«Убирайся, идиот!» Болельщики ЦСКА атаковали футболиста в соцсетях

Он ещё толком не сыграл, а уже попал под раздачу.

Летом 2020 года Бруно Фукс перешёл в ЦСКА. Защитник подписал с красно-синими пятилетний контракт, а сумма трансфера, по информации «СЭ», составила 9,5 млн евро. Тогда болельщики «армейцев» отнеслись к трансферу оптимистично — бразильский защитник должен был стать важным игроком стартового состава, но всё пошло совершенно по-другому сценарию.

Впервые в футболке ЦСКА Фукс появился на поле 30 августа, выйдя на замену в матче с «Ахматом». Бразилец провёл в игре 13 минут и, получив повреждение мягких тканей бедра, покинул поле. Бруно находился в лазарете полтора месяца и травмировался во второй раз, не успев выйти на поле. Защитник пропустил ещё два месяца и 9 декабря вернулся к тренировкам в общей группе. Через полтора месяца Фукс снова оказался в лазарете. Бразилец перенёс операцию на ноге и пропустил уже 22 матча красно-синих. Месяц назад Гончаренко заявил, что ждать Фукса в основе стоит через месяц-два. Сейчас защитник занимается по индивидуальной программе и уже в скором времени, если ничего вновь не произойдёт, выйдет на поле.

После первого повреждения защитник переключился в медиапространство. Сначала Фукс раскритиковал судейство своей команды в матче с «Ростовом». «Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде… Фарс!» — написал Фукс на своей странице в «Твиттере».

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«Я — красно-синий»

Теперь бразилец начал открыто поддерживать свою бывшую команду «Интернасьонал», у которой красно-белые цвета. «Вперёд! Супер Эд! Вперёд „Интер“!» — написал Фукс после гола «Интернасьонала», который забил Эденилсон.

Болельщикам ЦСКА такой расклад дел не понравился, поэтому они резко раскритиковали футболиста и начали ругать защитника под постом.

Evgeny: «Бруно, я уважаю вашу любовь к «Интеру», но наш клуб сегодня выиграл важную игру. Можешь хоть немного порадоваться?»



Ангольский конь: «С каждым сообщением, с каждым днём этот пациент бесит всё больше и больше! ЦСКА с победой не поздравил, зато про „Интер“ не забывает! Гнать в шею подальше от Москвы! Убирайся!»



Nuno: «Его волнует только «Интер», это неуважение к ЦСКА.



Illesh Aleksandr: «Похоже он пассажир. Главное умудрится, как с Гайчем, хоть в ноль уйти».



Volódia/володя Hospicio Tricolor: «Этот спортсмен легкомысленно издевается над ЦСКА! Фанаты должны требовать уважения! Он должен быть уволен».



Марина Замоскворецкая: «Брунчик, от любви до ненависти один шаг...»



Oleg Matveenko: «Вперёд ЦСКА, идиот!»



Примечательно, но ещё в сентябре Фукс рассказывал, что переключился и забыл красно-былые цвета. «Я уже переключился и забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий. Но я только здесь забыл эти цвета, так как это цвета наших соперников. Я всю жизнь буду помнить «Интернасьонал» и буду ему благодарен, там прошла огромная часть моей жизни», — цитирует защитника пресс-служба «армейцев». Видимо, не забыл.