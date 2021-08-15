Два пенальти и удаление! «Зенит» с «Локомотивом» выдали очень горячий матч

«Локомотив» прервал победную серию «Зенита» со старта сезона. Горячая игра на «РЖД Арене» завершилась удалением и двумя пенальти, а одним из главных действующих лиц стал судья Сергей Карасёв.

В основе «Зенита» неожиданно не оказалось Ярослава Ракицкого и Артёма Дзюбы. Украинскому защитнику помешала сыграть травма, которую он усугубил в прошлом туре. Решение Сергея Семака по Дзюбе связано с формой центрфорварда и его «сухой» серией. Хотя, казалось, что после разговора с Валерием Карпиным у капитана сборной России на Евро-2020 появится дополнительная мотивация, снова загорятся глаза. Помимо того, отсутствовал в заявке новичок санкт-петербургской команды Клаудиньо, а вот автор победного гола на Олимпиаде Малком попал в стартовый состав (это его первое появление в новом сезоне РПЛ).

У «Локомотива» с первых минут сыграли Тин Едвай и Зе Луиш, которые до этого только на замены выходили. Главная потеря команды Марко Николича – дисквалифицированный Дмитрий Баринов.

Дебют игры – борьба за инициативу. Её выиграл «Зенит», который был агрессивнее в прессинге и забрал мяч. «Локомотив» защищался, как правило, средним блоком, перекрывая все свободные зоны. Чемпиону против такой обороны было сложно комбинировать на скорости, поэтому территориальное преимущество сине-бело-голубых ни привело к реальной остроте у ворот Маринато Гильерме.

Да и в целом в первом тайме футболу недоставало остроты. «Зенит» нанёс до перерыва пять ударов, «Локомотив» – четыре (в створ – 2:2). Очень мало для команд, которые в трёх стартовых турах забили 16 голов на двоих. Например, Малком при всей его активности запомнился только заработанным и неудачно исполненным штрафным. Железнодорожники забили, но из очевидного офсайда. В том эпизоде грубейшую ошибку после удара Фёдора Смолова допустил Михаил Кержаков. Опытный голкипер «Зенита» вообще почему-то неуверенно действовал в эти 45 минут, особенно на выходах. Семака наверняка беспокоили подачи в штрафную, прежде всего со стандартов. Гости лишились рослых Дзюбы с Ракицким, а для самого тренера возможность использовать на месте украинца левоногого Дугласа Сантоса была важнее, чем выход на этой позиции профильного центрбека, здорово играющего наверху Дмитрия Чистякова. У «Локомотива» же добавился впереди мастер воздушных единоборств Зе Луиш. Впрочем, до перерыва хозяева заработали только один угловой – и этот эпизод создал напряжение в штрафной «Зенита».

Ещё из первой половины стоит вспомнить момент с фолом Далера Кузяева на Дмитрии Живоглядове. Наш топ-судья Карасёв в спорной ситуации пожалел полузащитника – не показал ему вторую жёлтую карточку. Скорее всего, Карасёв не захотел портить игру удалением в ситуации 50 на 50, и вряд ли заслуживает критики за своё решение.

Пожалуй, Семаку стоило убрать с поля в перерыве Кузяева. Тем не менее тренер «Зенита» заменил Данила Кругового на Чистякова (видимо, как раз под Зе Луиша) и вернул налево Дугласа Сантоса. Эта перестановка едва не принесла санкт-петербургской команде гол, когда кросс бразильца замыкал Александр Ерохин. Но уже на 50-й минуте чемпион остался без Кузяева – Далер наступил на ногу Рифату Жемалетдинову и получил заслуженную красную карточку.

Следующие несколько минут после удаления получились такими, словно это «Локомотив», а не «Зенит» остался вдесятером. Малком отрывался на свободном пространстве: создал супермомент для Сердара Азмуна и посадил на «горчичник» своего соотечественника Пабло. Ещё едва не забил Вендел. В общем, команде Николича потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что теперь она должна играть первым номером, давить.

Владея мячом, «Локомотив» не мог что-то внятное придумать у ворот Кержакова. «Зенит» на контратаках был ближе к голу. Но потом замену попросил разыгравшийся Малком: сказались и удар по голове, случайно полученный от соперника, и утомлённость из-за нескольких пропущенных тренировочных дней после Олимпиады. Бразильца поменял не Дзюба: вряд ли имело смысл выпускать центрфорварда, так как игра требовала скоростных футболистов атаки для организации контрвыпадов.

И всё-таки «Зенит» забил в меньшинстве! Защитники «Локомотива» в очередной раз прозевали рывок Азмуна из глубины, и иранец заработал пенальти. Гильерме спорил с Карасёвым, однако контакт рук голкипера с ногами форварда был, так что и здесь можно согласиться с решением московского арбитра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Железнодорожникам было бы стыдно проигрывать такой матч, в котором хозяева почти целый тайм играли 11 на 10. Они шли вперёд уже просто на эмоциях, из последних сил. И хотя во второй половине команда Николича тоже уступила по ударам – 6:7 (в створ – 1:2) и так и не догнала «Зенит» по количеству передач на чужой трети (147:152), «Локомотиву» хватило одного-единственного попадания в цель, чтобы спастись. В этом матче голы забивались только с пенальти. Ерохин сфолил на входе в штрафную на Жемалетдинове, а Смолов спокойно переиграл с «точки» Кержакова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

В результате – боевая ничья. Встреча «Локомотива» с «Зенитом» действительно скорее напоминала хорошую драку, нежели красивый футбол.