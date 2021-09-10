«Кто скажет, что Путин не прав?» Как в России отреагировали на слова президента о лимите

Лимит на легионеров — одна из главных тем нашего футбола. Даже выступление сборной России под руководством нового главного тренера на этом фоне отходит на второй план. РФС готовил масштабную реформу российского футбола, но, видимо, полностью ей не суждено состояться.

Президент России Владимир Путин сегодня выступил против отмены лимита на легионеров:



«Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут».



Высказывание сразу стало темой дня: футбольные эксперты и руководители клубов почти сошлись во мнениях. Но есть и те, кто не поддержал идею президента.



Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко всецело одобряет слова Путина, говоря о том, что нужно дать возможность раскрыться нашим игрокам:



«Путин — красавчик! Мы с ним идём одной дорогой. Лимит — это полезно, просто он должен быть логичным и правильным. Кто бы что ни рассказывал, преференции должны отдаваться россиянам. Конечно, надо разрешать иностранцев, но всё должно быть продумано. Нужно давать возможность раскрываться нашим игрокам. Тем более для меня непонятны возмущения о том, что российские игроки получают много денег. Вы хотите отдать эти деньги иностранцам? Наверное, эта тема теперь будет закрыта. А сказки о том, что наши футболисты не играют из-за того, что они подписывают хорошие контракты, а потом нет конкуренции — это бред собачий. Они не играют из-за слабой подготовки».

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, наоборот, не согласен с теми, кто поддерживает лимит:



«Я всегда был против лимита! Конечно, Путин имеет право высказать мнение — по авторитету президента вопросов нет и быть не может. Наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение: президент не должен лезть в вопросы по лимиту легионеров. Высказать мнение — да, а решать должны футбольные люди. Но то, что Путин следит за футболом — это круто».

Министр Московской области Роман Терюшков считает, что Путин всё отметил верно — после прошедших Олимпийских игр и чемпионата Европы нужно уделять внимание развитию нашего футбола. А участие легионеров в чемпионате нужно ограничивать:



«Если честно, я счастлив. Вы знаете мою позицию по этому поводу: наша сборная при Бескове, Качалине, Морозове, Бышовце достигала огромных результатов. Мы завоёвывали олимпийские медали, четыре раза играли в финалах Евро, один раз выигрывали. Не думали, как нам выйти из квалификации на чемпионат мира. Ситуация изменилась, в большинстве своём на ключевых позициях у нас бегают ребята с иностранным гражданством. Что мешает развитию и поиску молодых талантов? После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола».

Президент «Урала» Григорий Иванов не очень хотел высказываться на тему дня, поэтому отреагировал кратко:



«Я всегда был за лимит — всё».



А почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей, выступающих за отмену лимита:



«Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова — он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил её в более жёсткой форме. Любому, подчеркну, любому здравомыслящему человеку понятно: если отметить лимит — не будет сборной. Кому-то выгодно сбить с толку наших руководителей. Вместо того, чтобы тренироваться — игроков не хватает после 30 минут игры. Кто ответит на вопрос — почему? Тренировочный процесс — вот главный вопрос. Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент».

Заслуженный тренер Советского Союза Анатолий Бышовец — победитель той самой Олимпиады-1988, про которую говорил Путин, тоже разделяет мнение президента:



«Отмена лимита не только не позволила бы развиваться нашему футболу — она бы его затормозила. Лицо футбола — сборная, но невозможно научить игроков плавать, если в бассейне нет воды. Что касается Олимпиады 1988 года, то она была среди профессионалов. В наш успех мало кто верил, но его до сих пор помнят».



Ещё один высказавшийся иностранец — экс-игрок лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб. Он признался, что его вообще удивляет лимит в России — есть игроки хорошие, просто конкуренция должна быть здоровая:



«Сейчас я не соглашусь с Путиным. Я считаю, что лимит в России надо отменить. Когда есть конкуренция и мотивация — футбол развивается. А когда есть лимит, футболисты получают сумасшедшие деньги, хотя близко не играют на такой уровень. Если, образно, нужен левый защитник, а их по России мало, можно кого-то подписать свободным — он требует денег как игрок «Челси». И все ещё борются за него».

Но критики идеи лимита нашлись и в России. С заявлением выступил футбольный эксперт Андрей Созин:



«Сегодня президент выступил со своим личным мнением по поводу лимита на легионеров в футболе. Это говорит о том, что гарант конституции вникает в абсолютно частные детали отдельной спортивной отрасли. Значит, руководители нашего футбола не могут сами решить этот вопрос. Но я на 100% уверен, что такой вопрос может и должен решаться только на уровне руководителей спорта и футбола в частности.

Я прекрасно понимаю, что президент не будет читать неизвестного человека со страниц спортивных сайтов, но, надеюсь, его советники прочтут. Важно понять: проблема российского футбола не в лимите! Легионеры нужны для создания конкуренции российским футболистам: вот в игре «Зенита» и ЦСКА у «Зенита» играли восемь легионеров, но все остальные — игроки сборной России! А в ЦСКА на поле было три легионера, пятеро сидели на лавке, хотя троих из них никто никогда не видел. И проблема ЦСКА не в количестве этих легионеров, а в их отборе, требованиям ко всем игрокам и тренировочному процессу — руководителю селекции ЦСКА лимит не поможет. Там как брали неучей, так и будут их брать — и будут они сидеть на лавке, даже если лимит ужесточат. А ЦСКА будет проигрывать.



Тренеры должны готовить игроков, которые должны конкурировать между собой. А отмена лимита или его ужесточение — не панацея от всех бед. Вот это до президента его советники и должны доносить, а до них это должны доносить футбольные руководители. Но, видимо, всё это не доходит, куда надо. В итоге мы получаем споры: нужен ли лимит или нет, хотя однозначного ответа на этот вопрос нет. Но без конкуренции всё будет плохо, а российские игроки будут радоваться её отсутствию и деградировать».