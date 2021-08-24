«Спартак» вернул из аренд восемь игроков. Кто использует шанс при новом тренере

Не так часто возвращённые из аренд игроки получают новые шансы в команде. Но в «Спартаке» в этом сезоне иная ситуация из-за смены главного тренера. Руй Витория сразу сказал, что ему нужна большая обойма футболистов, поскольку предстоят выступления на несколько фронтов в России и Европе. Летом в московский клуб вернулись из аренд восемь человек – половина из них осталась в составе красно-белых. Не пригодились только полузащитник Артём Тимофеев (продан в «Ахмат» за € 800 тыс., по данным Transfermarkt), нападающий Максим Глушенков (отправлен в очередную аренду в «Крылья Советов») да два легионера, которых из-за лимита даже заявить на РПЛ было невозможно – Педро Роша (отдан в аренду с правом выкупа в «Атлетико Паранаэнсе») и Остон Урунов (перешёл на таких же условиях в «Уфу»). А вот Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов и Георгий Мелкадзе всё ещё в «Спартаке» за две недели до закрытия летнего окна. Попробуем разобраться, на что они могут рассчитывать в команде Витории.

Николай Рассказов, 7 матчей (630 минут)

Прошлый сезон не слишком удался Рассказову. Он провёл за «Арсенал» 16 матчей в РПЛ, но качество его игры оставляло желать лучшего. Казалось, после такого неровного чемпионата Николай может забыть о возвращении в «Спартак». Но помогли проблемы с правым защитником и хорошая работа на сборах. Рассказов неожиданно стал игроком основы. Полностью отыграл все семь матчей: сначала выходил справа в обороне в четвёрке, а потом вообще превратился в одного из трёх центральных в пятёрке. По статистике он самый пасующий игрок «Спартака»: 52 передачи в среднем за 90 минут игры при 85% точности и лидер по количеству единоборств в обороне – 12 (выигранных 63%). В целом есть ощущение, что Рассказов прибавляет, хотя без ошибок молодой защитник не обходится: в матче с «Нижним Новгородом» не заблокировал кросс при втором голе соперника, а в Туле бросил на стандарте игрока, который забил и спас «Арсенал» от поражения.

Николай признавался, что ему не так легко играть на фоне новостей о поиске клубом новичка на его позицию.

«Понятно, что непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист, то, что решают руководители и тренерский штаб, клуб – меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Вышел и отыграл: хорошо или плохо – решает тренер, от меня здесь ничего не зависит кроме игры на поле».

Если красно-белые купят нового правого защитника, то высока вероятность, что Рассказов превратится в его сменщика.

Александр Ломовицкий, 4 матча (253 минуты)

Ломовицкий прошлый сезон начинал в «Химках», а потом уехал в Тулу к Рассказову. Играл тоже нестабильно: были и хорошие выступления, и посредственные. За 26 матчей забил четыре гола и сделал две голевые передачи. На сборы к Витории полузащитник ехал с уверенностью, что способен закрепиться в обойме красно-белых.

«Понимаю, что сейчас «Спартак» – уже другая команда. Но и Саша Ломовицкий тоже другой. Я стал увереннее в себе, окреп. Многое поменялось в голове, психологически здорово перезагрузился. В плане опыта тоже – предыдущий сезон я играл почти полностью. Хочется закрепиться в «Спартаке», доказать в том числе самому себе, что эти два года прошли не просто так», – говорил Александр.

Первые три матча нового сезона Ломовицкий просидел на скамейке, потом отбегал около 30 минут во встрече с «Нижним Новгородом», а после этого неожиданно получил место в основе в матче с «Бенфикой» в Лиссабоне. Витория признавался, что его решение связано с желанием добавить игре команды скорости. Помогли Ломовицкому, конечно, и травмы Квинси Промеса и Виктора Мозеса. Так хавбек закрепился в основе. Пожалуй, пока в его действиях больше старания, нежели реальной остроты. Но Витория продолжает доверять Александру. Вероятно, как только Промес с Мозесом наберут форму, Ломовицкий опять станет игроком замены.

Резиуан Мирзов, шесть матчей (134 минуты)

У Мирзова, наоборот, был феерический прошлый сезон в «Химках». Игорь Черевченко нашёл Резиуану лучшее применение в атаке, частично освободив от оборонительных обязанностей, и арендованный спартаковец в какой-то момент просто тащил команду: шесть голов и две голевые передачи в 18 матчах. Немного сбавил только в концовке чемпионата.

Как раз перспективы Мирзова в «Спартаке» Витории казались оптимистичными. Резиуан и сам признавался, что доволен тем, как складывается предсезонка.

«Витория лично от меня требует играть в более атакующий футбол, верить в себя. Он много чего объясняет и говорит, и мне это нравится. Конечно, я морально чувствую себя немного лучше, знаю, что точно остаюсь в команде. Играю на своём месте в свой футбол».

В новом сезоне Мирзов появлялся на поле во всех матчах, кроме домашнего с «Бенфикой», однако сыграл всего 134 минуты и до сих пор не отметился результативными действиями. Вингер неплохо вступил в игру первого тура в Казани, поучаствовав в создании пары голевых моментов, а вот в других встречах у него мало что получалось. Пока всё складывается так, что Резиуану будет непросто закрепиться и в «Спартаке» Витории.

Георгий Мелкадзе, один матч (10 минут)

Мелкадзе предыдущий сезон провёл в «Ахмате». В 19 матчах форвард набрал мало баллов по системе «гол+пас» (3+1). Тем не менее летом на сборах «Спартака» выглядел прилично, поэтому мог завоевать доверие Витории.

«Доволен своей игрой на сборах, но главное – брать очки в сезоне. Надо показать игру, которую все от нас ждут. Чем помогли аренды? Увереннее стал двигаться на поле. В «Тамбове» получше получился опыт с точки зрения игры, чем в «Ахмате». Считаю сезон в «Ахмате» неудачным, но гол через себя «Химкам» да, наделал шуму. Цели? Очень хочу стать чемпионом со «Спартаком». Эту задачу надо выполнить», – признавался Георгий.

В стартовом матче в чемпионате Витория дал Мелкадзе около 10 минут с «Рубином». Вышел форвард бодро: имел два момента – пробил рядом со штангой из хорошей позиции и не реализовал выход один на один после проникающей передачи Мирзова (казанцев спас Юрий Дюпин). Помимо того, одна из передач Георгия едва не стала голевой. Но потом он получил мышечную травму и до сих пор не восстановился. Наверное, Витория по-прежнему рассчитывает на Мелкадзе как на сменщика основных форвардов, хотя, по слухам, спартаковца может выкупить «Сочи».