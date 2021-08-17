Первые наброски «Барселоны» без Месси. Прессинг, быстрые атаки, Депай — звезда

Первый матч «Барселоны» после ухода Месси. Он стал бы событием независимо от хода или исхода игры. Начало новой эпохи редко бывает понятным — и сейчас не исключение. Всё ещё 100 раз поменяется, от результатов до аспектов игры. Предсказывать результат сезона с такими вводными бессмысленно: сама команда будет узнавать свою силу от матча к матчу.

Тем не менее несколько наблюдений можно сделать уже сейчас. Просто потому, что некоторые стилистические детали с Месси и без Месси отличаются радикально, и это точно не изменится.

Чтобы описать неизбежные минусы, Рональду Куману хватило одной фразы. «Без Месси нам нужно создавать моменты, чтобы забивать». Звучит забавно, но это факт. Месси — автомат по взлому соперников, которые уступают в классе и защищаются низким блоком. А таких в Ла Лиге большинство. С ним «Барселона» могла выбрать осторожный сценарий и владеть мячом без продвижения. Потому что даже самую медленную и закрытую игру Месси мог взорвать в паре эпизодов за счёт техники, понимания игры и просто гениальности.

Но этот текст — не перечисление того, что «Барселона» потеряла с уходом Месси, и не подбивание итогов с калькулятором: на сколько процентов стало хуже, на сколько лучше. Это, скорее, описание возможностей, которые теперь стали доступны.

Первое, на что все обратили внимание — прессинг. «Барселона» быстро переключалась между 4-3-3 (с мячом) на 4-2-3-1 (без мяча) и агрессивно встречала соперников. В первом тайме больше половины оборонительных действий «Барселоны» (16 из 31) были совершены на чужой половине поля. С Месси такого не было даже не потому, что он не отрабатывал, а потому что с ним на поле все тренеры команды в последние годы защищались за линией мяча.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

23 попытки отбора, фола, заблокированных паса и перехвата на счету тройки нападения. Колоссальная цифра. И это заслуга Гризманна, который лично набрал 15 действий в обороне. Пока кажется, что он просто переквалифицировался в опорника, но прессинг — не только оборонительный инструмент. Вот что давал высокий прессинг в атаке: именно с отбора на чужой половине началась атака, которая закончилась подачей де Йонга и голом Брейтуэйта. Между отбором и голом — всего семь секунд. Причём инициировал давление как раз Гризманн, который оказался на правом фланге.

Прессинг необязательно будет так же полезен против других соперников: некоторые команды легко откажутся от розыгрыша и попробуют отрезать игроков «Барселоны» забросами. Но теперь у каталонцев есть возможность переключаться между стилями. Вариативности раньше не хватало.

Ещё одна особенность, которая ярко проявилась в первом же матче без Месси — скорость контратак. Речь не обо всех быстрых атаках, а именно о тех, которые «Барселона» начинала из глубокой позиции, когда после перехвата даже ближайший к чужим воротам игрок всё равно находится в районе центрального круга. И снова: сама по себе новая черта не делает команду сильнее. А любители привычного стиля «Барселоны» даже могут быть недовольны вертикальным стилем, потому что это определённая примитивизация игры. Но изменения налицо.

Раньше в таком расположении выше всех всегда был Месси. И он первым получал пас из глубины после перехвата. Отличный шанс на контратаку — но только Месси в последние годы редко делает рывки на полполя. Его ускорения — это чаще рывки из зоны перед штрафной на линию вратарской, метров на 15. Поэтому, когда он получал мяч в центре, то не спешил к чужим воротам на полной скорости, а двигался, ожидая партнёров. Потом отдавал им пас на ход, а сам добегал во второй темп атаки. Конечно, Альба и Гризманн были готовы к такому повороту и делали рывки (в начале прошлого сезона особенно хорош в таких моментах был Фати), но успевали и соперники.

Именно поэтому контратаки «Барселоны» в последние годы — это выходы пять на пять или даже шесть на шесть. Соперники не занимали правильные позиции и бежали лицом к своим воротам — в такой позиции трудно защищаться — но даже количественно это не то же самое, что атака два на два или три на три, когда атакующей команде гораздо проще выбирать направление движения.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

А в матче с «Реалом Сосьедад» у «Барселоны» проходили атаки с совсем другой структурой: когда ближний к чужим воротам игрок никого не ждёт и сам ускоряется, а остальные его догоняют. Например, такая атака прошла в середине первого тайма, когда де Йонг запустил мяч налево на Брейтуэйта, а Депай врывался по центру. Он в итоге не замкнул прострел, вратарь успел первым, но сама атака развивалась очень стремительно и закончилась выходом два на два — голевой момент.

Ещё один пример — начало второго тайма, когда «Барселона» снова разбежалась два на два. В этот раз Депай сыграл из глубины, но его позицию занял Жорди Альба: подключился не по флангу, а в центре нападения с Гризманном. Там был офсайд, но это тоже явный голевой момент, и снова нового типа.

Ну и четвёртый гол «Барселоны» — классическая контратака после перехвата на своей половине поля, вертикальная и без единой паузы. Гризманн, Брейтуэйт и Роберто втроём стартовали со своей половины поля, ни разу не затормозили, за 10 секунд пробежали полполя и довели до удара за два паса.

Такие моменты тоже нельзя с уверенностью назвать показателем силы команды. Но это показатель стиля, и в этом новом стиле «Барселона» выглядела солидно: много создавала и неплохо реализовала.

Четвёртый гол случился уже после ухода Депая, но его влияние на игру «Барселоны» было огромным. В прессинге он накрывал пару центральных защитников, а с мячом мог оказаться в любой точке поля. Он отдал два паса под удар, дважды ударил, заработал пять фолов — один из них после головокружительного финта с пробросом мяча над соперником. Ле Норман заслуживал жёлтой даже не из-за грубости фола, а просто потому, что испортил красивый момент.

Депай придумал и ещё один из самых ярких эпизодов матча, когда попытался перебросить вратаря метров с 40. Ремиро успел добежать до ворот, но сама попытка была одновременно и дерзкой, и логичной — вратарь действительно вышел далековато. И именно Депай придумал третий гол, когда отдал тонкий пас на Альбу на фланге между двумя соперниками. Он не только вскрыл защиту, но и вывел Альбу на пространство для последнего паса.

Выше я написал про четыре паса под удар, но если считать все действия, которые привели к моменту (включая предключевые пасы, как в третьем голе, обводки и заработанные фолы, которые привели к удару), то их набирается восемь. В два раза больше, чем у ближайших преследователей: у де Йонга, Оярсабаля и Барренечеи по четыре.

Депай не сделал дубль, как Брейтуэйт, не бил ножницами, как Гризманн, у него всего одно результативное действие: голевая подача на Пике со стандарта, но он был главной звездой «Барселоны» в этом матче.

Теперь нужно оценить его стабильность на дистанции. Но и настолько важная роль в дебютном матче уже впечатляет. Когда он подписал контракт, Куман сказал, что хотел видеть его в команде ещё зимой. А сам Депай, по сообщению каталонской газеты Mundo Deportivo, получил предложение от «Ювентуса» с более высокой зарплатой, но выбрал «Барселону», потому что хотел играть у Кумана. При таком сильном обоюдном желании поработать вместе можно ждать и долгосрочного прогресса.

Да, первый матч — это всего лишь один матч, это не повод для выводов о перспективах команды. Но ведь и первый матч можно провести по-разному. Новый стиль с прессингом и скоростными контратаками и заявка на новую звезду в команде — это немало для начала.