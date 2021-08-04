«Вату покатали». Как «Спартак» в последний раз вылетел из Лиги чемпионов

К чему привело неудачное выступление и что сказал Глушаков в адрес Карреры.

Уже сегодня «Спартаку» предстоит провести первый матч с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Затем красно-белых ждут ответная встреча и, если всё хорошо сложится, две игры в раунде плей-офф за выход в групповой этап.

Кажется, что это было вчера, но в последний раз «Спартак» выступал в отборе главного еврокубка целых три года назад. Тогда соперником красно-белых стал ПАОК. Вспоминаем, как это было.

Первый матч в Греции. Околофутбольный ад и эпичный камбэк

Первая встреча ПАОКа со «Спартаком» состоялась в Салониках. Перед матчем стало понятно, что это не просто очередная игра. Всё началось с беспредела греческих фанатов. Они атаковали российских журналистов и отнимали у тех аккредитации, телефоны и другие личные вещи.

Преследование продолжилось уже в пресс-ложе. В результате «Спартаку» пришлось вывезти представителей СМИ на чартерном рейсе, чтобы дело не закончилось трагедией.

Сам матч начался гораздо более оптимистично. «Спартак» забил два мяча к 17-й минуте (отличились Ивелин Попов и Квинси Промес), но затем всё посыпалось. ПАОК совершил камбэк и к перерыву вёл в счёте — 3:2. Во втором тайме голов не было. Буквально за полчаса уверенная победа превратилась в поражение. В середине второй половины матча «Спартак» мог сравнять счёт, но Промес не реализовал пенальти. Голландца слепили с трибун лазером, но жаловаться было уже поздно.

Массимо Каррера, тогда ещё главный тренер красно-белых, прокомментировал результат так: «Вчера меня спрашивали, будет ли «Спартак» фаворитом. Игра показала, что он не был фаворитом. Если говорить о положительном, то, кроме 20 минут в конце второго тайма, когда мы теряли много мячей, «Спартак» провёл хороший матч».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ответный матч в Москве. «Сюрприз» от Адриано и позорная статистика

Перед вторым матчем «Спартака» и ПАОКа большинство экспертов было уверено в проходе красно-белых. Всего за год до этого команда становилась чемпионом России, у неё сохранился мощный костяк, и провал в Греции казался чем-то случайным. По всем футбольным параметрам фаворитом по-прежнему выглядел именно «Спартак».

На деле же у москвичей начались проблемы ещё в первом тайме. На 33-й минуте нападающий Луис Адриано ударил соперника в живот и получил заслуженную красную карточку. Бразилец извинился за свой поступок в «Инстаграме», не дожидаясь окончания матча, а позднее было объявлено, что игрока оштрафуют, но легче от этого никому не стало.

Во втором тайме Каррера бросил в атаку всё, что у него было, но забить «Спартак» так и не смог. Матч закончился не только вылетом из Лиги чемпионов от более слабого соперника — красно-белые не могли пожаловаться на невезение. Даже с учётом удаления Адриано статистика вышла ужасающей: 7 ударов (при 16 у ПАОКа, которому не надо было забивать) и ни одного в створ (у гостей — 7).

Самое главное: вылет от ПАОКа приблизил смерть чемпионского «Спартака».

Развал «Спартака» и скандальные подробности

После матчей с ПАОКом события в «Спартаке» развивались стремительно. Продажа Промеса, знаменитые лайки Глушакова и Андрея Ещенко, серия неудачных матчей, увольнение Карреры — всё это произошло в течение пары месяцев. В 2019-м в клубе затеяли перестройку, а летом команду покинула бóльшая часть чемпионского состава, в том числе Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано, Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе.

Весной, ещё когда Глушаков был в «Спартаке», появилась скандальная аудиозапись. На ней Денис на следующий день после ответного матча с ПАОКом рассказывает о проблемах с Каррерой. Цензурная версия (оригинальная в два раза больше) выглядит примерно так:

«Ну чё, вчера сыграли в фигню, вату покатали. Тренер — чудак, заруба такая там по ходу у него. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша — 20 млн — не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша не поставил на предыгровой, хотя он лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.

Перед матчем меня давай целовать, обнимать. «Мой капитан». Чмокать меня начал при всех. Все смеются. Ему нет доверия, уважения за то, что он обманщик. «Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное». А мы наигрывали вообще другое. А играли вчера в «бей-беги». И тот же Адриано, которого он любит, его и подставил».

В отличие от событий трёхлетней давности, сейчас «Спартак» находится в статусе аутсайдера. «Бенфика» кажется более сыгранной командой, и у неё больше опыта в еврокубках. Так, может, представитель РПЛ сам сыграет в ПАОК? Ответ узнаем совсем скоро.