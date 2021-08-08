«Спартак» Витории уже трижды проиграл. А как начинали другие иностранные тренеры клуба?

«Спартак» чудовищно начал сезон. После победы на предсезонном турнире, где красно-белые крушили соперников с неприличным счётом, команда Руя Витории вернулась в суровую реальность. Проигрыш «Рубину», не самая убедительная победа над «Крыльями Советов», поражения в матчах с «Бенфикой» и «Нижним Новгородом». Впереди ответная игра с португальцами, и предпосылок к положительному результату нет.

Витории ещё предстоит поломать голову над тем, как выправить ситуацию, в которую угодил «Спартак». А мы пока вспомним, как начинали другие иностранные тренеры красно-белых и что с ними происходило в дальнейшем.

Невио Скала (2003-2004)

Скала, работавший до «Спартака» в Италии, дортмундской «Боруссии», «Бешикташе» и «Шахтёре», приехал в Россию в конце 2003 года. Специалист думал, что попал в топ-клуб, но на деле столкнулся с неразберихой.

На старте сезона-2004 красно-белые отдали Суперкубок России ЦСКА, вылетели из Кубка УЕФА от «Мальорки» и дважды сыграли вничью в чемпионате России (с «Динамо» и «Сатурном»). Затем последовали три победы в лиге, а дальше начался кризис. «Спартак» выдал кошмарную серию из шести поражений подряд в чемпионате. Летом Скала вывел команду из пике, но его это не уберегло — в начале сентября тренера уволили.

После ухода из «Спартака» Скала рассказывал про бардак в клубе. В частности, с ним не согласовывали трансферы. После перехода клуба под контроль Леонида Федуна стало лучше, но итальянец рассорился с генеральным директором Юрием Перваком. «Спартак» стал последним клубом в тренерской карьере Скалы, хоть заканчивать её он и не планировал.

Александр Старков (2004-2006)

Старков подхватил «Спартак» после увольнения Скалы. В команду он пришёл в статусе тренера, который сенсационно вывел сборную Латвии на Евро, где она зацепила ничью с Германией. В первом матче под руководством Старкова «Спартак» уступил ЦСКА, а затем с одинаковым счётом (2:0) переиграл «Рубин» и «Амкар». Концовка сезона получилась смазанной — всего одна победа в шести встречах. Как итог, лишь восьмое место.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сезоне-2005 дела у «Спартака» пошли в гору. Команда финишировала в чемпионате второй после ЦСКА и заскочила в Лигу чемпионов. Следующий сезон красно-белые начали уже не так удачно, а Старков разругался с капитаном Дмитрием Аленичевым, которому хотелось больше игрового времени. Полузащитник дал скандальное интервью, в котором назвал специалиста тупиком для «Спартака». Итог — клуб покинули оба. Аленичев завершил карьеру, а Старков вернулся на родину. С 2019 года тренер находится без работы.

Микаэль Лаудруп (2008-2009)

Лаудруп — легенда европейского футбола, поэтому в представлении не нуждается. Перед приходом в «Спартак», где он сменил Станислава Черчесова, датчанин вывел «Хетафе» в четвертьфинал Кубка УЕФА. В России всё оказалось сложнее. «Спартак» начал с поражений в матчах чемпионата с «Москвой» и «Рубином», потом одолел «Шинник», а затем снова проиграл — на этот раз «Крыльям Советов». К восьмому месту по итогам сезона-2008 добавился невыход в плей-офф Кубка УЕФА. Единственным позитивным моментом стала победа в дерби с ЦСКА — первая за семь лет.

В сезоне-2009 от Лаудрупа ждали прогресса, но «Спартак» одержал лишь одну победу в четырёх матчах чемпионата, и специалиста отправили в отставку. Датчанин потом признавался, что жалеет о решении возглавить красно-белых. По его словам, он не был достаточно хорошо знаком с российской культурой.

После «Спартака» Лаудруп работал в «Мальорке» и «Суонси», где периодически выдавал яркие вспышки, а потом укатил в Катар. Не тренирует с 2018 года.

Унаи Эмери (2012)

Эмери возглавил «Спартак» летом 2012 года. Перед этим он удачно поработал в «Валенсии» и считался перспективным тренером. На старте сезона красно-белые одержали три победы (в частности, расправились с «Динамо» — 4:0), а потом начались трудности. Москвичей в Санкт-Петербурге размазал «Зенит» (5:0), затем они одолели «Рубин», но проиграли «Тереку» и «Локомотиву». При этом Эмери вывел команду в Лигу чемпионов.

Что было потом, вы прекрасно знаете. В ноябре «Спартак» отлетел от «Динамо» (1:5), Артём Дзюба произнёс знаменитую фразу про тренеришку, и Эмери был немедленно отправлен в отставку решением совета директоров. По словам Эйдена Макгиди, испанца уволили прямо в раздевалке, а тот сказал, что ему всё равно. Сам Эмери спустя годы написал в своей книге, что у него был конфликт с Дзюбой и Валерием Карпиным, который был его предшественником и стал преемником. Максимально запутанная история.

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Свой уровень Эмери подтвердил. «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», а сейчас — «Вильярреал». Четыре трофея Лиги Европы. Какой уж тут «Спартак».

Мурат Якин (2014-2015)

Якина назначили в «Спартак» летом 2014 года, после второго захода Карпина. За плечами специалиста была достойная работа в «Базеле», и в нём видели потенциал. Вдобавок руководство рассчитывало, что жёсткий Мурат навяжет команде дисциплину. В РПЛ красно-белые стартовали неплохо, разгромив «Рубин» (4:0) и одолев «Динамо». Если убрать за скобки последовавший проигрыш «Краснодару» (0:4), то кажется, что ситуация была под контролем — «Спартак» победил ЦСКА и «Уфу». А вот дальше заштормило по-настоящему. Осенью «Спартак» стал постоянно играть вничью и порой проигрывать, а победы стали редким событием. Якин смело задействовал молодёжь, но итоговое шестое место в РПЛ ему простить не могли.

После увольнения из «Спартака» Якин вернулся на родину и работает там до сих пор. Вчера появилась информация, что Мурат близок к назначению на пост главного тренера сборной Швейцарии.

Массимо Каррера (2016-2018)

Каррера был помощником Антонио Конте сначала в «Спартаке», а потом в сборной Италии. После Евро-2016 их пути разошлись. Конте отправился в «Челси» и не позвал с собой Карреру. Предложение Массимо сделал «Спартак», и итальянец согласился войти в штаб Дмитрия Аленичева.

В РПЛ команда стартовала с разгрома тульского «Арсенала», но затем позорно вылетела из квалификации Лиги Европы, и Аленичева убрали. Каррера возглавил «Спартак» временно, но быстро убедил, что способен быть главным. С ним команда одолела «Крылья» и не проиграла «Рубину», футболисты были в восторге от энергичного наставника, и назначение состоялось. Дальше были победы над «Краснодаром», «Анжи», «Локомотивом», «Оренбургом» и суперуспешный сезон, завершившийся первым за 16 лет чемпионством.

Во втором сезоне «Спартак» всё ещё был силён, но упустил прямую путёвку в Лигу чемпионов. Из квалификации команда вылетела от ПАОКа, а осенью была неудачная серия, которая в сочетании со скандалами и недовольством некоторых игроков привела к отставке. В дальнейшем Каррера тренировал АЕК и «Бари», но нигде не задерживался надолго. Сейчас без работы.

Доменико Тедеско (2019-2021)

Самый свежий пример. Тедеско пришёл в «Спартак» после яркой (и спорной) работы в «Шальке». Красно-белые перед этим расстались с Олегом Кононовым, под руководством которого натурально сыпались (серия из пяти поражений в РПЛ). Тедеско дал «Спартаку» эмоции и сразу попытался перестроить игру под свой стиль. Для начала москвичи не проиграли «Рубину», а затем внезапно разгромили «Локомотив» (3:0). Дальше был проход «Ростова» в Кубке России, проигрыш «Арсеналу» и победа над «Крыльями». До конца сезона «Спартак» штормило. Итог — седьмое место в РПЛ.

В своём первом и единственном полноценном сезоне в «Спартаке» Тедеско добился второго места в РПЛ и выхода в квалификацию Лиги чемпионов. В разгар кампании тренер объявил, что не продлит контракт и уйдёт летом 2021-го. Слово он сдержал, а на фоне возвращения в главный еврокубок сохранил положительный образ. В итоге с Доменико попрощались лучше, чем со всеми его предшественниками за последние годы.

Известно, что после отставки Черчесова из-за провала на Евро владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал назначить Тедеско в сборную России. Но пост занял Карпин. Пока Доменико остаётся без работы.