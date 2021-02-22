«Убирайся, идиот!» Болельщики ЦСКА атаковали футболиста в соцсетях

Летом 2020 года Бруно Фукс перешёл в ЦСКА. Защитник подписал с красно-синими пятилетний контракт, а сумма трансфера, по информации «СЭ», составила 9,5 млн евро. Тогда болельщики «армейцев» отнеслись к трансферу оптимистично — бразильский защитник должен был стать важным игроком стартового состава, но всё пошло совершенно по-другому сценарию.
Впервые в футболке ЦСКА Фукс появился на поле 30 августа, выйдя на замену в матче с «Ахматом». Бразилец провёл в игре 13 минут и, получив повреждение мягких тканей бедра, покинул поле. Бруно находился в лазарете полтора месяца и травмировался во второй раз, не успев выйти на поле. Защитник пропустил ещё два месяца и 9 декабря вернулся к тренировкам в общей группе. Через полтора месяца Фукс снова оказался в лазарете. Бразилец перенёс операцию на ноге и пропустил уже 22 матча красно-синих. Месяц назад Гончаренко заявил, что ждать Фукса в основе стоит через месяц-два. Сейчас защитник занимается по индивидуальной программе и уже в скором времени, если ничего вновь не произойдёт, выйдет на поле.
После первого повреждения защитник переключился в медиапространство. Сначала Фукс раскритиковал судейство своей команды в матче с «Ростовом». «Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде… Фарс!» — написал Фукс на своей странице в «Твиттере».
«Я — красно-синий»
Теперь бразилец начал открыто поддерживать свою бывшую команду «Интернасьонал», у которой красно-белые цвета. «Вперёд! Супер Эд! Вперёд „Интер“!» — написал Фукс после гола «Интернасьонала», который забил Эденилсон.
Болельщикам ЦСКА такой расклад дел не понравился, поэтому они резко раскритиковали футболиста и начали ругать защитника под постом.
Evgeny: «Бруно, я уважаю вашу любовь к «Интеру», но наш клуб сегодня выиграл важную игру. Можешь хоть немного порадоваться?»
Ангольский конь: «С каждым сообщением, с каждым днём этот пациент бесит всё больше и больше! ЦСКА с победой не поздравил, зато про „Интер“ не забывает! Гнать в шею подальше от Москвы! Убирайся!»
Nuno: «Его волнует только «Интер», это неуважение к ЦСКА.
Illesh Aleksandr: «Похоже он пассажир. Главное умудрится, как с Гайчем, хоть в ноль уйти».
Volódia/володя Hospicio Tricolor: «Этот спортсмен легкомысленно издевается над ЦСКА! Фанаты должны требовать уважения! Он должен быть уволен».
Марина Замоскворецкая: «Брунчик, от любви до ненависти один шаг...»
Oleg Matveenko: «Вперёд ЦСКА, идиот!»
Примечательно, но ещё в сентябре Фукс рассказывал, что переключился и забыл красно-былые цвета. «Я уже переключился и забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий. Но я только здесь забыл эти цвета, так как это цвета наших соперников. Я всю жизнь буду помнить «Интернасьонал» и буду ему благодарен, там прошла огромная часть моей жизни», — цитирует защитника пресс-служба «армейцев». Видимо, не забыл.
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