Сколько своих воспитанников в клубах РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в числе лидеров

Развитие академий – одна из задач клубов Российской Премьер-Лиги. Многие команды подключают воспитанников к основным составам, но делают это неохотно. Четыре из 16 клубов РПЛ в этом сезоне вообще не использовали доморощенных игроков. Присутствие в заявке на сезон не означает участие в матчах чемпионата. Рассказываем о том, как клубы РПЛ привлекают воспитанников академий.

*В тексте только воспитанники, задействованные в новом сезоне (играли с первых минут, выходили на замену, находились в запасе).

«Краснодар»

5 воспитанников (сыграли – 5), 170 матчей в сумме в РПЛ, 16 голов, общая стоимость € 21,75 млн.

В сезоне-2021/2022 за «Краснодар» сыграли пять воспитанников: Сулейманов, Сафонов, Черников, Сперцян, Агкацев. Шапи и Матвей сыграли за «быков» 148 матчей на двоих с момента дебюта. Правый вингер «Краснодара» за 82 игры забил 16 голов, подняв свою трансферную стоимость до € 6 млн. Что касается Сафонова, то он входит в четвёрку самых дорогих игроков из России и в тридцатку дорогостоящих вратарей мира. Черникову, Сперцяну и Агкацеву только предстоит завоевать место в составе «Краснодара», на троих у них 22 матча за основу.

«Локомотив»

6 воспитанников (сыграли – 6), 373 матча, 39 голов, общая стоимость € 34,5 млн.



У «Локомотива» возрастная группа воспитанников взрослее, и все шесть футболистов сыграли больше 30 матчей за основной состав. Жемалетдинов и Миранчук – более 100 игр. Дебютными голами в составе железнодорожников пока не отметились только Магкеев и Куликов. Баринов вместе с Антоном Миранчуком – самые дорогие игроки «Локомотива». Скоро по количеству игр за клуб Магкеева может догнать Рыбчинский (отстаёт на два матча).

«Зенит»

8 воспитанников (сыграли – 6), 234 матча, 19 голов, общая стоимость € 17,2 млн.

В составе «Зенита» регулярно играют Кузяев, Кержаков, Сутормин, Круговой и Чистяков. Кравцов, Хотулёв и Одоевский недавно дебютировали за клуб, поэтому не сыграли больше шести матчей. Значительный вклад в успехи санкт-петербуржской команды внесли Кузяев и Кержаков, принявшие участие в более 100 играх. Примечательный факт: все восемь воспитанников являются чемпионами России.

«Спартак»

8 воспитанников (сыграли – 7), 334 матча, 11 голов, общая стоимость € 25,15 млн.

Самым возрастным воспитанником «Спартака» является Илья Кутепов. За восемь лет в клубе защитник провёл 90 матчей, стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Учитывая текущее положение 28-летнего игрока, совсем скоро по числу игр его обойдут Максименко и Бакаев. Несмотря на большое количество сыгранных матчей (более 70), в составе «Спартака» никак не могут закрепиться Мелкадзе и Ломовицкий. А вот Рассказов, кажется, завоевал доверие Витории. Кроме этих игроков, португальский специалист привлёк к основе Игнатова (вышел в четырёх встречах) и Литвинова (две игры в запасе).

ЦСКА

9 воспитанников (сыграли – 7), 1006 матчей, 58 голов, общая стоимость € 27,55 млн.

В числе воспитанников ЦСКА два вратаря: Акинфеев и его будущий сменщик – Тороп. 17-летний голкипер пока не дебютировал за армейцев, но дважды в этом сезоне находился в запасе. В прошлом году о себе заявил Вадим Карпов, сыгравший 25 матчей в чемпионате. В этом сезоне ЦСКА привлёк нападающего Яковлева, вышедшего в играх с «Динамо» и «Ростовом». Остальные являются важными игроками обоймы: Марадишвили, Кучаев, Заболотный, Чалов, Щенников.

«Динамо»

13 воспитанников (сыграли – 7), 560 матчей, 22 гола, общая стоимость € 22,95 млн.

Плиев, Морозов, Терехов и Лещук не выходили на поле в этом сезоне. К концу первого круга чемпионата цифру в 250 матчей в чемпионате России выбьет Шунин. Крайние защитники – Плиев и Морозов – не входят в планы Шварца. После летнего усиления Заурбек полирует скамейку, а Григорий не попадает в заявку команды на матчи. Кроме них пока проигрывает конкуренцию Евгеньев – вышел на одну минуту с «Уфой».

Отлично с игровым временем у Скопинцева. Он ударно начал чемпионат, отметившись двумя голевыми передачами в четырёх встречах. Четыре матча с первых минут, гол и ассист у Тюкавина. Благодаря яркому старту нападающий заслужил место в сборной России, как и Арсен Захарян, продемонстрировавший аналогичные показатели.

Что касается других воспитанников «Динамо», то Грулёв сыграл в общей сложности 47 минут, за основу дебютировал Кутицкий, а Галкин и Гладышев ждут своего шанса на скамейке запасных.

Расклад по другим клубам:

«Ахмат»: 5 воспитанников (сыграли – 3), 300 матчей, 7 голов, общая стоимость € 1,1 млн.

«Крылья Советов»: 4 воспитанника (сыграли – 2), 20 матчей, 0 голов, общая стоимость € 1,65 млн.

«Ростов»: 3 воспитанника (сыграли – 3), 119 матчей, 8 голов, общая стоимость € 2,88 млн.

«Арсенал»: 2 воспитанника (сыграли – 2), 35 матчей, 5 голов, общая стоимость € 1,35 млн.

«Урал»: 1 воспитанник (сыграл – 1), 27 матчей, 0 голов, общая стоимость € 600 тыс.

«Химки»: 1 воспитанник (сыграл – 0), 11 матчей, 1 гол, общая стоимость € 400 тыс.

«Рубин», «Уфа», «Сочи» и «Нижний Новгород» не привлекали своих воспитанников.

Использованы данные Transfermarkt.ru.