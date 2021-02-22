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Фанаты ЦСКА раскритиковали защитника Бруно Фукса за поддержку бывшего клуба, скандал, почему он не играет за команду

Фанаты ЦСКА раскритиковали защитника Бруно Фукса
Павел Прохоров
«Убирайся, идиот!» Болельщики ЦСКА атаковали футболиста в соцсетях
Он ещё толком не сыграл, а уже попал под раздачу.
Футбол / РПЛ 0
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Летом 2020 года Бруно Фукс перешёл в ЦСКА. Защитник подписал с красно-синими пятилетний контракт, а сумма трансфера, по информации «СЭ», составила 9,5 млн евро. Тогда болельщики «армейцев» отнеслись к трансферу оптимистично — бразильский защитник должен был стать важным игроком стартового состава, но всё пошло совершенно по-другому сценарию.

Впервые в футболке ЦСКА Фукс появился на поле 30 августа, выйдя на замену в матче с «Ахматом». Бразилец провёл в игре 13 минут и, получив повреждение мягких тканей бедра, покинул поле. Бруно находился в лазарете полтора месяца и травмировался во второй раз, не успев выйти на поле. Защитник пропустил ещё два месяца и 9 декабря вернулся к тренировкам в общей группе. Через полтора месяца Фукс снова оказался в лазарете. Бразилец перенёс операцию на ноге и пропустил уже 22 матча красно-синих. Месяц назад Гончаренко заявил, что ждать Фукса в основе стоит через месяц-два. Сейчас защитник занимается по индивидуальной программе и уже в скором времени, если ничего вновь не произойдёт, выйдет на поле.

После первого повреждения защитник переключился в медиапространство. Сначала Фукс раскритиковал судейство своей команды в матче с «Ростовом». «Вы думаете, судейство бывает плохое только в Бразилии? Вы должны увидеть пенальти, который они дали нашей команде… Фарс!» — написал Фукс на своей странице в «Твиттере».

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«Я — красно-синий»

Теперь бразилец начал открыто поддерживать свою бывшую команду «Интернасьонал», у которой красно-белые цвета. «Вперёд! Супер Эд! Вперёд „Интер“!» — написал Фукс после гола «Интернасьонала», который забил Эденилсон.

Болельщикам ЦСКА такой расклад дел не понравился, поэтому они резко раскритиковали футболиста и начали ругать защитника под постом.

Evgeny: «Бруно, я уважаю вашу любовь к «Интеру», но наш клуб сегодня выиграл важную игру. Можешь хоть немного порадоваться?»

Ангольский конь: «С каждым сообщением, с каждым днём этот пациент бесит всё больше и больше! ЦСКА с победой не поздравил, зато про „Интер“ не забывает! Гнать в шею подальше от Москвы! Убирайся!»

Nuno: «Его волнует только «Интер», это неуважение к ЦСКА.

Illesh Aleksandr: «Похоже он пассажир. Главное умудрится, как с Гайчем, хоть в ноль уйти».

Volódia/володя Hospicio Tricolor: «Этот спортсмен легкомысленно издевается над ЦСКА! Фанаты должны требовать уважения! Он должен быть уволен».

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Oleg Matveenko: «Вперёд ЦСКА, идиот!»

Примечательно, но ещё в сентябре Фукс рассказывал, что переключился и забыл красно-былые цвета. «Я уже переключился и забыл красно-белые цвета «Интернасьонала». Мне очень нравится красно-синяя форма, она очень красивая. Ассоциирую себя с красно-синими цветами, я — красно-синий. Но я только здесь забыл эти цвета, так как это цвета наших соперников. Я всю жизнь буду помнить «Интернасьонал» и буду ему благодарен, там прошла огромная часть моей жизни», — цитирует защитника пресс-служба «армейцев». Видимо, не забыл.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

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