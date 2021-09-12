Первый гол «Спартака» в ворота «Химок» — особенный. Он дарит надежду на выздоровление

Разумеется, пока слишком рано заявлять о преображении «Спартака» накануне старта группового этапа еврокубков. Победа над «Химками» — вряд ли из категории очень красивых, в игре красно-белых хватало недочётов, созидание в рамках новой для Витории структуры всё ещё давалось непросто. Хотя цифры по итогам матча были набиты приличные: 10 ударов из пределов штрафной и 3,08 суммарных ожидаемых гола; у соперника — пять ударов из штрафной и 0,77 xG.

Витории предстоит ещё очень много работы, чтобы превратить команду в реального претендента хотя бы на попадание в тройку сильнейших. И не факт, что с действующим подбором футболистов — разбалансированным составом и не самой глубокой обоймой — это вообще удастся. Но есть моменты, поднимающие настроение и дающие надежду, что команда всё же движется вперёд и осваивает требования нового штаба. Например, первый гол в субботнем матче. Он получился очень породистым — там прослеживалась явно наигранная, структурная история с фирменными «фишками» Витории.

Всё началось с того, что у «Спартака» после серии единоборств не получилось провести атаку через центр. Пас Соболева на Понсе не прошёл, мяч отскочил назад на Зобнина, а тот развернул атаку направо на Рассказова. Николай включился моментально и без всяких раздумий, словно чётко понимал, что ему делать и в какую зону вбегать. «Химки» оборонялись 5-3-2, пара нападающих не успела среагировать и помешать правому центральному защитнику «Спартака». На всякий случай подчеркнём, что Рассказов давно уже не правый защитник и не латераль, а именно правый центральный защитник.

Манёвр Рассказова спровоцировал ситуацию «3 в 2» на правом фланге. Глушаков не успел прочувствовать эпизод и изначально толком в нём не поучаствовал, доверившись Филину и Набиуллину. Набиуллин расширил позицию в сторону Мозеса, который соблюдал структуру атаки и располагался максимально близко к флангу. Далее Набиуллин почуял неладное и попытался сузить, но делал это медленно, так как не успел осознать опасность вбегания Рассказова в полуфланг.

Реакция Глушакова также оказалась запоздалой, он не успевал догнать Рассказова и не перекрывал линию передачи ни на первый темп, ни на второй. Отдельно нужно отметить работу игроков «Спартака» внутри штрафной. Они совершили очень чёткие рассинхронные открывания: Промес сразу же побежал на возможный прострел вдоль вратарской первым темпом, утащив за собой двух футболистов. Понсе остался сторожить второй темп, Айртон также болтанул Боженова и ворвался к линии вратарской в середину.

Рассказов дважды посмотрел в штрафную и направлял мяч зряче в освободившийся коридор. Прострел могли замыкать сразу двое, но бразильцу было удобнее это делать. Получилась необычная история: левый латераль забил в игровом эпизоде с передачи правого центрального защитника.

Почему этот эпизод подарил надежду на скорое выздоровление «Спартака»? Потому что в нём прослеживались фирменные моменты для Витории (очень хочется в это верить): 1) он любит взлом фланговых зон за счёт нешаблонных манёвров. В «Бенфике» при 4-4-2 или 4-3-3 их совершали через полуфланги крайние защитники. «Спартак» перестроился на 3-4-3, и в рамках этой структуры неожиданными алгоритмами становятся вбегания центральных защитников; 2) очень понравились открывания игроков внутри штрафной: быстро и слаженно, без рывков в одну точку. Умный во всех фазах атаки фланговый взлом.

Пожалуй, это первый такой симпатичный гол команды Витории с игры в сезоне — прежде команда забивала либо со стандартов, либо после более примитивных атак. Если эпизод поможет красно-белым и их тренеру почувствовать себя увереннее, будет здорово. Всем нам нужен сильный «Спартак» — для конкуренции в чемпионате и сохранения лица страны в еврокубках.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.