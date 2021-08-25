Самые дорогие футболисты, которые сидят без работы. В топе — два бывших спартаковца

Когда они уже наконец найдут себе новые клубы?

В это трансферное окно многие футболисты покинули свои клубы на правах свободных агентов. Некоторым уже удалось найти новое место работы, но кто-то до сих пор находится в поиске. Рассказываем о самых дорогих футболистах, которые сидят без работы.

Фернандо

Стоимость на Transfermarkt: € 3,5 млн

Этим летом экс-полузащитник «Спартака» ушёл из китайского «Бэйцзин Гоань» и стал свободным агентом. Бразилец выступал за красно-белых на протяжении трёх с половиной лет, выиграв с клубом долгожданное чемпионство в сезоне-2016/2017. Фернандо играл важную роль в полузащите «Спартака», а его штрафные до сих пор с восторгом вспоминают многие болельщики красно-белых.

Агент футболиста Матеус Де Фария несколько раз заявлял, что 29-летний бразилец был бы рад вернуться в московский клуб. У Фернандо даже были предварительные переговоры со «Спартаком», но руководство красно-белых исключило его трансфер из-за лимита на легионеров.

За два года, проведённых в Китае, хавбек провёл за «Бэйцзин Гоань» 27 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Теперь Фернандо близок к возвращению на родину — контракт ему предлагает «Фламенго».

Давид Луис

Стоимость на Transfermarkt: € 4 млн

Луис стал свободным агентом после истечения срока контракта с лондонским «Арсеналом». Там он провёл 73 матча, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Бразильца часто преследовали травмы, поэтому лондонцы решили не продлевать с ним соглашение.

В июле журналист Николо Скира отправлял Давида в клуб турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», утверждая, что там он будет получать около € 4 млн в год. Трансфер сорвался, а 34-летний защитник готовится к сезону по индивидуальной программе с тренером.

Хосе Искьердо

Стоимость на Transfermarkt: € 4 млн

Последние четыре года колумбиец выступал за английский «Брайтон». Правда, за него он провёл только 54 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Всему виной неприятная травма колена, из-за которой Искьердо пришлось пропустить большинство игр в АПЛ. При этом он приезжал в Россию на ЧМ-2018 в составе сборной Колумбии и даже появился на поле в матче с Японией. Сейчас 29-летний Искьердо находится на родине, но в комментариях в «Инстаграме» его сватают в «Галатасарай».

Клеман Гренье

Стоимость на Transfermarkt: € 4 млн

30-летний француз отыграл последние три сезона в «Ренне». Там Гренье провёл 93 матча (9 голов, 12 ассистов). В феврале 2019 года полузащитник «Ренна» помог арбитру отменить ошибочно назначенный пенальти. Тогда он признался, что на нём не фолили.

Спустя полгода футболистом заинтересовался «Зенит». Yahoo Sport France сообщал, что питерцы делали предложение по Гренье, но «Ренн» ответил отказом. Теперь Клеман покинул клуб в качестве свободного агента. Он проводит больше времени с семьёй и не забывает поддерживать физическую форму.

Николя Н'Кулу

Стоимость на Transfermarkt: € 5 млн

Этим летом Н’Кулу покинул «Торино» после истечения срока контракта. 31-летний камерунец провёл за итальянский клуб 135 матчей и забил пять голов. В июне прошлого года во время поддержки акции Black Lives Matter он перед матчем подошёл к Андреа Белотти и преклонил перед ним колено. Пресс-служба «Торино» выложила в «Твиттере» фото, которое вызвало недовольство у пользователей.

В марте к Н’Кулу проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Но африканский защитник пока так и не нашёл новый клуб.

Рожер Гедес

Стоимость на Transfermarkt: € 7,5 млн

В 2016 году форвард Гедес мог оказаться в «Спартаке» или «Зените», а спустя два года на него обратил внимание донецкий «Шахтёр». В итоге 24-летний футболист до Европы пока так и не добрался. На родине он играл за «Крисиуму», «Палмейрас» и «Атлетико Минейро», а последние три года выступал за «Шаньдун Лунэн». В Китае Гедес провёл 53 матча, показав впечатляющую результативность. Бразилец забил 27 голов и отдал 10 голевых передач. Теперь его отправляют в «Коринтианс», а переезд в Европу, судя по всему, снова откладывается на неопределённый срок.

Жером Боатенг

Стоимость на Transfermarkt: € 8,5 млн

После десяти лет, проведённых в «Баварии» (363 матча), Боатенг покинул клуб в качестве свободного агента. В конце июня «Герта» захотела воссоединить братьев в Берлине. Кевин-Принс быстро согласился, а Жером заявил, что хочет играть за границей. 32-летний Боатенг вёл переговоры с «Севильей», но они не увенчались успехом. Интерес к немцу также проявляли ПСВ и «Манчестер Юнайтед». Сейчас Боатенг занимается по индивидуальной программе.

Никола Максимович

Стоимость на Transfermarkt: € 10 млн

В январе 2018 года защитник приехал в «Спартак» на правах аренды по приглашению Массимо Карреры. В составе красно-белых Максимович провёл 11 матчей и помог московскому клубу стать бронзовым призёром чемпионата в сезоне-2017/2018. Серб здорово себя проявил, но продлевать аренду или выкупать футболиста руководство «Спартака» не захотело. Максимович вернулся в «Наполи», а теперь покинул клуб.

В марте им интересовались «Эвертон», «Вест Хэм», «Интер» и «Рома». А итальянское издание Calciomercato сейчас отправляет Максимовича в «Ювентус» в качестве замены Даниэле Ругани, который совсем скоро может покинуть Турин. Поговаривают, что у 29-летнего футболиста уже есть предложение от «Дженоа», но он всё равно хочет дождаться запроса от «Ювентуса».