В «Спартаке» творится хаос. Зачем клуб возвращал Попова?

Во второй раз Дмитрий Попов стал спортивным директором «Спартака» 25 ноября 2020 года. Фактически, это означало победу в гибридной войне, которую он вместе со сторонниками вёл против Шамиля Газизова и его команды. Через телеграм-каналы, близких друзей, агентов он донёс до Леонида Федуна и его ближайшего окружения, что с менеджером из Уфы ловить нечего. А сам Дмитрий соберёт игроков, которые выиграют титул в столетие. Он вернулся к своему верному другу Александру Аверьянову (он, по данным некоторых телеграм-каналов, помогал выживать Газизова), а через неделю после этого ушёл и сам Шамиль. Газизов позже признался, что не видел себя в клубе «простым клерком». Это означало, что весь спортивный блок формируют вокруг Попова.

Интересно, что Дмитрий подписал ограниченный по времени контракт на полтора года, хотя ему якобы предлагали бессрочный. Но он сам говорил в интервью «Чемпионату», что не видит в длительном подходе смысла и оценивать нужно на дистанции. Цель, которую он и гендиректор Мележиков поставили перед самими собой – чемпионство в столетие клуба. То есть уже в нынешнем сезоне.



Первое же трансферное окно Попов провёл продуктивно. Выдвинул идею вернуть Промеса, вёл сложные переговоры с «Аяксом», параллельно согласовывал всё с трансферным комитетом и в итоге привёз голландца в Москву. Второй его трансфер – Хендрикс. Аргументы – дешёвый полузащитник (стоит меньше миллиона), который укрепит состав здесь и сейчас. При этом оба футболиста в идеальном мире должны были подойти под концепцию и следующего тренера. Ведь Тедеско заявил об отставке как раз перед стартом трансферной кампании.

На первом этапе высшее руководство одобряло инициативы Попова. Зарема ещё не завела телеграм-канал, Федун высказывался позитивно и дипломатично, потому что владельца очень порадовала работа по возвращению Промеса и продаже Кокорина. Всё шло действительно хорошо ровно до одного момента: отъезда Доменико Тедеско из России и старта летней трансферной кампании.

От Заремы уехал любимый тренер, после чего она стала ругать всех, кто по её логике к этому причастен. Первым в списке оказался именно Попов. Ведь именно он мог уговорить Доменико остаться, но вместо этого намекал, что «Спартаку» нужны другая философия и иной подход. И даже не попытался сохранить прошлого тренера. Вместо этого поднял португальские связи и нашёл нового спеца в знакомой среде. Пригласил Руя Виторию, против которого Зарема открыто выступала с первой минуты. После назначения португальца Попов потерял все шансы на позитивный имидж: Салихова обстреливала его чуть ли не в каждом посте, вспоминая любой косяк. Федун также явно отстранился и больше не поддерживал Попова, как и Мележиков.

Напряжённость росла, новые кандидатуры по трансферам не одобрялись, и всё привело к тому самому заявлению, которое все прочитали вчера. «Не хочу быть терпилой», – сказал Попов в монологе для «СЭ». И теперь наверняка уйдёт из клуба уже во второй раз.



Он уже анонсировал, что заведёт телеграм-канал и ответит на все вопросы. После такого в «Спартак» он уже вряд ли когда-то вернётся. А пока в клубе творится настоящий хаос.