А Влашич отдал голевую передачу. Он уходит или нет?

У Сёмина в «Ростове» пока ничего не получается. ЦСКА выглядел лучше и заслуженно победил

В 4-м туре РПЛ «Ростов» Юрия Сёмина принимал дома ЦСКА, который под руководством Алексея Березуцкого тоже не очень удачно начал новый сезон. К тому же в матче с «Динамо» (1:2) армейцы потеряли из-за травмы Антона Заболотного, поэтому подошли к игре на «Ростов Арене» не в полном составе.

А вот Сёмин нацеливался на первую победу после возвращения к тренерской деятельности. 74-летний специалист впервые руководил командой на домашней арене ростовчан, но улучшить турнирное положение не удалось.

ЦСКА сразу пошёл в атаку и забил чуть ли не первым ударом в створ. После подачи с углового от Влашича Бийол выпрыгнул выше всех и вонзил мяч головой в ворота Песьякова — 1:0. «Ростов» побежал отыгрываться, а Хасимото стал требовать пенальти за игру рукой. Впрочем, арбитр Левников нарушения правил со стороны футболиста ЦСКА не разглядел.

Армейцы нагружали работой Песьякова. Сначала плотный удар нанёс Эджуке, но вратарь «Ростова» отбил мяч перед собой, а на добивании никого из игроков ЦСКА не оказалось. Потом издали зарядил Мухин.

Уже на 35-й минуте армейцы удвоили счёт. Эджуке классно освободился от игроков «Ростова», а потом покатил мяч на Чалова, который обводящим ударом укрепил преимущество гостей — 2:0.

У команды Сёмина в атаке совсем ничего не получалось. К тому же под конец первого тайма поле из-за травмы покинул Матиас Норманн, вместо которого появился Сухомлинов. «Ростов» ужасно отыграл в обороне и ушёл на перерыв, уступая с разницей в два мяча.

Уже в начале второго тайма Сёмин сделал двойную замену, выпустив на поле Баштуша и Альмквиста вместо Полоза и Комличенко. «Ростов» после перестановок стал намного бодрее и отыграл один мяч. Глебов нанёс удар, и после серии рикошетов мяч залетел в ворота Акинфеева — 1:2.

В ответ ЦСКА организовал идеальную атаку, выведя Влашича один на один с Песьяковым. Но голкипер «Ростова» надёжно сыграл на выходе, отбив удар хорвата ногами. Ближе к середине второго тайма мышечную травму получил Марио Фернандес, которого пришлось заменить на Набабкина.

Убрав с поля ещё и Влашича, армейцы сели в оборону и стали играть на удержание счёта. А ростовчане создали опасный момент после скидки Мамаева, но удар головой Альмквиста потащил Акинфеев. Уже на 90-й минуте армейцы поставили точку в матче. Яковлев, Ахметов и Марадишвили соорудили классную комбинацию, которая завершилась точным ударом последнего — 3:1.

ЦСКА опять провёл довольно слабый второй тайм, но теперь удержал победу. А «Ростову» необходимо наладить игру в обороне, иначе команду Сёмина продолжат преследовать неудачи. Армейцы набирают три очка и поднимаются на седьмое место, которое делят со «Спартаком» и «Ахматом». Ростовчане же с одним очком остаются на 14-й строчке.