«ПСЖ» собрал суперзвёзд футбола. Чем раньше заканчивались похожие истории у топ-клубов?

«ПСЖ» этим летом взорвал трансферный рынок. Французский клуб заполучил сразу несколько звёздных футболистов. И если за Ашрафа Хакими пришлось заплатить «Интеру» € 60 млн, то Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Жоржиньо Вейналдум и сам Лионель Месси пришли в команду свободными агентами. Мы пока не знаем, сколько парижане отдали подъёмных «бесплатным» новичкам, но уже можно с уверенностью сказать, что это окно станет легендарным.

На фоне мощнейшей кампании «ПСЖ» вспоминаем 10 случаев, когда европейские топ-клубы тратили безумные суммы на усиление. А заодно вспомним, к чему это приводило.

«Челси» (2017) — € 204 млн

Лето 2017 года. «Челси» только что стал чемпионом Англии в первом сезоне под руководством Антонио Конте и собирался защитить титул. Для этого клуб купил Альваро Морату у «Реала» за € 66 млн, Тьемуэ Бакайоко («Монако») за € 40 млн, Дэниела Дринкуотера («Лестер») за € 38 млн, Антонио Рюдигера («Рома») за € 35 млн и Давиде Дзаппакосту («Рома») за € 25 млн.

Когда клуб тратит более € 200 млн за одно лето, от него ждёшь успеха, но тут была куча нюансов. Конте хотел видеть в команде Ромелу Лукаку, однако сделка сорвалась. Бельгиец отправился в «Манчестер Юнайтед», а тренер получил в качестве утешения Морату. Испанец спустя некоторое время «поплыл». Бакайоко, с которым «Монако» выдал блестящий сезон, должен был забетонировать опорную зону — вместо этого француз не сумел адаптироваться и впоследствии стал ездить по арендам. Покупка Дринкуотера (да ещё и за такие деньги) изначально выглядела сомнительно. Так и получилось. Дэнни не прижился в «Челси» и стал попадать в скандалы. Дзаппакоста же вчистую проиграл конкуренцию и осел на лавке. Спустя несколько лет можно сказать, что из той партии заиграл только Рюдигер — и то не сразу.

«Челси» в сезоне-2017/2018 был уже не той командой, что годом ранее. По АПЛ катком прошёлся «Манчестер Сити», и синие умудрились даже не попасть в топ-4. Из Лиги чемпионов их без особых проблем выбила «Барселона». Конте зацепил Кубок Англии, но от увольнения его это не спасло. Наверное, потратить деньги можно было лучше.

«Барселона» (2017) — € 223 млн

Снова 2017 год, но на этот раз «Барселона». В данном случае объяснить траты очень легко: летом клуб по собственной глупости лишился Неймара. Бразилец уехал в «ПСЖ» за невообразимые € 222 млн (рекорд держится до сих пор), которые были прописаны в контракте в качестве отступных, а сине-гранатовые остались с кучей денег и острой необходимостью срочно заменить одну из своих главных звёзд. Выбор пал на вингера Усмана Дембеле, у которого за плечами был один яркий сезон за дортмундскую «Боруссию». Немцы не хотели отпускать игрока, поэтому пришлось переплачивать. В итоге француз обошёлся в € 135 млн, которых, конечно же, не стоил (и не стоит до сих пор). Компанию Дембеле составили Паулиньо (приехал из Китая за € 40 млн), Нелсон Семеду из «Бенфики» (€ 36 млн) и воспитанник «Барсы» Жерар Деулофеу, которого вернули из «Эвертона» за € 12 млн. Удивительно, но прижился только Паулиньо. Ещё более удивительно: он уехал уже через год.

В «Барселоне» тем летом началась эпоха Эрнесто Вальверде. В чемпионате команда взяла титул и чувствовала себя уверенно (14 очков от второго места), а заодно выиграла Кубок Испании. Но, согласитесь, о том сезоне каталонцев помнят совсем другое. «Барса» позорно вылетела из Лиги чемпионов, позволив «Роме» совершить один из величайших камбэков в истории турнира. А всего-то требовалось прописать в контракте Неймара нормальные отступные.

«Манчестер Сити» (2017) — € 242,5 млн

Возвращаемся в Англию. Как видите, в плане трансферов 2017 год получился насыщенным. Хосеп Гвардиола в первом сезоне не вывез чемпионскую гонку и не мог позволить себе подобного расклада второй год подряд. Руководство это понимало и не пожадничало. Пришли Бенжамен Менди («Монако», € 57,5 млн), Кайл Уолкер («Тоттенхэм», € 53 млн), Бернарду Силва («Монако», € 50 млн), Эдерсон Мораес (€ 40 млн), Данило («Реал», € 30 млн) и Дуглас Луис («Васко да Гама», € 12 млн). Параллельно «Ман Сити» слил пенсионеров и прочий балласт.

В отличие от предыдущих примеров, этот — история успеха. Если не считать Менди (оказался инфантильным) и Луиса (брался не под основу), заиграли все. «Сити» переехал АПЛ, набрав рекордные 100 очков и оторвавшись от второго места на 19-е, и захватил Кубок лиги. Ложкой дёгтя оказалась Лига чемпионов, где «горожане» вылетели в четвертьфинале от «Ливерпуля» (лучшее средство против той машины) с общим счётом 1:5. Но закупка в любом случае была удачной.

«Атлетико» (2019) — € 244,5 млн

«Атлетико» летом 2019-го оказался в лайт-версии положения, в которое попала «Барселона» двумя годами ранее. Только в этот раз покупателем уже были сине-гранатовые. Они выплатили отступные за главную звезду «матрасников» — Антуана Гризманна (об этом мы ещё поговорим). «Атлетико» не растерялся и согласился заплатить рекордные для себя € 127 млн за одного из ярчайших талантов на тот момент — Жоау Феликса из «Бенфики». Также мадридцы усилились Маркосом Льоренте («Реал», € 30 млн), Марио Эрмосо («Эспаньол», € 25 млн), Кираном Триппьером («Тоттенхэм», € 22 млн), Ренаном Лоди («Атлетико Паранаэнсе», € 20,5 млн) и Фелипе («Порту», € 20 млн). К счастью для клуба, никто из новичков не стал явным разочарованием.

Прямо перед пандемией коронавируса «Атлетико» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, и многие заговорили, что пришёл звёздный час «матрасников». Оказалось, что не пришёл. «Атлетико» вылетел от «Лейпцига» в четвертьфинале. В чемпионате Испании команда Диего Симеоне заняла дежурное третье место после «Реала» и «Барселоны». Если судить по потраченной сумме, то можно подумать, что «Атлетико» слил деньги в пропасть. Но нужно учитывать, что половина — это трансфер Феликса на перспективу. К тому же спустя два года закупка дала плоды и «матрасники» стали чемпионами.

«Челси» (2020) — € 247 млн

Самый свежий случай. Прошлым летом, когда клубы считали каждую копейку после локдауна и искали способы сэкономить, «Челси» устроил аттракцион безумия. У синих скопилась крупная сумма во время трансферного бана, и они принялись её тратить: Кай Хаверц («Байер», € 80 млн), Тимо Вернер («РБ Лейпциг», € 53 млн), Бен Чилуэлл («Лестер», € 50 млн), Хаким Зиеш («Аякс», € 40 млн), Эдуард Менди («Ренн», € 24 млн).

Состав обновился практически наполовину, поэтому игра наладилась не сразу. В середине сезона у команды и вовсе сменился главный тренер — вместо Фрэнка Лэмпарда назначили Томаса Тухеля. И это сработало. «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов, а заодно дошёл до финала Кубка Англии и финишировал в топ-4 АПЛ (хотя тут не обошлось без везения).

«Реал» (2009) — € 253,5 млн

Ничего необычного, просто Флорентино Перес вернулся на пост президента «Реала». Как и в первый заход, он решил собрать «галактикос». Получилось так: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», € 94 млн), Кака («Милан», € 67 млн), Карим Бензема («Лион», € 35 млн), Хаби Алонсо («Ливерпуль», € 34,5 млн), Рауль Альбиоль («Валенсия», € 15 млн), Альваро Негредо («Альмерия», € 5 млн, сразу продан в «Севилью»), Эстебано Гранеро («Хетафе», € 4 млн), Альваро Арбелоа («Ливерпуль», € 4 млн). Тренировал всю эту красоту Мануэль Пеллегрини.

Моментального успеха не получилось, хотя в Испании «Реал» выдал чемпионский сезон. Команда набрала 96 очков и взяла бы титул, если бы не «Барселона» Гвардиолы, у которой оказалось на три очка больше. Из Лиги чемпионов «Реал» по привычке (тогда это происходило каждый год) вылетел в 1/8 от «Лиона». Трансфер Кака получился спорным, но покупки Роналду и Бензема полностью его перекрывают.

«Ювентус» (2018) — € 258,5 млн

В 2018 году «Ювентус» затеял выиграть всё, что можно. После двух финалов Лиги чемпионов за три года туринцы хотели довести дело до конца и купили главного специалиста по этому еврокубку — Криштиану Роналду. Португальцу на тот момент было 33 года, тем не менее «Реал» всё равно получил за трансфер € 117 млн. Также «Ювентус» приобрёл Жоау Канселу («Валенсия», € 40 млн), Дугласа Косту («Бавария», € 40 млн), Маттиа Перина («Дженоа», € 14 млн), а ещё вернул из «Милана» Леонардо Бонуччи за € 35 млн и провернул пару менее значимых трансферов. Многообещающе? Конечно.

«Ювентус» в очередной раз стал чемпионом Италии, но до главной цели так и не добрался, уступив в четвертьфинале Лиги чемпионов сенсационному «Аяксу». Дальше клуб пошёл во все тяжкие, назначил сначала Маурицио Сарри, затем — Андреа Пирло и перестал выигрывать даже то, что ему положено. Сейчас в команду вернули Аллегри, поэтому можно представить, что всего этого не было.

«Барселона» (2019) — € 272 млн

Возвращаемся в 2019-й. Тем летом «Барселона» продолжала искать футболиста, способного заменить Неймара. С Дембеле не получилось, решили попробовать с другим французом — Гризманном. Сине-гранатовые выплатили отступные в размере € 120 млн и забрали у «Атлетико» чемпиона мира. Также «Барса» приобрела Френки де Йонга («Аякс», € 86 млн), Нето («Валенсия», € 26 млн), Педри («Лас-Пальмас», € 20 млн) и Хуниора Фирпо («Бетис», € 20 млн).

Сезон шёл, дела не складывались, поэтому «Барса» решила сменить Вальверде на Кике Сетьена. Но вместо феерии в атаке и гармонии в центре поля получила провал по всем фронтам. Второе место в Примере, вылет из Кубка на стадии четвертьфинала и позорнейший матч с «Баварией» (2:8), из-за которого пришлось забыть про Лигу чемпионов. Из трансферов двухлетней давности выстрелил Педри, де Йонга тоже не назовёшь неудачной покупкой. А вот зачем «Барселоне» Гризманн, интересно до сих пор.

«Реал» (2019) — € 321 млн

Всё тем же летом 2019-го «Барселона» была не одинока — её опередил «Реал». Президент Перес подогнал Зинедину Зидану вагон денег для усиления состава. Основную ставку сделали на Эдена Азара. Бельгиец должен был стать новым Роналду, поэтому за него не сомневаясь отдали «Челси» € 115 млн. Остальные трансферы тоже были серьёзными: Лука Йович («Айнтрахт», € 63 млн), Эдер Милитао («Порту», € 50 млн), Ферлан Менди («Лион», € 48 млн), Родриго («Сантос», € 45 млн).

«Реал» в сезоне-2019/2020 наконец отобрал титул у «Барселоны», но разочаровал в Лиге чемпионов. Команда вылетела на первой же стадии плей-офф. Дальше прошёл «Манчестер Сити», который выглядел просто-напросто солиднее.

Та трансферная кампания «Реала» — скорее, неудачная, чем наоборот. Самые дорогие покупки — Азар и Йович — полный провал. Милитао заиграл далеко не сразу и сейчас не внушает стопроцентного оптимизма. У Родриго в силу возраста ещё есть время. Пожалуй, единственная по-настоящему успешная сделка — это Менди.

«ПСЖ» (2017) — € 383 млн

Вишенка на торте. История о том, как «ПСЖ» надругался над финансовым фэйр-плей. Как сделать меньше всех покупок в этом рейтинге, но занять первое место? А вот так. Париж одурачил «Барселону», и Неймар выкупил свой контракт за € 222 млн. Этого уже хватило бы, чтобы кампания «ПСЖ» вошла в топ-10 самых затратных. Но клуб вдобавок подписал Килиана Мбаппе из «Монако». Да, формально это была аренда с обязательством выкупа, но все всё понимали: взять футболиста для обкатки, чтобы потом забрать его за € 145 млн, — невозможно. Ещё был Юри Берчиче из «Реала Сосьедад» за € 16 млн, но его упомянем просто, чтобы не обижался.

«ПСЖ» в тот момент боролся с клеймом евролузера. Звёзды в атаке должны были этому поспособствовать, да не получилось. Париж вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8, и то же самое произошло через год. Хотя титул чемпиона Франции никуда не делся.

Трансферы Неймара и Мбаппе нельзя назвать провальными. Оба футболиста заиграли в команде и приносили результат. Но владельцы «ПСЖ» явно рассчитывали на что-то большее.