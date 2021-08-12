Какие соперники нужны «Зениту», чтобы и за него не было стыдно в Лиге чемпионов

Если в прошлом сезоне Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представляли три команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», то в нынешнем будет только одна. После вылета «Спартака» в третьем квалификационном раунде в главном еврокубке остался лишь чемпион из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака начнёт выступления в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьёвка которого состоится уже через две недели – 26 августа. За сине-бело-голубых, вспоминая их результат годичной давности, тревожно, как было и за красно-белых перед встречами с «Бенфикой». Какой жребий нужен «Зениту», чтобы за него не было стыдно в Европе? Разбираемся в вопросе.

В этот раз «Зенит» при жеребьёвке попадёт в третью корзину, а не в первую, как раньше. Значит, команды из третьей корзины чемпионам России не достанутся. Помимо того, из числа потенциальных соперников санкт-петербуржцев исключаем украинские клубы – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр», если, конечно, «горняки» пройдут квалификацию.

Уже известны многие потенциальные соперники команды Семака на групповом этапе. Начнём с топов:



Первая корзина: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Очевидно, что самые предпочтительные варианты из первой корзины – «Спортинг» и «Лилль». Лиссабонские «львы» в прошлом сезоне неожиданно стали чемпионами Португалии спустя 19 лет. Эта история напоминает историю «Спартака» при Массимо Каррере. Все очень хвалят молодого 36-летнего тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Но в еврокубках Амориму похвастаться особо нечем. Его «Брага» в квалификации Лиги Европы сезона-2019/2020 проиграла шотландскому «Рейнджерс» (2:3 в гостях и 0:1 дома), а «Спортинг» год назад в отборе к ЛЕ уступил австрийскому ЛАСКу (1:4). Вдобавок в это трансферное окно клуб из Лиссабона может продать кого-то из ведущих игроков.

«Лилль» стал сенсацией прошлого сезона во Франции, взяв золото Лиги 1. Однако летом «доги» потеряли главного творца чемпионства – тренера Кристофа Галтье. Клуб назначил на вакантную должность Жослена Гурвеннека, которого сложно назвать успешным специалистом. Самый яркий эпизод его карьеры – победа с «Генгамом» в Кубке Франции в 2014 году. Ещё Гурвеннек работал с «Бордо», но там ничем не запомнился.

Правда, в «Лилле» он начал с победы над «ПСЖ» в Суперкубке Франции (1:0), вот только парижане сыграли без Неймара, Килиана Мбаппе и целого ряда других звёзд. А в первом туре Лиги 1 «Лилль» потерял очки в гостевом матче с «Метцем» (3:3). Вдобавок «доги» продали группу ценных игроков на общую сумму в € 49,4 млн. Кажется, в новом сезоне «Лилль» вернётся на привычные позиции.

С чемпионами Португалии и Франции «Зенит», пожалуй, способен играть на равных. Напомним, в первой Лиге чемпионов при Семаке команда отняла четыре очка у «Лиона» и три у «Бенфики».

Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Как ни странно, вторая корзина выглядит ещё страшнее, чем первая. «Барселона» даже после ухода Лео Месси останется космосом для любой российской команды, а про «ПСЖ» теперь и говорить нечего. На бумаге «Боруссия» с «Севильей» послабее остальных, но мы помним, чем закончились для «Зенита» встречи с Дортмундом в прошлом сезоне. В общем, всё равно, кто достанется чемпионам России из этой восьмёрки. Может, даже лучше получить сильнейшего. Пусть одна команда раскатывает всех соперников, а три бьются в группе за второе место. Условному «ПСЖ» и крупно проиграть не стыдно – зато российские болельщики увидят вживую Месси с Неймаром и Мбаппе.

А вот состав третьей и четвёртой групп ещё изменится после завершения раунда плей-офф квалификации. Всё зависит от рейтинга команд. Пока расклады такие.

Третья корзина: «Порту» (Португалия, рейтинг – 87,000), «Аякс» (Нидерланды, 82,500), «РБ Лейпциг» (Германия, 66,000), «Аталанта» (Италия, 50,500), «Зенит» (Россия, 50,000).

Третья или четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция, 49,000), «Динамо» (Киев, Украина, 47,000).

Четвёртая корзина: «Брюгге» (Бельгия, 35,500), «Милан» (Италия, 31,000), «Вольфсбург» (Германия, 14,714).

Ещё шесть участников группового этапа определятся по результатам матчей:

«Монако» (Франция, 36,000) – «Шахтёр» (Украина, 79,000)

«Бенфика» (Португалия, 58,000) – ПСВ (Нидерланды, 29,000)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия, 59,000) – «Брондбю» (Дания, 7,000)

«Янг Бойз» (Швейцария, 35,000) – «Ференцварош» (Венгрия, 13,500)

«Мальмё» (Швеция, 18,500) – «Лудогорец» (Болгария, 28,000)

«Шериф (Молдавия, 14,500) – «Динамо» (Загреб, Хорватия, 44,500)

Если предположить, что победителями в каждой паре раунда плей-офф станут команды с более высоким рейтингом, то в результате в четвёртую корзину при жеребьёвке попадут: «Бешикташ», «Брюгге», «Милан», «Вольфсбург», «Янг Бойз», «Лудогорец», а также загребское и киевское «Динамо». Отбрасываем чемпионов Украины – и получаем семь потенциальных соперников для «Зенита».

Конечно же, хотелось бы избежать встреч с «Миланом» и «Вольфсбургом» – представителями топ-лиг Европы. От «Брюгге» плохие воспоминания по прошлому сезону, поэтому и бельгийцы пусть достанутся кому-нибудь другому. А вот с «Бешикташем», «Янг Бойз», «Лудогорцем» и «Динамо» из Загреба сражаться можно, они вряд ли предложат какую-то уникальную интенсивность для РПЛ. Кажется, болгарская команда чуть-чуть уступает по классу остальным.

Таким образом, пожелаем «Зениту» встречи на групповом этапе со «Спортингом», «ПСЖ» и «Лудогорцем». Если из первой корзины выпадет «Лилль», то, значит, из второй не будет «ПСЖ». Ведь оба клуба представляют Францию.

Кстати, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Жаль, но клубный футбол в России на таком уровне, что шансы увидеть «Зенит» в этом матче равны нулю.