Матч «Челси» – «Зенит» ещё не сыгран, но вовсю обсуждается. Пустят ли наш клуб в Лондон?

Вы наверняка читали новости о срочном возвращении зенитовских легионеров в Россию. Звучит абсурдно, но Малком и Клаудиньо сели в обратный самолёт всего через пару дней после прибытия в расположение сборной Бразилии. Они даже не успели послушать предматчевую установку Тите накануне игры с Чили. Из «Зенита» пришёл сигнал: собирайте вещи и летите в Петербург. Такой же трюк клуб планировал провернуть с Вильмаром Барриосом, но в Колумбии просто так не отпустили футболиста и заставили сыграть с Боливией. А возможно, задержат ещё на один матч.

Согласитесь, со стороны похоже чуть ли не на рэкет. Сначала «Зенит» отпустил игроков, а потом срочно забирает. Но причины для этого очень весомые: слишком высока вероятность неучастия игроков в важнейшей игре с «Челси». Всё дело в антиковидных правилах Великобритании. Для них люди, находящиеся в Бразилии или Колумбии (красная зона), – потенциально агрессивные ковид-распространители. Неважно, есть ли у тебя прививка или куча антител. Ты точно не сможешь попасть в Великобританию без десятидневного карантина в специальном отеле. Соответственно, Малком, Клаудиньо и Барриос, если бы играли за сборные до конца следующей недели, точно пропустили бы матч с «Челси». Скорее всего, их просто не пустили бы в страну.



И эта история полностью нарушает всевозможные хартии о спортивной борьбе. Пока федерация футбола Бразилии обращается к ФИФА с просьбой наказать «Зенит», игроков и весь мир, в Петербурге пытаются разобраться, что делать с тем самым матчем в Лондоне. Несмотря на то что Россия для британцев в жёлтой зоне, «Челси» пока не может предоставить никаких гарантий, что на границе не возникнет проблем. Всё-таки в стране признаются только вакцины Pfizer и Moderna, и никто не знает, станет ли «Спутник»/отрицательный тест быстрым пропуском к нормальной жизни. В прошлом сезоне из-за жёстких ограничений лондонцы уже проводили четвертьфинальный матч на нейтральном поле – с «Порту» в Севилье. А тот же «Ливерпуль» играл матч 1/8 финала ЛЧ с «Лейпцигом» в Будапеште.



Казалось бы, нет ничего проще – перенесите игру в условный Будапешт, и ни у кого не возникнет никаких проблем. Но в УЕФА наверняка дилемма – с одной стороны, действующие обладатели Кубка, с другой – клуб, который спонсирует «Газпром» – не последняя для Лиги чемпионов компания.

Дедлайн по решению о допуске «Зенита» в Лондон прошёл вчера в полдень. УЕФА молчит. Новый дедлайн сегодня. И УЕФА уже не может оставаться в стороне. В случае если игру не перенесут из Лондона, а «Челси» не договорится о допуске с правительством, то встречу, скорее всего, пропустит Барриос, которого пока не отпустили из сборной.



Другой вариант – нейтральное поле.



И самый странный – техническое поражение «Челси» в случае, если «Зенит» вообще развернут на границе в день матча.



И для чего тогда в принципе работает УЕФА?