Марио Фернандес уходит из сборной. Игрок отказался от вызова на ближайшие матчи

Пока Месси и «Барселона» взрывали мир новостью о том, что аргентинец покинет испанский клуб, в российском футболе тоже произошло очень громкое событие. Для нас оно точно важнее ухода Лео.

Что произошло

По нашей информации, несколько дней назад главный тренер сборной России Валерий Карпин позвонил Марио Фернандесу. Цель звонка была простая: узнать планы армейца по дальнейшему выступлению в национальной команде. Во время разговора Фернандес честно рассказал Карпину, что на данный момент не хочет продолжать играть за сборную. Защитник отказался от вызова на ближайшие матчи. Но кажется, что это решение окончательное. Если только Валерий Георгиевич не включит великий дар убеждения.

Марио уже допускал, что может завершить выступления за сборную

Решение Марио, конечно, бомба, но в недавнем интервью коллегам из Sport24 Фернандес уже допускал, что покинет сборную России.

— Я часто разговариваю с семьей, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет, как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом. Перед продлением контракта я общался на эту тему с Романом Юрьевичем (Бабаевым). Есть вероятность, что я больше не надену футболку сборной.

Исходя из высказываний Марио, можно сделать вывод, что решение давно зрело у него в голове. Судя по всему, предстоящие сезон-два могут стать последними в карьере Фернандеса.

Марио в сборной с 2017 года: надёжность, важные голы, невероятный характер

Уверен, что никто не кинет в Фернандеса камень за такое решение. Марио отыграл за национальную команду четыре года, полностью отдаваясь в каждом матче. Мало кто помнит, но дебютировал он вообще в товарищеском матче против «Динамо». В сборной Фернандес всегда был безальтернативным игроком основы. В каждом матче был надёжен и никогда не заслуживал претензий: ни по отдаче, ни по игре. Забивал важные голы Казахстану, Словакии, Венгрии. Ну а его мяч в ворота Хорватии на чемпионате мира 2018 года мы уже не забудем никогда. Марио, это была славная охота!