Смотреть матчи «Спартака» – как жевать варёное и несолёное мясо. Скучно и нет вкуса

Я не фанат и не хейтер, просто так вышло, что посмотрел все матчи «Спартака» в этом сезоне. К сожалению.

Пять матчей невыносимой скуки. Никаких эмоций, кроме уныния. Настолько всё невзрачно и безлико – как варёное и несолёное мясо жевать. Или на монотонной лекции в универе сидеть.

Понятно, что в чемпионате ещё и не везло. С «Рубином» и «Нижним Новгородом» у «Спартака» многое не залетало, подводила реализация. Но всё равно: два гола в трёх матчах против не топ-команд – очень мрачно.

От ответной игры с «Бенфикой» ожидал эмоций, хоть какого-то драйва. Терять же нечего, 0:2 в первом матче, обязательно нужно забивать. Ага. Игра в шесть защитников. Ноль моментов. Никакой энергии в игроках – даже после пропущенного гола.

Можно найти оправдание: Витория в команде недавно, игра только настраивается. Окей. Но то, что футболисты выглядят аморфно, что у них нет игровой злости – это Витории тоже времени не хватило? Тренер только пришёл – обычно это даёт импульс, эмоционально заряжает команду. А сейчас кажется, что Витория давно работает в «Спартаке» – и все уже устали. Как было с Кононовым в последние месяцы.

Конечно, всё ещё может поменяться. Витория – точно не слабый тренер, и он только начинает. Плюс мешает токсичная обстановка вокруг клуба. Либо не играют, либо играют плохо важные футболисты – Промес и Мозес.

Но сейчас «Спартак» выглядит разбитым. Витория пока не нашёл к команде подхода – в первую очередь эмоционального. Что всегда было важно для «Спартака». И по-зрительски за этим наблюдать тоскливо. Ощущение пасмурного дня, когда уже с самого утра ничего не хочется.

Зато за футбольным полем сверхвесело. Это можно и друзьям, не интересующимся футболом, показать, и девушке. А вот если позвать этих друзей с девушкой посмотреть матч «Спартака» – будет очень неловко, будто фильм Тарковского ребёнку включил. Зритель – и футбольный тоже – хочет эмоций от просмотра. Рутины с тоской ему и в жизни хватает.

Проснись, «Спартак», проснись.