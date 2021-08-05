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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов уйдёт из клуба, что случилось, в чём причина

В «Спартаке» творится хаос. Зачем клуб возвращал Попова?
Дмитрий Зимин
Почему Д. Попов со скандалом покидает «Спартак»
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Спортивный директор продержался на своём посту меньше года.

Во второй раз Дмитрий Попов стал спортивным директором «Спартака» 25 ноября 2020 года. Фактически, это означало победу в гибридной войне, которую он вместе со сторонниками вёл против Шамиля Газизова и его команды. Через телеграм-каналы, близких друзей, агентов он донёс до Леонида Федуна и его ближайшего окружения, что с менеджером из Уфы ловить нечего. А сам Дмитрий соберёт игроков, которые выиграют титул в столетие. Он вернулся к своему верному другу Александру Аверьянову (он, по данным некоторых телеграм-каналов, помогал выживать Газизова), а через неделю после этого ушёл и сам Шамиль. Газизов позже признался, что не видел себя в клубе «простым клерком». Это означало, что весь спортивный блок формируют вокруг Попова.

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Интересно, что Дмитрий подписал ограниченный по времени контракт на полтора года, хотя ему якобы предлагали бессрочный. Но он сам говорил в интервью «Чемпионату», что не видит в длительном подходе смысла и оценивать нужно на дистанции. Цель, которую он и гендиректор Мележиков поставили перед самими собой – чемпионство в столетие клуба. То есть уже в нынешнем сезоне.

Первое же трансферное окно Попов провёл продуктивно. Выдвинул идею вернуть Промеса, вёл сложные переговоры с «Аяксом», параллельно согласовывал всё с трансферным комитетом и в итоге привёз голландца в Москву. Второй его трансфер – Хендрикс. Аргументы – дешёвый полузащитник (стоит меньше миллиона), который укрепит состав здесь и сейчас. При этом оба футболиста в идеальном мире должны были подойти под концепцию и следующего тренера. Ведь Тедеско заявил об отставке как раз перед стартом трансферной кампании.

На первом этапе высшее руководство одобряло инициативы Попова. Зарема ещё не завела телеграм-канал, Федун высказывался позитивно и дипломатично, потому что владельца очень порадовала работа по возвращению Промеса и продаже Кокорина. Всё шло действительно хорошо ровно до одного момента: отъезда Доменико Тедеско из России и старта летней трансферной кампании.

От Заремы уехал любимый тренер, после чего она стала ругать всех, кто по её логике к этому причастен. Первым в списке оказался именно Попов. Ведь именно он мог уговорить Доменико остаться, но вместо этого намекал, что «Спартаку» нужны другая философия и иной подход. И даже не попытался сохранить прошлого тренера. Вместо этого поднял португальские связи и нашёл нового спеца в знакомой среде. Пригласил Руя Виторию, против которого Зарема открыто выступала с первой минуты. После назначения португальца Попов потерял все шансы на позитивный имидж: Салихова обстреливала его чуть ли не в каждом посте, вспоминая любой косяк. Федун также явно отстранился и больше не поддерживал Попова, как и Мележиков.

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Напряжённость росла, новые кандидатуры по трансферам не одобрялись, и всё привело к тому самому заявлению, которое все прочитали вчера. «Не хочу быть терпилой», – сказал Попов в монологе для «СЭ». И теперь наверняка уйдёт из клуба уже во второй раз.

Он уже анонсировал, что заведёт телеграм-канал и ответит на все вопросы. После такого в «Спартак» он уже вряд ли когда-то вернётся. А пока в клубе творится настоящий хаос.

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