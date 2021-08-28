«Локо» готовит супертрансфер. Анджорин из «Челси» — переход, каких давно не было в РПЛ

Новый вектор развития «Локомотива» прослеживается всё более чётко. Относительно молодые игроки с перспективной спортивного и дальнейшего трансферного роста – таков путь руководства клуба, и совсем скоро «железнодорожники» могут закрыть, пожалуй, одну из самых статусных сделок лета в РПЛ. Как сообщают многочисленные источники, в том числе авторитетный британский The Athletic, Ральф Рангник настаивает на приобретении 19-летнего полузащитника «Челси» Тино Анджорина.

Договорённость о трансфере ещё не достигнута, у футболиста есть и другие предложения, но точно известно, что Анджорин рассматривает варианты ухода из «Челси», поскольку ему пора делать следующий шаг в развитии. Он дебютировал за основной состав ещё при Фрэнке Лэмпарде осенью 2019-го, но с тех пор полноценно так и не влился в главную команду. Да, его потенциал высоко оценивает в том числе Томас Тухель, он эпизодически попадает в заявку, ездил на финал Лиги чемпионов – а полноценную игровую практику имеет лишь в молодёжной структуре.

Кто такой Анджорин и сколько он может стоить

Важно понимать, что речь идёт о действительно статусном футболисте, который высоко ценится среди своего возраста в Англии. Анджорин попал в «Челси» в семь лет после того, как его присмотрел скаут клуба по южной части страны Грэм Касл (благодаря ему также были найдены Маунт и Соланке).

В «Челси» Анджорин прошёл полный цикл обучения. Англичане считают, что момент, после которого началось настоящее восхождение футболиста, – матч против сборной России-U18 в 2018-м во французском Лиможе. Тогда Тино вышел на замену во втором тайме и забил красивейший гол: сместился с левого фланга на дриблинге и зарядил дальним ударом в «девятку» с левой ноги. На том турнире, где также играли Сака и Гринвуд, Анджорин стал лучшим бомбардиром, а организаторы признали его лучшим футболистом.

В молодёжных командах «Челси» у Анджорина приличная статистика: «16+12» в 35 играх за команду-U23, «16+5» в 33 играх за U18, «3+1» в 10 матчах Юношеской лиги УЕФА за U19. В 2020-м Анджорина включили в расширенный список кандидатов на получение награды Golden Boy как лучшему молодому футболисту года в Европе. Само собой, это вряд ли многое говорит о спортивном уровне игрока, но о статусе и раскрученности – определённо.

Сколько игрок может стоить? Приходится учитывать все факторы: 1) он сборник; 2) он попал в упомянутый список самых талантливых в Европе; 3) отличная конкретика в молодежных структурах; 4) возраст, подразумевающий скорый спортивный рост и мощный трансферный потенциал; 5) действительно красивые игровые качества, которые востребованы в элитном футболе; 6) год назад Анджорин подписал пятилетний контракт, соответственно, закончится он лишь в 2025-м.

Поэтому даже с учётом рисков, связанных с минимальным количеством времени в профессиональном футболе, «Челси» имеет основания просить за своего воспитанника много. Разные источники дают разную информацию: кто-то пишет о 20 млн евро за трансфер, кто-то – о 10 млн для «Челси» и ещё 10 как о расходах на подъёмные и зарплату за пять лет. Лондонский клуб наверняка пропишет опцию приоритетного выкупа за фиксированную цену.

По игровым качествам Анджорин действительно хорош?

У игрока «Челси» интересная фактура: он имеет около 186-187 сантиметров роста, достаточно мощный, но при этом наделён классной техникой. Сочетание габаритов и технического оснащения всегда будет востребовано в современном футболе.

Анджорин универсален, способен сыграть на любой позиции в центре поля (вторым опорником, «восьмёркой», «десяткой»; нет смысла разве что использовать его в роли нижнего опорника), эпизодически выходил в «Челси» даже нападающим и много забивал из передней линии. А в матче против «Краснодара» в Лиге чемпионов в Лондоне (тогда его могли увидеть российские болельщики) Тино и вовсе вышел номинально на левом фланге. Но именно номинально, поскольку в игре постоянно смещался в середину.

Потенциальный новичок «Локомотива» обладает мощным корпусом, который помогает ему закрывать мяч и выходить из-под давления. Его дриблинг имеет в себе элементы силового стиля – развороты с висящими на плечах соперниками, продавливание. В матчах, которые обсчитаны в Wyscout за сезон-2021/2021, Анджорин совершал в среднем 5-6 обводок за 90 минут и 4,17 забега с мячом.

Анджорин не боится борьбы и даёт хороший объём: в среднем 28,21 микродуэли в сезоне-2019/2020, 24,03 – в сезоне-2020/2021. В матче с «Краснодаром», к примеру, было зафиксировано 20 единоборств (9 победных). Очень часто случается, что, казалось бы, полузащитник уже предварительно уткнулся в соперника и потерял мяч, но за счёт жёстко поставленной стопы он всё равно сохраняет его и продолжает развитие атаки.

Плеймейкинг развит также на приличном уровне – Анджорин любит просить мяч и принимать активное участие во всех фазах атаки, и в глубине поля, и в зоне перед штрафной, и внутри неё. С точки зрения тонкости и умения находить самые интересные адреса для передач футболиста вряд ли можно назвать уникальным, но интересных моментов встречается немало: Тино может и резать линии передачами, и элегантно забрасывать мяч в штрафную верхом.

С точки зрения завершения история кажется чуть более перспективной: есть дальний удар, причём с обеих ног, есть смелость и желание брать на себя ответственность, есть поиск опасных зон, есть умение насыщать штрафную. И даже многие удары, фактически приходящиеся мимо ворот, на самом деле визуально выглядят очень опасными. Полагаю, в его карьере будет ещё много красивых голов с дальней дистанции.

Недостатки? Не очень впечатлили его интенсивность, координация и резкость на разворотах. Из-за своей структуры тела он не обладает такой же лёгкостью и «взрывом», как Маунт или Рэшфорд, многовато утыкается в соперников – а потом уже приходится бороться и ставить жёстко ногу. При просмотре его действий возникает ощущение, что он до сих пор учится управлять своим телом (возможно, быстро вырос и окреп лет в 15-16 – и теперь приспосабливается).

У Анджорина немного странная манера бега – двигается, неестественно наклонившись вперёд и сгорбившись. Английские СМИ пишут, что у Анджорина была долгая неприятная травма спины, после неё он даже нанял личного консультанта по фитнесу и начал заниматься индивидуально.

Резюме

Не сказал бы, что все действия Анджорина смотрел с открытыми от восхищения ртом (а при скаутинге бывает и такое). На первый взгляд футболист не обладает настолько уникальным талантом, как тот же Маунт. Но, вне всяких сомнений, это очень интересный типаж полузащитника. По стилистике чем-то похож на Игнатова из «Спартака» — сочетание мощи и техники, хороший баланс между завершением и обострением, некоторые ограничения по резкости и смене направления движения. Непосредственно класс и арсенал умений у англичанина всё же выше.

Предельно ясно, что в истории нет гарантий, поскольку футболист едет из молодёжной лиги – сильной, но всё-таки молодёжной. Кроме того, надо учитывать юный возраст и совершенно иной менталитет. Игроку из Англии, пусть даже и с нигерийскими корнями, в России может прийтись несладко, особенно на первых порах.

Но если переход всё же состоится, то это будет чрезвычайно любопытно. Хотя бы потому, что таких трансферов у нас не было давно. Молодой игрок из структуры топ-клуба, звезда по своему возрасту, едет в Россию, чтобы сделать первые полноценные шаги в профессиональном футболе и вырасти в уровне. После чего постараться снова уехать в Европу. Крутой сюжет, способный украсить наш чемпионат.