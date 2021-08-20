«Локо» даёт 7 млн за игрока из второй лиги Франции. Чем так хорош Бека-Бека?

Многие думали, что куратор спортивного направления в «Локо» Ральф Рангник отправит в Москву кучу своих помощников, а сам будет заниматься вещами посерьёзнее. Но, судя по всему, немец взялся за дело сам. Вероятный кейс подписания французского полузащитника Алексиса Бека-Бека подтверждает это.

Французские журналисты утверждают, что изначально 20-летний юноша собирал вещи в «Ниццу». Клубы вели переговоры, игрок хотел поехать в Лигу 1. И когда стороны уже достигли предварительной договорённости, во Францию прилетел Рангник. Поговорил с руководством «Кана», самим игроком, и теперь Бека-Бека нисколько не сомневается: его будущее связано только с «Локо». В Москве его ждёт контракт на 5 лет с зарплатой в районе € 800 тысяч. Неплохо для юноши из второй французской лиги.

Фото: John Berry/Getty Images

Бека-Бека уникальный для современного футбола универсал. В «Кане» он сыграл уже чуть ли не на всех позициях, кроме нападения. Выходил полузащитником, центральным защитником, а также на всех позициях на флангах. Хотя в академии «Кана» из него готовили как раз правого защитника. Но сейчас его правильнее представлять как вариативного игрока центра поля. Более молодой аналог Крыховяка – отработает в обороне и поможет атаке.

Среди его безусловных плюсов – техника, чтение и понимание игры, большая работоспособность. Минусы – грубые ошибки (свойственные молодым игрокам), особенно при обороне. Этим летом он ездил в составе сборной Франции на Олимпийские игры в Токио. Команда провалила турнир и даже не вышла в плей-офф. Но Бека-Бека – один из немногих, кто получил позитивные отзывы. Именно поэтому многие ждали его перехода в Лигу 1, а не в РПЛ.

Ещё Алексис немного похож на Промеса. Но игровые характеристики тут ни при чём. В июне его арестовала полиция, а во Франции до сих пор точно не понимают за что. Вероятно, речь идёт о преступлении лёгкой степени тяжести — например, хулиганстве. И только в мае 2022 года его ждёт суд. Слабая причина для быстрого отъезда из родной страны, особенно когда речь идёт о незначительном правонарушении. При этом болельщики под новостями о трансфере оставляют практически идентичные комментарии – общий посыл: как можно уехать в такой слабый чемпионат в 20 лет.

Ещё смущает сумма – «Локо» предложил «Кану» € 7 млн. Хотя Transfermakt оценивает парня в € 800 тысяч. Вероятно, внутри страны ценник действительно был бы ниже – около € 4-5 млн. Но такое жирное предложение из-за рубежа клуб не смог игнорировать.

Кстати, уход Бека-Бека теоретически поможет защитнику «Кана-2» Владиславу Молчану. Воспитанник «Зенита» играет во Франции почти год, но пока не провёл ни одного матча за первую команду. Теперь одним конкурентом у него станет меньше.