 лет, но ушёл совсем не так, как должен был. Клуб из-за своей политики в отношении возрастных футболистов отказывался давать 35-летнему Серхио контракт больше чем на год. Тот долго упирался, в итоге принял предложение, но «Реал» сообщил ему, что время вышло.



Теперь Рамос будет зажигать во Франции. После ухода Тьяго Силвы «ПСЖ» как раз не хватало «дядьки» в обороне, а у испанца к тому же более впечатляющий опыт побед. Может, именно Серхио приведёт Париж к трофею Лиги чемпионов?

Джанлуиджи Доннарумма (из «Милана» в «ПСЖ» свободным агентом)

Снова «ПСЖ», снова звезда, и снова бесплатно! Доннарумма много лет был основным вратарём в «Милане», но его скандальный агент Мино Райола всё время бодался с руководством и пытался вытрясти из клуба как можно больше денег. В итоге контракт Джиджо просто истёк. Париж был главным претендентом на 22-летнего футболиста и своего не упустил.

Особенно круто для «ПСЖ» сделка выглядит в свете выступления Доннаруммы на Евро-2020. Италия стала чемпионов, а Джиджо шикарно провёл турнир, вытащил две серии пенальти и был признан лучшим игроком. Интересно, о чём сейчас думает основной голкипер парижан Кейлор Навас.

Жоржиньо Вейналдум (из «Ливерпуля» в «ПСЖ» свободным агентом)

Как вы уже могли понять, «ПСЖ» внезапно превратился в «Ювентус» середины 2010-х. С Вейналдумом получилось особенно цинично. Голландец долго не мог договориться с «Ливерпулем», а тут ещё и знакомый ему по сборной Рональд Куман звал в «Барселону». Казалось, что переезд в Каталонию неминуем, но вмешался «ПСЖ» и перехватил 30-летнего хавбека.

Лишним в Париже Вейналдум точно не будет. В «Ливерпуле» он показал себя супервыносливым, надёжным и нетравматичным игроком. За центр поля «ПСЖ» можно не беспокоиться.

Ашраф Хакими (из «Интера» в «ПСЖ» за 60 млн евро)

Хакими зачастил менять клубы — из мадридского «Реала» он на два года уходил в дортмундскую «Боруссию», потом его купил «Интер», и вот спустя всего год он уехал во Францию. В этот раз марокканец наверняка задержится надолго, ведь у «ПСЖ» в отличие от чемпионов Италии проблем с деньгами не предвидится. Сумма трансфера как раз на это указывает.

60 млн кажутся внушительной суммой, но Хакими этого точно стоит. Ашрафу всего 22 года, но он уже поиграл в нескольких топ-клубах (причём в разных странах) и везде прекрасно себя проявлял. Если бы не Дани Карвахаль, то наверняка играл бы сейчас в родном «Реале». Но вряд ли Хакими недоволен своим новым клубом.

Джанлуиджи Буффон (из «Ювентуса» в «Парму» свободным агентом)

Рубрика «возвращение легенды». 43-летний Буффон уже выиграл всё что можно (кроме Лиги чемпионов), но всё равно не хочет уходить. Вратарь в прошлом сезоне был сменщиком Войцеха Щенсного, провёл за «Ювентус» 14 матчей во всех турнирах, а в мае объявил, что во второй раз покинет Турин.



«У каждого начала есть свой конец. Наступил конец моего второго тайма в «Ювентусе». Решение уже принято, оно созрело и обдумывалось месяцами. Решение было сложным, потому что нелегко перерезать эту пуповину — здесь моя история, моя радость, мои слёзы, мой дом. Но я знаю, что время пришло», — написал Джиджи в прощальном письме.

Хоть карьера Буффона и явно подзатянулась, нельзя не признать, что поступил он максимально романтично. Возвращение в родную «Парму» спустя ровно 20 лет — это прекрасно. Команда в следующем сезоне будет выступать в Серии B. Отличный повод последить за вторым итальянским дивизионом.

Мемфис Депай (из «Лиона» в «Барселону» свободным агентом)

Вейналдума «Барселоне» заполучить не удалось, зато получилось его партнёра по сборной Нидерландов. Депая тоже очень хотел видеть в команде Куман. Мемфис рано заиграл, потом провалился в «Манчестер Юнайтед», но в «Лионе» повзрослел. Французскую команду он давно перерос и хотел уйти раньше, однако в итоге всё затянулось до конца контракта.



Вот-вот продлит соглашение Лионель Месси, рядом свежеподписанный Серхио Агуэро — атака «Барселоны» выглядит внушительно. Можно с чистой совестью отпускать Антуана Гризманна?

Хакан Чалханоглу (из «Милана» в «Интер» свободным агентом)

Противостояние двух миланских команд уступает по накалу самым жарким дерби, но переход Чалханоглу к соседям всё равно стал неожиданностью. Долгое время писали, что турок может продлить контракт с «Миланом» — похоже, что не договорились. Для россонери Хакан был важным игроком, но ему наверняка можно найти замену.

В «Интере» 27-летний Чалханоглу, вероятно, заменит (или хотя бы подменит) Кристиана Эриксена. Так или иначе полузащитник пошёл на повышение — «Интер» только-только стал чемпионом Италии и, несмотря на финансовые трудности, выглядит более стабильным клубом, чем «Милан».

Андре Силва (из «Айнтрахта» в «РБ Лейпциг» за 23 млн евро)

У Силвы история похожа на ситуацию Депая. Он рано сверкнул в «Порту», с опережением графика оказался в команде с большим именем («Милане»), не заиграл и поехал доказывать свою состоятельность в клубы поскромнее. По-настоящему прижиться Андре удалось в «Айнтрахте», где он за прошлый сезон настрелял 28 голов в Бундеслиге.

Писали, что Силвой интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но в итоге 25-летний форвард вернулся с Евро-2020 и перешёл в «Лейпциг». Сумма в 23 млн евро не кажется заоблачной, так что вряд ли «быки» чем-то рискуют.

Сандро Тонали и Фикайо Томори (выкуплены «Миланом» после аренд)

«Милан» потерял Чалханоглу, зато оформил себе на постоянной основе двух молодых игроков с созвучными фамилиями. 21-летнего Тонали год назад арендовали у «Брешии» за 10 млн евро и сразу договорились об обязательном выкупе. Компенсация была приличной, но в итоге россонери удалось сбить цену до 7 млн без учёта бонусов. Теперь «новый Пирло» никуда не денется.

Томори же неожиданно взяли у «Челси» зимой. Англичане редко удачно играют за пределами родины, но Фикайо впечатлил «Милан» и теперь будет выступать там как полноправный член команды. За 21-летнего защитника итальянский клуб заплатил прилично — около 30 млн евро.