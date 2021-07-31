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Дик Адвокат возглавил сборную Ирака, бывший тренер «Зенита» и сборной России опять возобновил карьеру

Адвокат возглавил сборную Ирака. В мае он завершил карьеру в седьмой раз
Михаил Рождественский
Дик Адвокат возглавил сборную Ирака
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На его месте мог быть Черчесов.

Дик Адвокат сделал это снова. В мае тренер объявил о завершении карьеры, причём в отличие от предыдущих случаев ушёл максимально красиво и торжественно. Напоследок голландец вывел «Фейеноорд» в Лигу конференций. После последнего матча, в котором команда добыла решающую победу, Дик не сдержал слёз, а болельщики проводили его овациями.

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О решении уйти Адвокат сказал за полгода. Звучало всё очень убедительно: «Знаю, что говорил о завершении карьеры и раньше. Но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы — последние в моей тренерской карьере».

Поверили Адвокату? А вот и зря.

Где будет работать Адвокат

Сегодня было объявлено, что Адвокат возглавил сборную Ирака. Если вас удивил тот факт, что 73-летний специалист после завершения карьеры согласился вернуться ради такого экзотичного варианта, то вот важная подробность: Дик будет получать на новой работе 2,5 млн евро в год.

На месте Адвоката мог оказаться другой экс-наставник сборной России. По нашей информации, иракская федерация футбола хотела пригласить в команду Станислава Черчесова. Руководство собиралось провести со специалистом переговоры, но тот отказался, поскольку не был готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций. Если бы Черчесов согласился, перед ним стояла бы задача вывести команду на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре через год с небольшим. Кстати, зарабатывал бы Станислав Саламович столько же, сколько и Адвокат, — 2,5 млн евро.

На самом деле Адвокат мог совершить камбэк ещё раньше. Он хотел вернуться в сборную России, и его агент предлагал услуги специалиста до и после отставки Черчесова. Причём в нашу команду просился не только Дик. Голландец оказался в весёлой компании с Юргеном Клинсманом и Клаудио Раньери. Свои услуги предлагал даже Фабио Капелло. Итальянец подошёл к одному из руководителей РФС и сказал буквально следующее: «Я готов возглавить сборную России». Видимо, Фабио вежливо отказали.

Сколько раз Адвокат «завершал» карьеру

Много – семь раз. Традицию уходить из футбола и возвращаться Адвокат начал ещё во времена работы в «Зените», в 2009 году. Дик тогда решил завязать с клубами, но продержался совсем чуть-чуть. После непродолжительной работы со сборной Бельгии голландец принял ПСВ. Там он тоже трудился недолго и уже в 2010-м сменил Гуса Хиддинка во главе национальной команды России.

Перед Евро-2012 Адвокат вновь сообщил о планах завершить карьеру. Как вы понимаете, Дик никуда не ушёл. После провала сборной России (команда не вышла из группы с Чехией, Грецией и Польшей) тренер возглавил ПСВ.

Через год, в 2013-м, Адвокат остался без клуба и вновь заявил, что это всё. Но это было не всё — совсем скоро Дик уже вовсю тренировал «АЗ Алкмар».

После ухода из «АЗ» Адвокат оказался в сборной Сербии, а в 2015-м приехал в Англию. Там Дик сыграл в Сэма Эллардайса и спас «Сандерленд» от вылета из АПЛ, после чего заявил именно о том, о чём вы подумали. Так или иначе в 2016 году Адвокат вошёл в штаб сборной Нидерландов, после чего возглавил «Фенербахче».

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Спустя год Адвокат покинул Турцию, сопроводив отъезд своим классическим заявлением. Дальше был очередной заход в сборную Нидерландов и роттердамскую «Спарту», а в 2018-м Дик принял «Утрехт».

В конце сезона-2018/2019 Адвокат эффектно вывел свою команду в Лигу Европы, переиграв в борьбе за выход в еврокубки Леонида Слуцкого и его «Витесс». «Отличный способ закончить», — сказал тогда Дик. Конечно-конечно.

После «Утрехта» Адвокат некоторое время был без команды, и можно было бы подумать, что карьера действительно закончилась, если бы это был кто-то другой. Дик же как ни в чём не бывало возглавил осенью «Фейеноорд». Что было дальше, вы уже знаете.

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