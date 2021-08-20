«Вагнер Лав выглядит лучше, чем в молодости». Бывшая звезда ЦСКА забивает в еврокубках

На днях мы писали о том, как здорово выглядит в этом сезоне чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес 35-летний экс-форвард «Зенита» Халк. Теперь есть повод вспомнить и другую бывшую звезду РПЛ – Вагнера Лава. Любимец болельщиков ЦСКА отметился дублем и голевой передачей в матче еврокубка.

В Лиге конференций не осталось российских клубов – «Рубин» и «Сочи» не добрались до раунда плей-офф. Но в этом турнире ещё есть люди, которые так или иначе связаны с нашим футболом. В частности, Вагнер Лав, выступающий за «Кайрат» из Алма-Аты. В четверг, 19 августа, команда из Казахстана фактически обеспечила себе место на групповом этапе Лиги конференций, победив в первом матче на выезде «Фолу» из Люксембурга. Разницу сделал 37-летний экс-армеец.

После 27 минут игры «Кайрат» уступал 0:1. Соперник только на первый взгляд попался проходной. На предыдущих стадиях «Фола» выиграла четыре матча из четырех у «Шахтёра» из Беларуси и «Линфилда» из Северной Ирландии. Играть сейчас научились все – нам ли этого не знать? Но потом дело у «Кайрата» пошло. На 28-й минуте гости после перехвата организовали атаку «три в два», и Вагнер Лав выкатил мяч в штрафную под удар Артуру Шушеначеву. Ещё через девять минут Вагнер Лав забил сам: ворвался в штрафную, подхватил мяч у Шушеначева и нанёс точный удар в ближний угол. А в середине второго тайма защитники «Фолы» сбили Хосе Канте, который выходил на ударную позицию после передачи бразильца. Судья назначил пенальти. Вагнер Лав поразил ворота с «точки», обманув голкипера на паузе. Эмоциональный комментатор встречи дал в этом эпизоде несколько ярких характеристик форварду – «суперветеран», «супербразилец», «машина по штамповке голов».

Действительно, после подписания контракта с «Кайратом» летом 2020-го Вагнер Лав довольно результативен: сыграл 42 матча за алмаатинцев, забил 20 мячей и сделал 17 голевых передач. В июне этого года бразилец был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Казахстана. Он набрал в опросе 37 баллов, опередив хорвата Марина Томасова из «Астаны» (30) и того же Шушеначева (20).

Российский тренер Александр Григорян, чей «Алашкерт» в июле играл с «Кайратом» в квалификации Лиги Европы, признался, что был потрясён формой бывшего форварда ЦСКА.

«Был поражен, в какой он форме! Поверьте, Вагнер Лав сейчас выглядит лучше, чем в молодости. Узнавал, в чём причина такого его состояния. Он шесть лет занимается фитнесом, у него личный диетолог. Если во времена выступлений за ЦСКА за бразильцем, несмотря на весь его огромный талант, закрепилась репутация шалопая, то сейчас это профи», – сказал Григорян в интервью «Матч ТВ».

Уместно напомнить, что перед переходом в «Кайрат» Вагнер Лав был близок к возвращению в ЦСКА. Стороны уже договорились, но, по слухам, Евгений Гинер в последний момент передумал и заблокировал трансфер. Тем не менее бразилец вряд ли пожалел о том, что вместо Москвы отправился в Алма-Ату. С «Кайратом» он стал чемпионом, поиграл в еврокубках, где забивал «Маккаби» из Хайфы, «Ноа» и «Фоле» (причём каждой из этих команд по два гола). Сообщалось, что его зарплата в Казахстане составляет € 1,2 млн в год.

Между тем ещё одна любопытная фигура в «Кайрате» – Курбан Бердыев. Один из самых успешных тренеров в истории российского футбола с мая 2021 года работает в клубе в качестве консультанта председателя наблюдательного совета алмаатинцев Кайрата Боранбаева. Функции Бердыева описывались общими словами: сопровождение и консультация основной команды, академии клуба и проекта «Кайрата» в Москве. Многие полагали, что именно российский специалист реально исполнял функции главного тренера, а возглавлявший «Кайрат» Кирилл Кекер был номинальной фигурой. Однако неделю назад Кекера отправили в отставку после поражения в Лиге Европы от «Алашкерта», но его сменил не Бердыев, а Артём Гавриленко в роли исполняющего обязанности. Видимо, клуб ищет другого главного тренера.

Впрочем, Вагнер Лав при любом тренере будет ведущим игроком «Кайрата». Для этого уровня у бразильца хватает и класса, и физики. Контракт нападающего с клубом из Алма-Аты – до конца 2021 года.