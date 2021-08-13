Фернандо хочет вернуться в «Спартак». Бразилец не играл девять месяцев

После второго прихода Квинси Промеса в «Спартак» появились слухи и о возможном возвращении Фернандо. Да, это тот самый бразилец, который забивал невероятные голы со штрафных. С момента его продажи в «Спартаке» наступил кризис с реализацией дальних ударов, и эту проблему готов решить сам Фернандо, вернувшись в московский клуб.

Фернандо подпишет контракт со «Спартаком»?

В апреле представитель бразильца Матеус Де Фария заявил, что его клиент мечтает снова надеть футболку «Спартака». «Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — сказал агент.

О возвращении в любимый клуб говорят многие, но мало кто делает это. Спустя четыре месяца представитель игрока вновь напомнил о своём клиенте: «Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы ждём предложения «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде, и ему интересно поработать с Руем Виторией».

На сегодняшний день Фернандо находится в статусе свободного агента и без игровой практики. Последнее время он напоминает о себе не только руководству клуба, но и болельщикам. Полузащитник оставляет комментарии под постами «Спартака» в «Инстаграме»: отреагировал на гол Джордана Ларссона со штрафного и на голевую контратаку со своим участием. Кстати, подписания Фернандо ждут как многие болельщики красно-белых, так и игроки. Роман Зобнин и Промес назвали фамилию бразильца из всех игроков, которых хотели бы вернуть в клуб. Российский полузащитник получал огромное удовольствие от игры с ним в центре поля.

Как Фернандо играл в Китае

За «Бэйцзин Гоань» Фернандо провёл 27 матчей за полтора года, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Полузащитник перешёл в чемпионат Китая на правах аренды с обязательством выкупа. После окончания аренды «Бэйцзин Гоань» должен был заключить контракт с игроком, но, решив, что Фернандо не соответствует требованиям клубам, попытался отправить бразильца обратно в «Спартак». К сожалению для руководителей китайского клуба, согласно договору пришлось всё-таки выкупить полузащитника и заплатить московской команде оставшуюся сумму трансфера.

Кажется, боссы китайского клуба совершили большую ошибку с подписанием Фернандо. В феврале 2020-го бразилец заключил контракт с «Бэйцзин Гоань» до 31 декабря 2022 года. Однако надолго в команде не задержался: 10 декабря прошлого года полузащитник последний раз вышел на поле в футболке китайского клуба.

Возьмёт ли «Спартак» футболиста, находившегося девять месяцев без игровой практики? Сейчас у красно-белых шесть полузащитников на позиции Фернандо, но и это не главное. Возвращение бразильца проблематично из-за лимита на легионеров. В заявку «Спартака» на РПЛ не прошли Педро Роша и Остон Урунов. Руководству московского клуба придётся избавиться ещё от одного лишнего легионера, чтобы взять Ферни. Рискнёт ли Федун?