Источник: Бека-Бека сегодня прилетит в Москву для подписания контракта «Локомотивом»
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Полузащитник французского футбольного клуба «Кан» Алексис Бека-Бека сегодня прилетит в Москву для подписания соглашения «Локомотивом». Об этом сообщает L’Equipe.
Клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учёта бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.
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