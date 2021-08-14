Черышев блестяще начал сезон в Испании. Игрок сборной России заработал победный пенальти

Разговоры об уходе Дениса Черышева из «Валенсии» длятся очень давно. Однако новый главный тренер «летучих мышей» Хосе Бордалас считает, что российский полузащитник – важное звено в команде, несмотря на информацию СМИ о том, что этот специалист предложил Денису искать новый клуб. Свою ценность для команды Черышев продемонстрировал в товарищеских матчах перед стартом сезона, дважды отличившись голами. За отличную работу на сборах россиянин удостоился местом в стартовом составе на первый матч чемпионата.

Как Черышев заработал пенальти

Для партнёра по команде Черышева Уго Гильямона матч с «Хетафе» закончился уже на третьей минуте. За грубую игру защитник получил прямую красную карточку и после просмотра VAR покинул поле.

«Валенсия», пребывавшая в шоке от происходящего, благодаря усилиям Черышева заработала пенальти. Диагональная передача Стефана Митровича закончилась удачным перехватом россиянина. Денис, обработав мяч и развив скорость, убежал от защитника в штрафную, где получил по ногам.

Карлос Солер забил с «точки» – 1:0.

Стоит отметить, что падение Черышева у ворот «Хетафе» вызвало некоторые вопросы. Со многих камер кажется, что полузащитник «летучих мышей» симулировал. Впрочем, у судей в комнате VAR было другое мнение на ситуацию.

Вот некоторые комментарии болельщиков:



«О судействе лучше вообще ничего не говорить. Судья видит захват Гильямона и даже не даёт желтую карточку. А нырок Черышева заслуживает отдельного упоминания. VAR снова в форме в Испании».

«Первый матч, первое действие, просмотренное VAR, и я не понимаю их решения. Пенальти на Черышеве не имеет смысла».

«Кстати, что вы думаете о золотой медали Черышеву в прыжках в воду?»

«Какой забег Черышева!»

После гола «Валенсии» мяч перешёл во владение «Хетафе». Гости контролировали игру весь первый тайм, нанесли девять ударов (два – в створ), но сравнять счёт не смогли. Единственный опасный момент у ворот «Валенсии» случился на 21-й минуте после удара Дамиана Суареса со штрафного – мяч парировал грузинский голкипер Георгий Мамардашвили.

Черышев мог принести пользу своей команде в первом тайме не только заработанным пенальти, но и голом. За несколько минут до конца первой половины Денис нанёс опасный удар, находясь в штрафной площади, но здорово сыграл голкипер гостей.

Черышев – один из лучших игроков матча

Во втором тайме «Хетафе» продолжил натиск на ворота «Валенсии», но сбил прицел. К 85-й минуте гости нанесли 15 (!) ударов, два из которых достигли створа. Прекрасная возможность сравнять счёт у «Хетафе» возникла на 68-й минуте: Мауро Арамбарри превосходно пробил с линии штрафной, но мяч после мощного выстрела пролетел над перекладиной. В последние 15 минут матча положение «Хетафе» ухудшилось – Эрик Кабако получил вторую жёлтую карточку и уровнял составы.

Как раз после фола уругвайца поле покинул Черышев, отыгравший 77 минут. В первой официальной встрече при Бордаласе россиянин отметился одним ударом в створ, сделал 86% точных передач, шёл в дриблинг, а главное – заработал пенальти, с которого «Валенсия» добыла три очка. Кроме того, по версии Whoscored, Денис стал одним из лучших игроков матча. Кажется, новый тренер «летучих мышей» теперь точно не отпустит Черышева и будет делать на него ставку в следующих играх.