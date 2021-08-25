Брат владельца «ПСЖ» — главный персонаж месяца. Сливает переговоры и всех провоцирует

Имя Халифа бин Хамад Аль-Тани ни о чём не говорит никому, кроме узкого круга востоковедов. Зато «брат владельца «ПСЖ» звучит намного понятнее. Кстати, сам владелец, шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани тоже не то чтобы известен под своим именем — больше под титулом. Иронично, что представителя семьи, которая за пару десятков лет инвестировала по всему миру сотни миллиардов долларов, не знают по имени, но этот текст не о парадоксах распространения информации в целом, а сугубо об одном отдельно взятом феномене.

Брат владельца «ПСЖ» ведёт «твиттер» уже давно, но до начала августа аккаунт явно не предназначался для всего мира. Посты публиковались на арабском языке и содержали в основном афоризмы и суры из Корана.



Но в первую неделю августа концепция изменилась. Сначала в аккаунте стали в большом количестве появляться видео и изображения на спортивную тематику с акцентом на «ПСЖ». А потом изменился и язык. Сейчас там регулярно появляются посты на нескольких языках: английском, испанском, французском. Кажется, что выбор языка зависит от того, кому адресовано сообщение. Если оно касается слухов о Мбаппе и «Реале», то посты пишутся по-французски или по-испански, а, например, комментарий о трансфере Хакими в «ПСЖ» был сделан по-английски. В общем, теперь целью сообщений явно стала международная аудитория.



Изменилась и стилистика постов. Суры из Корана по-прежнему попадаются, но наряду с ними встречаются футбольные инсайды и даже провокации.



Например, 9 августа (за сутки до официального объявления о переходе) он написал: «Неправда, что Месси ведёт переговоры с другими клубами. Переговоры завершены в пользу «ПСЖ», вопрос решён на 100%. Месси приедет в течение 72 часов». Это было правдой, просто неожиданно, когда формально частное лицо делает такие заявления от лица клуба, а сам клуб молчит.

Кстати, этот пост появился через два часа после другого (написанного по-арабски): «Никогда не оставайся там, где не знаешь себе цену». Есть ли связь? Решайте сами, но общий эффект от двух сообщений несколько вызывающий.



На следующий день появился пост, который уже трудно расценивать иначе, чем троллинг. Вернее, два поста — и снова выбирать, есть ли между ними связь, остаётся на усмотрение читателей. Первый: «Лучшая защита — это нападение». Второй: «Купи бесплатно футболиста, который стоит € 100 млн, и всё равно скажут, что богатые клубы нужно остановить, потому что они портят футбол».

Следующая порция троллинга последовала через пару дней. Сначала — сообщение о том, что «Скорый поезд остаётся в Париже, а всё остальное — только глупые слухи». «Скорый поезд — это Мбаппе, шейх называл так его и раньше. Потом ещё один пост на эту тему: «Скорый поезд будет играть с Месси и Неймаром и в любом случае останется в команде». А сразу после этого — пост с фото Диего Симеоне и подписью: «Дорога открыта. У тебя нет оправданий». На всякий случай, для непонятливых, шейх добавил хештег #Atletico_Madrid.

Посыл очевиден: Месси перешёл в «ПСЖ», Мбаппе не уйдёт в «Реал», дорога для «Атлетико» открыта. Всё прозрачно и даже логично, но какой смысл в таких заявлениях? Похоже на чистый троллинг.



Через несколько дней он репостнул инсайд испанского журналиста о том, что Мбаппе хочет уйти этим летом с комментарием: «Научная фантастика. Мне нравится».



Может показаться, что Халифа бин Хамад Аль-Тани просто защищает клуб своего брата от слухов и спекуляций. Но параллельно он сам порождает другие слухи и спекуляции. Например, вот таким постом. Подпись на трёх языках: «Возможно?»

Отреагировал Лапо Элканн, член семьи Аньелли, владеющей «Ювентусом»: «Криштиану Роналду — игрок «Ювентуса». Надевать на него форму другого клуба — неуважение».

А в последние сутки шейх разогнался как никогда раньше и выложил сразу несколько противоречивых твитов. После дубля Винисиуса за «Реал» он опубликовал его фото с подписью на испанском: «Проверь сообщения на телефоне». Потом последовало рекламное предложение неизвестно кому: «Подожди 150 дней и регистрируй бесплатно. Или плати € 160 млн сейчас». А потом ещё: «Если вас устраивает цена, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом».



Опять не указано, о ком речь и кому это адресовано. Но всем всё понятно, и по сути это переход на личности. Да, болельщики называют Гарета Бэйла гольфистом в соцсетях. Они его и похуже называют. Но брат владельца «ПСЖ» — не просто болельщик. Это один из самых богатых и влиятельных людей в мире, и когда он ведёт себя как подросток с глупым никнеймом, это выглядит немного странно.



Последнее сообщение — провокация не только в адрес «Реала», с которым у «ПСЖ» могут быть натянутые отношения из-за Мбаппе и Суперлиги. Но и в адрес Бэйла, который лично перед шейхом вряд ли в чём-то виноват.

В идеальном мире «Реал» должен подождать год и подписать контракт с Мбаппе бесплатно. А сам Бэйл, чьё самолюбие должно быть уязвлено таким открытым презрением, должен показать, что его рано списали. Но во всём этом есть сомнения. Не только потому, что мир неидеален, но и потому, что у Бэйла в последние годы была масса причин что-то доказать из-за уязвлённого самолюбия, но он не слишком к этому стремился.



Конечно, брат владельца «ПСЖ» может писать в своём «твиттере» что захочет. В том числе троллить клубы, которые зарабатывают сами, и игроков, которые выиграли четыре Лиги чемпионов. Наверняка это не последние его твиты и скоро последуют новые посты, которые, возможно, будут провоцировать кого-то ещё. Только непонятно: зачем?