Последний раз «Спартак» так плохо начинал 10 лет назад при Карпине. Команда шла последней

«Спартак» упустил победу на выезде в Туле и после пяти туров набрал семь очков в РПЛ. Это худший старт красно-белых в чемпионате с сезона-2011/2012. Тогда московская команда под руководством Валерия Карпина за первые пять матчей набрала четыре очка, одержав всего одну победу. Вспоминаем, как сложился для «Спартака» переходный сезон, начавшийся с катастрофического старта.

Игроки надели футболки в поддержку Карпина, когда «Спартак» шёл 16-м. Руководство отложило отставку

Перед тем сезоном «Спартак» укрепился Серхио Родригесом и Маркосом Рохо. Испанский защитник не успел сыграться со своим партнёром по обороне Мареком Сухи и стал участником разгромного поражения от «Ростова» в первом туре. Беспомощные футболисты Карпина ничего не смогли противопоставить хозяевам, уступив со счётом 0:4. После того матча главный тренер «Спартака» произнёс следующие слова: «Самое неожиданное поражение в моей тренерской карьере. Самое странное, что претензии предъявить и некому. Целая серия индивидуальных ошибок, неудачно сыграли при угловых. Команде не могу предъявить претензии. Будем работать, готовиться к матчу с «Аяксом».

С голландцами в 1/8 финала Лиги Европы у «Спартака» всё сложилось благополучно: красно-белые закрепили успех первой встречи разгромом в Лужниках (3:0). Реабилитировались москвичи и в чемпионате — во втором туре с минимальным счётом обыграли нижегородскую «Волгу» (1:0). Однако вторая выездная встреча для Карпина и компании завершилась поражением от «Кубани» (1:3). Но самое ужасное со «Спартаком» произошло через пять дней. Португальский вечер четверга стал кошмарным для российского клуба. «Спартак» в первом четвертьфинале ЛЕ пропустил пять мячей от «Порту» и вернулся в Москву без шансов на спасение. Через три дня после этого матча красно-белые встречались дома с «Тереком» и скатали нулевую ничью. Ответная игра с «Порту» не только закончилась очередным позором (2:5), но и стала запоминающейся благодаря ярким фразам Карпина после игры.

Через три дня «Спартак» отправился в Махачкалу и уступил «Анжи» (1:2). Это был пятый тур, после которого красно-белые занимали последнее, 16-е место. После поражения в Дагестане Карпин сказал «игра — без комментариев», а Федун на вопрос по отставке главного тренера заявил, что торопить события не стоит.

Через день Карпин покинул пост наставника «Спартака», но остался генеральным директором. Однако объединение болельщиков «Фратрия» и игроки выступили за тренера (последние надели футболки в поддержку российского специалиста), и руководство клуба после победы команды в четвертьфинальном матче Кубка России над «Краснодаром» (2:1) оставило Карпина у руля.

«Спартак» проигрывал прямым конкурентам и за два тура до конца чемпионата не попадал в топ-3

После провала на старте «Спартак» начал подъём по турнирной таблице, но всё равно оставался нестабильной командой. Красно-белые обыграли ЦСКА и «Локомотив», но разгромно проиграли «Зениту» (0:3) и вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти армейцам. Этот сезон был переходным, и «Спартак», несмотря на ужасные первые туры, всё-таки вошёл в восьмёрку лучших команд по окончании 30 туров. Продолжил борьбу за медали. Московский клуб занял четвёртое место, пропустив вперёд «Зенит», ЦСКА, «Динамо».

Второй этап начался для «Спартака» удачно — с четырёхматчевой беспроигрышной серии. Однако лидерам красно-белые всё равно уступали в очных противостояниях: дважды проиграли ЦСКА, по разу — «Зениту» и «Анжи». За два тура до финиша «Спартак» шёл четвёртым, отставая на одно очко от «Динамо», а от ЦСКА — на три.

Скандал и камбэк в Санкт-Петербурге и выигранное серебро в Черкизово

В предпоследнем туре «Спартак» на выезде играл с «Зенитом». По ходу чемпионата красно-белые дважды уступили сине-бело-голубым и один раз сыграли вничью. На «Петровском» команда Карпина тоже проигрывала 1:2 за шесть минут до конца, но вернулась в игру и победила благодаря забитым мячам Билялетдинова, Эменике и Кариоки. В той встрече случилось скандальное удаление нигерийского форварда, который во время празднования гола стал бить себя по предплечью правой руки. К слову, и предыдущая игра «Спартака» с «Зенитом» тоже завершилась скандалом: после столкновения Кержакова и Диканя, в результате которого спартаковец получил тяжёлую травму, нападающего обвиняли в умышленном нанесении повреждения голкиперу.

В заключительном, 44-м туре «Спартак» одержал уверенную победу над «Локомотивом» (2:0) и финишировал вторым благодаря осечке ЦСКА, который уступил на выезде «Рубину» (1:3).

Несмотря на критику спартаковских ветеранов в адрес Карпина и заявления о том, что «Спартак» должен вернуть Романцева, нынешний главный тренер сборной России выправил положение и принёс команде серебряные медали, которые клуб в следующий раз завоюет через 10 лет с Доменико Тедеско. После переходного чемпионата Карпин оставил пост и сконцентрировался на работе генерального директора, а новым главным тренером «Спартака» стал иностранец — Унаи Эмери.