Фукс сыграл в России 12 минут и уже готов уехать. Удивительный персонаж!

Трансфер в ЦСКА бразильского защитника Бруно Фукса за € 8 млн стал символом финансовой стабильности клуба и новой трансферной жизни, когда появились мощный покровитель в лице ВЭБ и большие деньги на покупки. Когда можно переплатить и не бояться, что трансфер провалится и ЦСКА пропадёт.

Другими словами, история Фукса – о хаотичности трансферной политики современного ЦСКА. Возможно, наряду с Гайчем, но это пока неточно. Гайч хотя бы играл (не только в Москве, но и в арендах). Так что прямо сейчас переход Фукса кажется безумным и точно одним из самых странных в истории ЦСКА. И вот почему!

• Из-за травм защитник провёл на российских полях только 12 минут. 12 минут, Бруно! Все – в матче с «Ахматом». И это восьмой по стоимости бразилец в истории РПЛ, купленный за те же деньги, что Ромуло (забивал за «Спартак» в Барселоне) и разгоняющий краснодарские атаки Вандерсон.

Фото: pfc-cska.com

• Вне этих 12 минут защитник лечился и вёл социальные сети на португальском языке, где радовался победам бывших партнёров и одноклубников из «Интернасьонала», но неуместно молчал про жизнь в Москве и ЦСКА.



• На Олимпийских играх в Токио защитник провёл на поле ноль минут и стал чемпионом. Много радовался и много говорил о победе во имя Бразилии, но ощущение нереальности происходящего не исчезло: Фукс снова не играл.



Более того, оно усилилось после победного поста Фукса: «Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться здесь, я буквально жил мыслью об этом турнире и много работал. В какой-то момент даже не верил, что смогу это сделать».



• После Олимпиады Бруно наконец вернулся в заявку ЦСКА и полетел в Ростов, но снова остался в запасе. В центре обороны в паре с Дивеевым вышел опорник Бийол (и забил после углового). И это при том, что позиция центрального защитника — одна из самых проблемных в клубе, Фукса покупали не под усиление, а основным футболистом.



Однако в первом для себя туре после возвращения Фукс вместе с Васиным и Карповым остался в запасе.

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Думаете, на этом новости про Фукса закончились? Нет! Агент футболиста говорит, что у Фукса и закончившей прошлый сезон Ла Лиги на восьмом месте «Сельты» идут «продвинутые переговоры». К тому же «Сельту» тренирует работавший с Фуксом в Бразилии аргентинец Эдуардо Коудет.

Фото: Getty Images

Глава селекционного отдела ЦСКА парирует, что:



а) «ЦСКА рассчитывает на Фукса и не планирует с ним расставаться».



б) «В клубе привыкли, что к футболистам всегда есть интерес».



в) «Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения».



Переход Фукса в «Сельту» похож на спасение для всех сторон!



Или же Бруно в ЦСКА и есть спасение?