Как же круто стартовал «МЮ» в АПЛ! Погба и Фернандеш выдали суперматч

Конечно, глобальную фанатскую аудиторию в первом туре АПЛ больше всего привлекает матч «Тоттенхэма» и «Ман Сити», но в самой Англии наибольший интерес вызывает встреча «МЮ» и «Лидса». Соперничество Йоркшира и Ланкашира, закалённое войной Алой и Белой роз, нашло яркий отпечаток в футболе с самого момента основания в «Манчестере» и «Лидсе» футбольных клубов. Когда-то они сражались за чемпионские титулы, и по разные стороны друг другу противостояли братья Бобби и Джеки Чарльтоны, чуть позже переход из чемпионского «Лидса» Эрика Кантона делал триумфатором «МЮ»… Сейчас до такого уровня «Лидсу» очень далеко, но значимость этого дерби всё равно невозможно переоценить.

Бьельса провалил дерби

Именно в связи с этим интересно, не станут ли ругаться те болельщики «Лидса», которые из года в год заполняли «Элланд Роуд», даже в третьем дивизионе. По поводу онлайн-фанатов можно не волноваться, они и поддерживают больше Бьельсу, чем сам «Лидс» — но для жителей Йоркшира матчи с «МЮ» имеют принципиальное значение. И в них команда в белом после возвращения в АПЛ получила две настоящие пощёчины, два позорных поражения.

6:2 на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне, 5:1 — в этом. Тот факт, что тогда четыре мяча влетели в ворота Меслье ещё до 40-й минуты, а сейчас интрига дожила до начала второго тайма, не должен вводить в заблуждение: «МЮ» обязан был снимать любые вопросы до перерыва и в этот раз. Погба и Фернандеш, в данной игре замахнувшиеся на рекорды АПЛ по некоторым показателям (как минимум Поль — первый игрок «МЮ», отдавший четыре ассиста в одном матче), наверняка сами удивлялись тому, как много пространства оставляет им очередной гость «Олд Траффорд».

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Марсело Бьельса — догматик. Он строит все свои команды, исходя из одной концепции, и оценивает их, исходя из соответствия или несоответствия ей. Даже когда его команда на выезде обыграла «Ман Сити», при этом безоговорочно уступив по игре, аргентинец отказался принимать комплименты за победу, сказав, что его команда сыграла плохо. Вот и в этот раз мы увидели очень высокую линию обороны, предельно атакующий состав — и полное уничтожение «Лидса».

При всём уважении к Бьельсе его упрямство лишает команду даже надежды на то, чтобы добиться положительного результата на «Олд Траффорд». Так плохо «Лидс» не играл с заклятым врагом никогда: эти два поражения входят в топ крупнейших, притом что даже в статусе команды Чемпионшипа он в 2010-м выбил «МЮ» из Кубка. Никто, конечно, не хочет, чтобы команда Бьельсы снова превратилась в унылого аутсайдера с задачами не вылететь и обыграть «МЮ», но за присутствие в команде аргентинского мэтра «Лидсу» приходится некоторыми вещами жертвовать.

Евро-2020 ударило по «Лидсу» сильнее, чем по «МЮ»

Тягаться с невероятными Погба и Фернандешем было бы проще, будь у Бьельсы в распоряжении Калвин Филлипс. Хавбек, отыгравший в основе сборной Англии все матчи вплоть до самого финала, просидел игру на скамейке. Бьельса и на предматчевой пресс-конференции высказывался, что Филлипсу ещё есть над чем работать, чтобы набрать форму.

Обычно после крупных турниров сборных в сезон тяжело втянуться именно топ-клубам, которые почти на сто процентов состоят из сборников. Но в этот раз заметно, что Евро-2020 дорого стоил именно «Лидсу»: у Филлипса был вдвое короче отпуск, Эзган Алиоски просто уехал на более жирный контракт в «Аль-Ахли», а центральные полузащитники Кох и Клих сыграли так, что лучше бы тоже не выходили.

Звёзды же «МЮ» словно отдыхали всё лето: Фернандеш и Погба в созидании были даже ещё ярче, чем по системе «гол + пас». Если бы не проблемы с реализацией в первом тайме, мог бы задрожать и рекорд Премьер-лиги по разнице в счёте: он равен девяти мячам, тот же «МЮ» так уничтожал «Ипсвич» и «Саутгемптон». В принципе, времени на подготовку к сезону у звёзд действительно было больше: их сборные вылетели уже на первой стадии плей-офф Евро, а Бруну и не был для португальцев важным игроком.

Для мощного старта «МЮ» не потребовались звёздные новички

Де-факто трансфер Варана был оформлен ещё в июле, но официально о нём объявили за четверть часа до стартового свистка — понятно, что о его участии в матче и речи быть не могло. Джейдон Санчо попал в заявку, но вышел уже после того, как «МЮ» снял последние вопросы.

Клуб потратил на этих двух игроков больше ста миллионов фунтов, а конкретно на Санчо — ещё и массу времени, улаживая детали по контракту больше года. Теперь же видно, что бронебойную мощь команда способна показывать и без них. И если качества обороны «МЮ» будут проверяться в совсем других матчах, то с переходом Санчо затянули так сильно, что за это время команда научилась играть без него.

Джейдону ещё нужно будет сильно постараться, чтобы заполучить место в основе. Понятно, что Джеймс, которого он заменил — не конкурент хотя бы из-за статуса, но скоро вернётся Кавани, и Сульшер неизбежно вернёт Гринвуда на фланг. Конкуренция внутри «МЮ» теперь просто бешеная — и именно это, а не разнос самого наивного соперника в лиге делает хозяев «Олд Траффорд» претендентами на чемпионство.