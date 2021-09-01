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Кто будет показывать РПЛ в новом сезоне – претенденты, подробности, мнения клубов

«Матч ТВ» может получить права на показ РПЛ без борьбы. Не все клубы с этим согласны
Полина Куимова
Кто будет показывать новый сезон РПЛ – подробности
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Федеральный телеканал уже сделал своё предложение лиге.

В российском футболе могут произойти серьёзные перемены: дело в том, что текущий телеконтракт РПЛ с «Матч ТВ» истекает. Впервые за долгое время в борьбу за ТВ-права готовы включиться сразу несколько компаний. Конкуренцию Газпром-медиа-холдингу готовы составить онлайн-кинотеатр Okko («Сбербанк»), «Яндекс» и платформа Start («Мегафон»). Но есть нюанс: у «Матч ТВ» есть возможность сделать приоритетное предложение и выиграть борьбу за права без тендера, если РПЛ примет их оффер. Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Газпром-медиа-холдинг своё предложение уже оформил. Теперь решение за Лигой. Подробнее об этой ситуации вы можете прочитать в этом тексте.

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Дело очень серьёзное, ведь от размера контракта зависят и доходы клубов. Мы решили узнать их мнение: нужно ли принимать предложение «Газпром Медиа» или провести открытый тендер с конкуренцией между компаниями.

Поддержали слова Прядкина про отказ от тендера и 10 млрд: 3

Алексей Рыскин и Рустем Сайманов, руководители «Рубина» и «Ростова» сказали, что поддерживают позицию Прядкина. Напомним, что сказал руководитель лиги: «Если будет предложение, устраивающее всех, то мы можем отказаться от тендера и принять то, которое нам будет понятно. Все ведущие клубы говорили об этом и готовы хоть сейчас подписать. Конкурс, может, и нужен, но всё же зависит от того, что нам предложат».

Сайманов и Рыскин добавили: если бы «Матч ТВ» сейчас условно предложил 10 миллиардов, то они бы согласились продать им права без тендера.

«Краснодар» сообщил свою позицию «Чемпионату» так: «По итогам обсуждения доходов от телеправ мы придерживаемся позиции, что справедливую цену за них обозначил президент РПЛ Сергей Прядкин».

Проведение тендера зависит от предложения «Матч ТВ»: 4

Подобную позицию обозначили в «Нижнем Новгороде».

«Мы недовольны тем, что сейчас получаем от телеправ. Хотим больше. Что касается тендера, то всё зависит от предложения «Матч ТВ». Если оно будет в рынке, то, конечно, надо проводить тендер для всех. Если оно будет выше рынка и все будут понимать, что оно сверхвыгодное, то надо его принимать и без тендера», – сказал гендиректор «НН» Равиль Измайлов «Чемпионату».

В «Сочи» придерживаются того же мнения.

«Всё уже обсуждалось на собрании клубов. Моё мнение — факт проведения тендера зависит от суммы, которую предложит «Матч ТВ», — сообщил «Чемпионату» гендиректор клуба Дмитрий Рубашко.

Позиция «Зенита» – комплексный подход к вопросу с ориентированием на качество.

«Вопрос реализации коммерческих прав и новый теле-контракт нужно рассматривать комплексно, не только с учётом интересов клубов от реализации телеправ, но также и с учётом интересов зрителей и долгосрочных перспектив развития отрасли, – заявили «Чемпионату» в пресс-службе клуба. — Поэтому для финального решения клубам нужны гарантии и уверенность, что покупатель прав реализует долгосрочную стратегию, направленную на развитие аудитории и спортивного телевидения в целом. Новый контракт должен системно обеспечивать условия для развития отечественного телепродукта и роста зрительского интереса».

В «Ахмате» подчеркнули, что рассматриваться будут все предложения.

«Есть рабочая группа, которая прорабатывает этот вопрос, – заявил «Чемпионату» генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. — Переговоры ведутся со всеми заинтересованными компаниями. На следующей неделе рабочая группа проведёт анализ, а уже потом решение будет принято на общем собрании. «Матч ТВ» имеет приоритетное право, однако, повторюсь, рассматриваться будут все предложения. Уверен, что будет принято то решение, которое пойдёт на пользу лиге и всем клубам».

Полноценно «за» тендер: 3

Выступил «Урал».

«Конечно, логичнее было бы провести тендер. Что бы ни говорили про наш футбол, он достаточно привлекателен и должен стоить других денег. А конкуренция – это всегда неплохо», – сказал Игорь Ефремов «Чемпионату».

За честную конкуренцию и «Спартак».

«Спартак» за открытый тендер. Но если в нём будет только «Матч ТВ», то надо вести переговоры по адекватной сумме», — ответили в «Спартаке» в ответ на запрос «Чемпионата».

И «Уфа».

«Открытый тендер всегда лучше. Тем, что мы получаем сейчас, мы, конечно, недовольны», – заявил Шамиль Газизов «Чемпионату».

При этом генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сказал, что «все заинтересованы, чтобы проходил тендер и участников этого тендера было как можно больше».

Кто – все?

Нам не удалось узнать мнения всех 16 клубов РПЛ. В ЦСКА запрос «Чемпионата» проигнорировали, а «Крылья», «Арсенал», «Химки» и «Динамо» к моменту выхода данного текста свою позицию не сформулировали. Но и по заявлениям 11 клубов понятно, что единения в этом вопросе нет. Теперь решение за РПЛ.

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