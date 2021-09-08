«Не скажу, что на тоненького. Подходов у нас было в 10 раз больше». Карпин – после Мальты

Матч России и Мальты немного напоминал товарищескую игру. Хозяева быстро забили из-за глупой ошибки соперника, а дальше не особо напрягались в первом тайме. Не хотели ли они играть на высоких скоростях или не могли – это тема для другого обсуждения. Да, во втором тайме гости прибавили, но где-то после 70-й минуты, когда мальтийцы подсели физически, за результат России было почти не страшно – оставалось ощущение, что запас в силах у нас есть. Отсюда и второй гол, и почти третий: Осипенко не хватило лишь нескольких сантиметров. Да и на трибунах победу восприняли как должное – это приятно.

Подобные сценарии часто встречаются в товарищеских матчах сборной. Неяркая игра, отсутствие больших скоростей, но положительный результат. Да и настроение, с которым главный тренер сборной Мальты пришёл на пресс-конференцию, тоже как-то расслабляло – итальянец Дэвис Манджа выглядел довольным.



«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить, – заявил он. – Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти – ну, окей. Но в целом мы сыграли неплохо».



Мальта действительно сыграла интересно, а главное – не было ощущения, что между Россией и соперником большая разница в классе. Если бы мальтийцам повезло чуть больше, они бы могли увезти из России и три очка. Об этом и спросили у их итальянского тренера. И вопрос этот настолько ему понравился, что он даже встал с кресла, чтобы за него поблагодарить:



«Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол. Да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей».

После этого Мандже даже предложили возглавить клуб РПЛ – тренер снова расплылся в улыбке, поблагодарил российских журналистов и заявил, что проигрывать можно по-разному. Но если проигрывать, то «так, как мы проиграли России».

***



Валерий Карпина ждали со смешанными чувствами. С одной стороны – семь очков после трёх матчей, да ещё и ноль пропущенных – это хороший результат. С другой, к сборной после Кипра и Мальты остались вопросы – по игре и в обороне, и в атаке, и по физическому состоянию игроков. С этого и начали.



– Какие претензии шлют по игре? – парировал Карпин. – Задачу минимум выполнили. Многие бы подписались до этих игр, чтобы у нас было семь очков после трёх матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть: с тем временем, что у нас было, результат более-менее, не самый плохой.

– Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником?

– Слишком.

– Если говорить о претензиях подробнее: согласны, что победа получилась «на тоненького»? Была нервозность в обороне, моменты у соперника, а в атаке было много сумбура.

– Честно говоря, не скажу, что было на тоненького. Вы говорите про моменты, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме, и второй момент – когда Гильерме после скидки соперника в штрафную потащил. Может, я не помню, потому что в запаре?

– Хорошие подходы у Мальты точно были.

– Подходов у нас было в десять раз больше, но мы их не исполнили – не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали. Отбирали мячи, но не использовали пространство. Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. Конечно, при счёте 1:0 любой момент у наших ворот, отскок, скидка та – всё создавало напряг. Поэтому и кажется, что «на тоненького». Но был бы счёт 2:0 раньше – было бы спокойнее.

– Вы заметили прогресс сборной на протяжении этих трёх матчей?

– Хотел бы, чтобы команда прогрессировала по щелчку пальца – чтобы сразу все всё стали делать. Это так не бывает, а без тренировок в сто раз сложнее, с одними восстановительными-то. Так что сегодня не буду оценивать, лучше команда играла или нет – всё зависит от соперника. Можно и нужно лучше, но на данный момент семь очков и ноль пропущенных – это нормально, хоть и ничего сверхъестественного.

– Почему не вышел Джикия?

– Состояние Джикии, как и Самошникова, как и других – оценивали после игр. Георгий сыграл две игры по 90 минут, и физическое состояние у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость.

– Вчера вы говорили, что после сборов с командой уедете в лес. Какие сейчас чувства – опустошение, воодушевление?

– Пока не понимаю чувств, в машине, может, пойму своё состояние. Пока ещё на иголках. А поехать в лес точно собираюсь.

– В тайгу?

– Не знаю, но в России лесов много, найдём.

После Карпин рассказал, что поблагодарил игроков и штаб за эти дни в сборной и попросил ребят, помня о его требованиях, готовиться к матчам со Словакией и Словенией. А завершил пресс-конференцию, посвятив победу хоккейному «Локомотиву» из Ярославля – сборная победила спустя ровно десять лет после той страшной трагедии.