Трансферы РПЛ, которые мы ждём до закрытия летнего окна

В РПЛ летнее трансферное окно будет открыто ещё целый месяц — до 7 сентября. За это время российские топ-клубы наверняка усилятся. Кто под групповые этапы еврокубков, а кто под задачи в чемпионате. Каких приобретений ждать в августе от «Зенита», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара»? Разбираемся в актуальной теме.

«Зенит»

Вратарь. После ухода Андрея Лунёва у «Зенита» остался лишь один опытный голкипер — Михаил Кержаков. За его спиной только 18-летний Даниил Одоевский. Разумеется, под Лигу чемпионов этого недостаточно. Клуб из Санкт-Петербурга должен найти вратаря. Правда, трансфер может быть неожиданным: на просмотр в «Зенит» прибыл 23-летний голкипер сборной Беларуси Павел Павлюченко из «Руха». В нынешнем сезоне у него 18 матчей, 12 пропущенных мячей и 12 «сухарей». В чемпионате он отражает 84% ударов. Очевидно, в этом трансфере заложен риск.

Атакующий полузащитник. Себастьян Дриусси выкупил свой контракт, так что у «Зенита» освободилась позиция для легионера. Требуется хавбек, способный сыграть на левом фланге или под нападающим в «4-4-2 ромб». По-видимому, аргентинца заменит Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Он как раз подходит под нужные характеристики. По слухам, о трансфере 24-летнего игрока могут объявить после финала Олимпиады, в котором Бразилия с Клаудиньо и Малкомом сыграет сегодня с Испанией.

Нападающий. У основной пары форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун нет сменщика. Раньше эту позицию мог закрыть универсал Дриусси, а теперь просто некому. Ждём от «Зенита» покупки снайпера с паспортом РФ. Если уйдёт Азмун, то вообще потребуются два нападающих. Не исключено, что новым легионером будет ещё один представитель олимпийской сборной Бразилии — Матеус Кунья из «Герты». Это классный игрок, правда, недешёвый.

«Спартак»

Правый защитник. По большому счёту у «Спартака» только одна позиция, которую необходимо усилить. В целом же количество игроков достаточное, а в группе атаки, пожалуй, даже избыточная конкуренция. Возможно, придётся расстаться не только с легионерами Остоном Уруновым и Педро Рошей, а ещё и с кем-то из российских футболистов.

Правый фланг обороны в схеме с четырьмя защитниками способны закрыть Николай Рассказов, Павел Маслов и Андрей Ещенко. Но у каждого есть свои ограничения. Например, в случае с 37-летним Ещенко это возраст.

Инсайдеры приписывали «Спартаку» интерес к целой группе фланговых защитников — Жилберто («Бенфика»), Вилсону Манафа («Порту»), Гуге («Атлетико Минейро»), Йосипу Юрановичу («Легия»), Шону Клайберу («Аякс») и другим. Ну а Гонсало Монтьель из «Ривер Плейта» вообще станет легендарной фигурой для красно-белых, даже если не приедет в Москву. Правда, для покупки легионера придётся куда-то пристроить ещё одного иностранца, например, Йоррита Хендрикса или Эсекьеля Понсе.

«Локомотив»

Вратарь. За последние два сезона железнодорожники расстались с двумя голкиперами — Никита Медведев перешёл в «Рубин», а Антон Коченков — в «Арсенал». Теперь у Маринато Гильерме остались сменщики без опыта игры в РПЛ: Андрей Савин и Даниил Худяков. Вероятно, новичок этого амплуа в команде появится. Такое решение напрашивается.

Один-два полузащитника. У «Локомотива» есть места для двух легионеров — после ухода Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» в команде только шесть иностранцев. Не помешает добавить хотя бы одного игрока в среднюю линию. Второй новичок из-за границы может быть как полузащитником, так и защитником. Это, пожалуй, зависит от того, на каких позициях главный тренер Марко Николич видит в перспективе универсалов Станислава Магкеева (центрбек или опорник?) и Тина Едвая (центр обороны или правый фланг?). Другие покупки потребуются только в случае продаж: говорят, могут уйти, в частности, Антон Миранчук, Пабло и Мурило.

ЦСКА

Вратарь. У армейцев, на первый взгляд, тоже довольно высокая конкуренция в каждой линии и на каждой позиции. На ситуацию не повлияет даже переход Наира Тикнизяна в «Локомотив» — главное, чтобы все игроки основной обоймы были здоровы. Если клуб пристроит куда-то Седрика Гогуа и Адольфо Гайча, появится вакансия для легионера. В случае продажи Николы Влашича и вовсе будет два места для иностранцев, но тогда жизнь заставит искать замену самому хорвату.

ЦСКА не помешает укрепить разве что вратарскую линию. В заявку на матчи, помимо Игоря Акинфеева, попадает только 18-летний Данила Боков. Болельщикам в этих обстоятельствах остаётся надеяться, что первый номер команды не получит повреждение и не удалится. Сообщалось о переговорах армейцев с голкипером Ильёй Лантратовым, но тот по-прежнему выступает за «Химки».

«Краснодар»

Центральный защитник. «Краснодар» очень прилично укомплектован, так что без трансферов «на выход» вряд ли стоит ждать трансферов «на вход». Тем более после приобретения у «Локомотива» Крыховяка в команде перебор легионеров. На данный момент этот вопрос не так остро стоит, поскольку надолго выбыл из-за травмы Вандерсон. Тем не менее в зимнее окно нужно будет кого-то отдать в аренду либо продать.

По всей видимости, краснодарский клуб избавится от одного из двух центральных защитников — Уроша Спаича или Кайо. Соответственно, на эту позицию потребуется игрок с российским паспортом. Да и вообще центр обороны кажется наименее крепким звеном у «Краснодара». Хорошо бы найти более высококлассного иностранного центрбека, который стал бы настоящим лидером обороны, как когда-то Андреас Гранквист. Если в защите всё спокойно, то и созидателям творить легче.