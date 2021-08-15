Кажется, за победу в АПЛ борется больше двух команд. Если так, это впервые с 2014 года

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» боролся не столько с соперниками, сколько с собой. И когда Гвардиола разобрался с позициями игроков и схемой (это случилось к зиме), команда понеслась к титулу, отрываясь от остальных всё дальше. Итоговый результат – +12 очков от второго места мог быть и серьёзнее, но в какой-то момент «Сити» явно сосредоточился на Лиге чемпионов: три поражения в семи заключительных турах, это столько же, сколько за весь чемпионат до того.

Годом раньше «Ливерпуль» оторвался ещё сильнее. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» и «Сити» порвали лигу, набрав 98 и 97 очков, но третья команда отстала от второй на 25. И, в принципе, это норма для АПЛ: несмотря на количество топ-клубов с большими возможностями, именно на титул обычно всерьёз претендуют максимум два из них. Или вообще никто, как в сезоне-2015/16, когда «Лестер» пешком дошёл до финиша (три победы в последних шести турах), но и этого хватило, чтобы оторваться от второго места на 10 очков.



Последним сезоном, когда сразу три клуба из большой шестёрки до конца боролись за чемпионство, был 2013/14: тот самый легендарный сезон, когда Джеррард поскользнулся в матче с «Челси». Ещё раньше отрыв меньше шести очков между первым и третьим местом был в 2008 году, когда Венгер ещё бодро работал в «Арсенале». Две гонки на троих за 14 лет – это явно исключение, а не правило.



Так вот, есть причины ждать, что новый сезон тоже станет исключением. Потому что есть как минимум три команды, которые очень серьёзно обозначили свои амбиции.

«Манчестер Сити» не просто выиграл титул с солидным отрывом и дошёл до финала Лиги чемпионов. Хотя это само по себе показатель суперкласса и признак фаворита в чемпионской гонке, контекст делает шансы Гвардиолы на защиту титула ещё весомее. В прошлом сезоне он потерял несколько очков из-за перестройки. С тех пор команда стала более цельной, период стагнации завершён. Ну и трансфер Грилиша не стоит недооценивать: по созданию моментов для партнёров на 90 минут он занял второе место в АПЛ, уступив только де Брёйне. Причём они оба идут почти вровень (6,4 и 6,2 на 90 минут), заметно опережая остальных (5,4 у Зиеша, это третье место). Теперь они оба в одной команде. И это не покупка ради покупки: их должно быть легко разместить на поле, так как Грилиш творит в левой половине поля, а де Брёйне – в правой. Мощное усиление и так великолепной команды.

Фото: Alex Morton/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» занял второе место в прошлом сезоне скорее из-за стечения обстоятельств, чем последовательной качественной игры (74 очка – меньше, чем у пятой команды Серии А), но, кажется, учёл ошибки. Наконец-то закрыта позиция правого вингера. Конечно, там могут сыграть и Джеймс, и Гринвуд, но Санчо, который за три сезона набрал в Бундеслиге 80 голов и голевых передач – это другой уровень стабильности. Ну и результативности тоже.

Варан – не самый очевидный, но очень умный трансфер. Линделёф – неплохой защитник, но его достоинства и недостатки скорее дублируют достоинства и недостатки Магуайра, чем маскируют их. Он тоже медленный, часто выходит из линии и плохо защищается на пространстве. Варан должен решить эту проблему: в паре с Рамосом он привык оставаться один в большой зоне и страховать партнёра. Магуайру будет проще поддерживать атаку – а он умеет. Так что этот трансфер может помочь не только обороне (и без того сильной), но и косвенно атаке.



А вот обороне может помочь приход Эрика Рэмси. Это молодой тренер, который работает с игроками индивидуально, делая акцент на стандартах. Важное пополнение, учитывая, что при Сульшере «МЮ» никак не решит хроническую проблему с обороной при угловых.



Трудно прогнозировать, насколько эти трансферы превращают «МЮ» в претендента на титул, но здесь вступает Сульшер. Обычно тренеры перед началом чемпионата стараются снизить давление со своей команды, а не увеличить его. Но Сульшер сказал, что все клубы, которые много потратили летом, должны считать себя претендентами на титул. Кроме «Ман Сити» он назвал «Челси» и «МЮ». Что ж, когда сам тренер говорит, что команда – претендент, очевидно, что ранний вылет из гонки будет провалом.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ну и «Челси»: клуб, который только что выиграл Лигу чемпионов, в любом случае претендует на чемпионство. Но «Челси» ещё и радикально решил главную проблему прошлого сезона, купив Лукаку за 115 млн евро. Лукаку – один из лучших завершителей в Европе последних лет, плюс заметно прибавил в командной игре. Он забил в Серии А 24 гола в сезоне-2020/21 – больше, чем все форварды «Челси» вместе взятые. Лукаку может играть на острие, в паре и в правом полуфланге, похоже, что это прямая замена Вернеру. В таком случае потребуется небольшая корректировка командных перемещений (бельгиец по-другому двигается), но все трудности закроют голы. Вернер в АПЛ забивает 0,2 гола за 90 минут, Лукаку в Серии А забивал 0,7.



Конечно, «Челси» переплатил, но понятно зачем: чтобы закрыть явное слабое место прошлого сезона. Нужен какой-то форс-мажор, чтобы после такого усиления не участвовать в гонке за титул.

Есть ещё «Ливерпуль»: тихий на трансферном рынке, хотя Клопп своей карьерой приучил всех, что умеет выводить команду на новый уровень за счёт тренировочного процесса, а не покупок. Правда, не совсем понятно, куда дальше: состав «Ливерпуля» полон игроков, которых как раз Клопп и вывел на новый уровень. Но даже если гонка за титул пройдёт без него, но с участием трёх остальных клубов, это уже больше нормы для АПЛ и приятная аномалия.



Любой сезон по умолчанию полон неожиданностей, поэтому и сейчас что-то может пойти не так. Эксперименты Гвардиолы, тактическая ограниченность Сульшера, конфликтность Тухеля, травмы и случайности – многое может вмешаться в красивый расклад. Не только в минус, но и в плюс: например, «Лестер» наконец не отпустил ни одного из лидеров и продуманно укрепляет состав качественными игроками. Нельзя исключить, что Роджерс добьётся ещё большего прогресса с командой. В любом случае кажется, что Сульшер не так уж неправ, когда сказал, что «конкуренция в предстоящем сезоне будет чуть ли не самой высокой в истории АПЛ». Возможно, только чуть-чуть преувеличил.