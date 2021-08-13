20 главных вопросов к новому сезону АПЛ

13 августа стартует новый сезон АПЛ – всё начнётся с матча «Арсенала» и «Брентфорда». Перед стартом задаём важнейшие вопросы, которые помогут правильно расставить акценты перед сезоном английской Премьер-лиги.

1. Как «Астон Вилла» будет жить без Грилиша?



Несмотря на выздоровление селекционной политики и хороший подбор футболистов, «Астон Вилла» всё равно страшно зависела от бывшего капитана. В прошлом сезоне Грилиш пропустил 12 матчей – из 36 возможных очков «Вилла» взяла лишь 12. Вовлечённость и влияние Грилиша были колоссальными. Даже Буэндия и Бэйли, купленные летом, вряд ли компенсируют потерю лидера.



2. Уйдёт ли Кейн из «Тоттенхэма»?



Казалось, после покупки Грилиша «Манчестер Сити» остановится, но клубу всё ещё нужен топ-форвард. Об интересе к Кейну открыто говорил Гвардиола, а журналист Фабрицио Романо 12 августа сообщил, что «Сити» готовит новое предложение для «Тоттенхэма» в размере € 150 млн. Конец этой трансферной саги точно ещё не близок.

3. Прорвётся ли «Лидс» в еврокубки?



У команды Бьельсы самые весёлые цифры по прошлому сезону – шестые в лиге по xG, третьи – по xGA. Такой полярный футбол, естественно, радовал болельщиков и нейтральных зрителей. Но потенциал «Лидса» высок – если они элементарно станут лучше обороняться, то команда сможет заметно улучшить прошлогодний результат (9-е место).



4. Останется ли «Норвич» в АПЛ?



«Норвич» – типичная команда-лифт, которой постоянно чего-то не хватает для сохранения места в Премьер-лиге. Ещё одна попытка будет сейчас. Даниэль Фарке всё ещё тренирует, на месте также и старые герои – Кантуэлл и Пукки. А вот главный конструктор атак «Норвича» Буэндия уехал в «Астон Виллу». Без него можно снова оформить путёвку в Чемпионшип.

5. В каком состоянии находится ван Дейк?



Лидер обороны «Ливерпуля» пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжёлой травмы крестообразных связок. И даже не поехал на Евро. Теперь ван Дейк вернулся (а вместе с ним Матип и Гомес). В прошлом году у «Ливерпуля» из-за кадровых проблем наметились большие проблемы с балансом в обороне, а место в ЛЧ удалось выцепить только на финише. Очевидно, что со здоровой обороной «Ливерпуль» — один из претендентов на титул.

Фото: Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

6. Сколько голов забьёт Иван Тони?



«Брентфорд» – яркий новичок АПЛ, который умеет искать игроков. В прошлом году они откопали в «Петерборо» форварда Тони, который сразу же уничтожил Чемпионшип – 33 гола в 48 матчах. Впрочем, многие бомбардиры, блиставшие в Чемпионшипе, редко стреляют в АПЛ. Но у «Брентфорда» есть потенциал удивить многих в этом сезоне. Ждём прорыва и от главного бомбардира команды.



7. Закончилось ли невезение «Брайтона»?



По ожидаемым очкам «Брайтон» в прошлом сезоне занял пятое место в АПЛ. Но по факту финишировал лишь 16-м. Грэма Поттера и его ребят преследовал тотальный нефарт. Однако «Брайтон» играл в интересный и прогрессивный футбол – Поттера в качестве нового тренера рассматривал этим летом даже «Тоттенхэм». У «Брайтона» отличный состав и поставленная игра — теперь нужно только везение.



8. Что построит Нуну в «Тоттенхэме»?



Португальский тренер создал крепкий «Вулверхэмптон», в котором раскрылась целая пачка крутых игроков – Хименес, Траоре, Жота, Нету, Доэрти и многие другие. В прошлом сезоне история Нуну завершилась – кадровые проблемы и общее истощение системы привели «Вулверхэмптон» к 13 месту в лиге. Теперь начинается новый этап – «Тоттенхэм» точно не будет играть в зрелищный футбол, но интересно, каким образом Нуну отработает с более классным составом.



9. Поборется ли «МЮ» за чемпионство?



Понятно, что «Сити» в прошлом сезоне был вне досягаемости, но у «МЮ» великолепный подбор игроков, из которого Сульшер никак не может выжать максимум (даже додавить «Вильярреал» в финале Лиги Европы не удалось). Этим летом «МЮ» всё-таки купил Санчо + на подходе Варан, который с Магуайром должен образовать крепкую связку центральных защитников. Новый сезон – ключевой для Сульшера, от которого ждут высоких результатов. Так как уже пора что-то показать.

Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

10. Сколько голов забьёт Ромелу Лукаку?



«Челси» официально объявил о возвращении бельгийского монстра — теперь Лукаку самый дорогой футболист в истории по сумме трансферов (€ 327 млн). Тухель, конечно, должен быть счастлив. Лукаку – не Тимо Вернер, который испытывает огромные проблемы с реализацией. За последние пять лет Лукаку только раз забивал меньше ожидаемого – это как раз был неудачный сезон-2018/19 в «МЮ». В прошлом году Лукаку мощно прошёлся по серии А («24+11» по системе «гол+пас» в 36 матчах), взял чемпионство с «Интером» и теперь планирует разорвать АПЛ. Это страшный человек.



11. Как будет жить «Саутгемптон» без Ингса?



Прошлый сезон у Хазенхюттля получился, мягко говоря, неровным — после блестящего старта начался затяжной завал. Ингса часто беспокоили травмы, но он всё равно оставался главной ударной силой «Саутгемптона» в атаке (плюс Ингс – очень работоспособный форвард, который идеально подходил Хазенхюттлю). На замену клуб выписал Адама Армстронга из «Блэкберна» – интригуют его 28 голов в 40 матчах Чемпионшипа. Теперь у «Саутгемптона» два Армстронга. Помогут ли Хазенхюттлю сразу две сильные руки – будем следить.

12. Сольёт ли концовку сезона «Лестер» Роджерса?



У «Лестера» последние два сезона прошли по похожему сценарию. Отличный старт, борьба за Лигу чемпионов и резкое падение с вылетом из заветной четвёрки. При этом Роджерс проводит в «Лестере» отличную работу и создаёт плацдарм для молодых игроков, которые прогрессируют в основе (в прошлом году — Джастин и Барнс, к примеру). При Роджерсе воскрес даже Ихеаначо — нигериец доказал, что в «Лестере» бомбардиром может быть не только Варди.



Впрочем, сейчас проблемы могут быть уже на старте – сломались Эванс и Фофана, что не помешало команде взять Суперкубок. Но на дистанции отсутствие двух основных центральных защитников сильно повлияет на надёжность «Лестера».

13. Будет ли «Арсенал» доминировать?



Летом в «Арсенал» перешли Бен Уайт, Локонга и Нуну Тавареш. В прошлом сезоне Артета был очень близок к увольнению — стерильный футбол «Арсенала» вгонял в скуку и долгое время не приносил результат. Артету спасла только неожиданная зимняя победа над «Челси» (3:1). Однако итоговое восьмое место в АПЛ – совсем не то, чего ждут от «Арсенала». Второй раз подобный заход Артете уже не простят.

Фото: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

14. Проснётся ли Обамеянг?



Мучения «Арсенала» в прошлом году во многом были связаны с состоянием главного бомбардира команды. Через волну страданий Обамеянг настрелял всего 10 голов в АПЛ – в последний раз он забивал меньше за отдельно взятый год ещё в далёкой молодости, в сезоне-2010/11 (как раз сменил тогда «Монако» на «Сент-Этьен»). Понятно, что Обамеянгу уже 32 года, но как-то он слишком резко сбавил. Может, это было лишь помутнение и в стартующем сезоне прежний бомбардир вернётся?



15. Станет ли Джек Грилиш легендой «Манчестер Сити»?



За сезон вряд ли, но может сделать заявку. После двух великолепных сезонов в «Вилле» Грилиш поднял свой ценник до £ 100 млн — «Сити» не обломался и заплатил. Теперь он в одной команде с Де Брёйне — Грилиш и Кевин неоднократно обменивались комплиментами ещё до того, как стали одноклубниками. Два созидателя такого уровня – рай для Гвардиолы. Осталось подписать лишь форварда. Но эта история гораздо сложнее.

16. Что сделает Патрик Виейра в «Кристал Пэлас»?

После нескольких «автобусных» лет Рой Ходжсон всё-таки покинул лондонский клуб. «Кристал Пэлас» устроил масштабную перестройку, расставшись со многими возрастными игроками вроде ван Анхолта, Сако, Маккарти и так далее. Рулить игровым процессом позвали Патрика Виейра.



Виейра всё ещё больше известен как игрок, хотя тренерскую карьеру начал в 2013 году с молодёжки «Манчестер Сити». Затем был опыт работы в МЛС и Лиге 1 (с «Ниццей»), где Виейра не достиг каких-либо больших результатов. Назначение Патрика – шаг в неизвестность с учётом резкой чистки состава в сторону молодёжи. Видимо, «Кристал Пэлас» и дальше будет выезжать на способностях Уилфрида Заа, но приятной неожиданностью могут стать прорывы от Эзе или Митчелла.

17. Повторит ли «Вест Хэм» прошлогодний результат?



Дэвид Мойес в прошлом сезоне долгое время боролся за зону ЛЧ, но финишировал на шестом месте. И всё равно это уникальное достижение для «Вест Хэма», который впервые за много лет запрыгнул так высоко. Мойес выстроил сильную атакующую вертикальную структуру с отличной поддержкой флангов (Цоуфал и Крессуэл). Ребята вроде Райса, Соучека и Антонио добавляют системе «Вест Хэма» солидную физическую мощь. Очень интересная команда, от которой хочется видеть только прогресс.



18. Что ждёт Бенитеса в «Эвертоне»?



Анчелотти посмотрел на мучения команды в прошлом сезоне, махнул рукой и уехал в «Реал». Главная задача Бенитеса – наладить игру в обороне, которая при Анчелотти так и не вышла из состояния хаоса. И даже наличие неплохих атакующих игроков (Калверт-Льюин, Ришарлисон, хрустальный Хамес, который, по слухам, не нужен Бенитесу) не гарантирует успех в новом сезоне.



19. Пробьёт ли Бен Фостер миллион подписчиков?



«Уотфорд» в целом знаком поклонникам АПЛ – Трой Дини и Маланг Сарр, например, на месте. Как и голкипер Бен Фостер, который ведёт канал в YouTube – это уникальный контент, за которым точно надо следить. Сейчас у Фостера 728 тысяч подписчиков. Если «Уотфорд» не превратится в «Норвич», то количество зрителей будет только расти.



20. Вернётся ли Рауль Хименес на прежний уровень?



Давид Луис, который летом ушёл на свободный трансфер из «Арсенала», напоследок знатно пошумел – в частности, нанёс тяжёлую травму форварду «Вулверхэмптона». Из-за этого повреждения Хименес пропустил всю оставшуюся часть прошлого сезона. Потеря оказалась фатальной для команды – без универсального Хименеса пропал баланс в атаке. Теперь Бруну Лаже, новый тренер «Вулверхэмптона», будет всё строить заново. И многое зависит от формы лучшего форварда клуба. Хотелось бы снова увидеть убойную связку Траоре и Хименеса. А вот великолепный Педру Нету надолго вылетел из-за травмы колена.