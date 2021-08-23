Трансферы недели в РПЛ. «Спартак» избавился от двух легионеров

Чуть больше двух недель остаётся до закрытия трансферного окна в РПЛ. Клубы продолжают усиливаться, а особенную активность на рынке проявляет новичок элиты — «Нижний Новгород» Александра Кержакова. Рассказываем о главных трансферах нашего чемпионата на этой неделе.

Педро Роша, из «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды

Бразильский нападающий не смог закрепиться в основе «Спартака» при Руе Витории и в очередной раз отправился на родину. Теперь красно-белые отдали Рошу в годичную аренду в «Атлетико Паранаэнсе».

«Я получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну. Каждый футболист хочет выступать в крупных турнирах. И это также было причиной, которая побудила меня приехать сюда, в «Атлетико Паранаэнсе». Этот клуб становился чемпионом и отлично выступал во всех соревнованиях, в которых принимал участие», — приводит слова Роши пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».

Отметим, что в контракте предусмотрен обязательный выкуп игрока бразильским клубом в том случае, если Роша проведёт на поле определённый процент игрового времени. К тому же 26-летний нападающий согласился на понижение зарплаты в «Атлетико Паранаэнсе».

Остон Урунов, из «Спартака» в «Уфу» на правах аренды

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, когда Шамиль Газизов стал генеральным директором красно-белых. Спустя половину сезона узбекский полузащитник вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Теперь «Уфа» вновь арендовала Урунова, а Газизов (теперь уже гендиректор «Уфы») прокомментировал его возвращение в клуб.

«Есть право выкупа Урунова. При определённых условиях мы будем обязаны его выкупить. А есть просто право его выкупить. Ситуация удобная. Переговоры прошли как обычно. Месяц назад у нас ничего не получилось, сейчас всё прошло быстрее», — сказал Газизов в интервью для «Чемпионата».

По информации «Р-Спорт», «Уфа» будет обязана выкупить Урунова, если он примет участие в 60% матчей. Клуб получит право приобрести игрока в течение сезона в любое время. Сумма трансфера должна составить € 1 млн. Сам футболист согласился на существенное понижение зарплаты.

После возращения в «Уфу» Урунов появился на поле в матче с «Зенитом» (1:1), выйдя на замену.

Илья Жигулёв, из «Краснодара» в «Заглембе»

«Быки» несколько раз отправляли Жигулёва в аренду. Илья играл в молдавском «Милсами», «Тосно», «Урале» и «Роторе», а теперь оформил переход на постоянной основе в «Заглембе», подписав с польским клубом двухлетний контракт. По информации Transfermarkt, клуб Экстраклассы заплатил за 25-летнего полузащитника € 300 тыс.

«Руководство ФК «Краснодар» благодарит Илью за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!» — прокомментировал уход своего воспитанника южный клуб.

За девять лет, проведённых в «Краснодаре», Жигулёв сыграл в составе основной команды «быков» всего 23 матча, так и не сумев отличиться.

Конрад Михалак, из «Ахмата» в «Коньяспор»

Грозненский клуб вновь отдал польского полузащитника в аренду в Турцию. В прошлом году Михалак играл в «Анкарагюджю» и «Ризерспоре», а теперь отправился в «Коньяспор». При этом соглашение предусматривает обязательство выкупа футболиста за € 500 тыс. «Коньяспор» уже сообщил о заключении полноценного контракта с игроком.

«Я рад подписать трёхлетний контракт с этим большим клубом. Хочу сказать спасибо президенту и всем членам правления, а также людям, которые были вовлечены в то, чтобы привезти меня сюда. Они проявили большую поддержку и усилие. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Для нас это будет хорошее время», — написал поляк в своём «инстаграме».

После перехода в «Ахмат» летом 2019 года за € 1,5 млн Михалак провёл за грозненцев лишь восемь матчей, забив гол в Кубке России в ворота «Луча» (5:1).

Ричлорд Эннин, из латвийского «Спартака» в «Нижний Новгород» на правах аренды

Новичок РПЛ усилился 22-летним канадским нападающим ганского происхождения. Ранее Эннин играл у Александра Кержакова в «Томи», где провёл 19 матчей в ФНЛ, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. В «Нижний Новгород» он перешёл на правах годичной аренды из юрмальского «Спартака».

«В прошлом сезоне я работал с Кержаковым в «Томи». Был счастлив, когда Александр Анатольевич вновь пригласил меня в свою команду. Ещё в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне», — приводит слова Эннина официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Канадский нападающий уже дебютировал за новый клуб, попав в стартовый состав на матч с «Ростовом» (1:2).

Кирилл Косарев, из «Рубина» в «Нижний Новгород» на правах аренды

20-летний нападающий казанского клуба перебрался на правах аренды в «Нижний Новгород». В прошлом сезоне Косарев тоже играл у Кержакова в «Томи», где провёл 16 матчей в ФНЛ и забил три гола. До этого новый главный тренер «Нижнего Новгорода» привлекал Кирилла в сборную России до 17 лет, так что знает его хорошо.

В конце июля нынешнего года Косарев перебрался на правах аренды в «Хрватски Драговоляц», но не провёл в хорватском клубе ни одного матча, покинув его через несколько недель. Теперь нападающий «Рубина» будет играть до конца сезона за «Нижний Новгород». Он уже дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче с «Ростовом» вместо Эннина.